Час діяти щодо активів РФ зараз, вони повинні бути використані повністю, - Зеленський .

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників засідання Європейської Ради із проханням якнайшвидше ухвалити рішення щодо використання заморожених російських активів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Зеленський сказав під час участі в засіданні Європейської Ради у четвер.

"І коли ми говоримо про заморожені російські активи, ми повинні використовувати їх таким чином, щоб Росія зрозуміла, що вона платить за свою власну війну. Тому я прошу вас ухвалити рішення, якомога швидше. Російські активи повинні бути використані повністю, щоб захиститися від російської агресії", - зазначив президент.

За його словами, Україна планує використати значну частину цих коштів для закупівлі європейської зброї.

"І вони можуть бути використані прямо зараз, щоб посилити нас, посилити українську ППО, повітряний флот та фронтові позиції. Це означає захист життів. Тому будь-хто, хто затягує це рішення, не лише обмежує нашу оборону, а й сповільнює ваш власний прогрес. Час діяти щодо російських активів зараз, і я прошу вашу повну підтримку", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер окреслив три ключові умови для підтримки ідеї про "репараційну позику" для України з використанням заморожених російських активів.

Своєю чергою головна дипломатка ЄС Кая Каллас, після висловлених Бельгією побоювань стосовно "репараційної позики" Україні з використанням російських активів, сказала, що у ЄС шукатимуть рішення, які врахують ці ризики.

Що таке репараційний кредит?

Репараційний кредит або позика - це новий фінансовий інструмент, який зараз активно обговорюють у ЄС та країнах G7 як механізм для допомоги Україні шляхом використання заморожених російських активів.

Головне джерело коштів - це близько 300 млрд доларів російських державних активів, заморожених у світі (приблизно 200 млрд з них - у ЄС).

ЄС розглядає варіант, коли прибутки від цих активів (близько 3–5 млрд євро щорічно) йтимуть на обслуговування боргу (тобто виплату відсотків та частково тіла позики).

Як інші країни ставляться до репараційної позики Україні

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні розповіла, що Євросоюз розглядає можливі ініціативи щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Вона зазначила, що Італія не єдина країна, яка вважає, що у питанні використання заморожених російських активів "необхідно дотримуватися міжнародних правил і принципу законності".

Посли ЄС неофіційно узгодили проєкт висновків засідання Європейської ради, яка на засіданні у четвер розгляне питання використання заморожених російських активів для надання так званого "репараційного кредиту" для України.

Сполучені Штати повідомили європейських партнерів, що поки не планують приєднуватися до ініціативи країн G7 щодо використання заморожених російських активів на користь України.