Замороженные активы РФ, усиление ПВО и восстановление энергетики: Зеленский встретился с Мерцем. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский встретился с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале.
"Говорили о том, как усилить нашу противовоздушную оборону, и согласовали дальнейшие шаги перед встречей "Коалиции желающих" в Лондоне", - говорится в сообщении.
Зеленский также проинформировал Мерца о последствиях российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре, ее восстановлении и о том, что необходимо для обеспечения энергоснабжения для наших городов и громад.
"Рассчитываем на лидерство Германии в поддержке нашей энергетики - и в оборудовании, и в финансах", - добавил президент.
Отдельно стороны сосредоточились на решениях, которые могут еще больше укрепить ПВО Украины. Также Зеленский поблагодарил Германию за весомый вклад в защиту украинских жизней и готовность и в дальнейшем помогать.
"Также говорили о механизме использования замороженных российских активов на защиту Украины - важно, чтобы и здесь была поддержка Германии", - отметил Зеленский.
