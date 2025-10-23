Заморожені активи РФ, посилення ППО та відновлення енергетики: Зеленський зустрівся з Мерцом. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський зустрівся з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі.

"Говорили про те, як посилити нашу протиповітряну оборону, та узгодили подальші кроки перед зустріччю "Коаліції охочих" у Лондоні", - йдеться в повідомленні.



Зеленський також поінформував Мерца про наслідки російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі, її відновлення і про те, що необхідно для гарантування енергопостачання для наших міст і громад.

"Розраховуємо на лідерство Німеччини в підтримці нашої енергетики – і в обладнанні, і у фінансах", - додав президент.

Окремо сторони зосередилися на рішеннях, які можуть іще більше зміцнити ППО України. Також Зеленський подякував Німеччині за вагомий внесок у захист українських життів та готовність і надалі допомагати.

"Також говорили про механізм використання заморожених російських активів на захист України – важливо, щоб і тут була підтримка Німеччини", - зауважив Зеленський..