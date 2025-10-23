Україна пропонує змінити порядок черги щодо поставок систем Patriot, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський запропонував європейським лідерам змінити порядок черги щодо поставок систем ППО Patriot.

Про це глава держави заявив під час участі у засіданні Європейської ради, передає Цензор.НЕТ.

"Ми говорили з урядом США та оборонними компаніями щодо систем Patriot. Навіть коли платимо за системи, і навіть коли ми платимо за такі ракети і Європа платить, все одно є черга на очікування поставок, і деякі країни попереду нас, і деякі країни вже мають системи Patriot.

Але, на щастя, вони не повинні використовувати їх таким чином, як використовуємо ми, і ми пропонуємо змінити порядок", - зазначив він.

Читайте: Україна працює зі США, щоб усе ж таки отримати необхідну кількість систем Patriot, - Зеленський

Тому, сказав Зеленський, Україна пропонує змінити порядок.

"Якщо ми отримаємо системи зараз, ми готові віддати їх назад, або замінити їх тоді, коли настане наша черга. Тому, будь ласка, будьте гнучкими щодо потреб нашої протиповітряної оборони", - підсумував глава держави.

Купівля Patriot

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна та США готують контракт на закупівлю 25 систем Patriot.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомом про систему Patriot?

Система Patriot - це високотехнологічна комплексна система протиповітряної та протиракетної оборони, розроблена у США, і широко використовувана багатьма країнами НАТО та союзниками США.

Її основна функція - знищення ворожих літаків, крилатих та балістичних ракет, а також безпілотників. Система працює як засіб стратегічної оборони, захищаючи міста, військові об’єкти та критичну інфраструктуру.

Переваги:

Висока точність і швидкість реакції.

Можливість одночасного ураження кількох цілей різного типу.

Інтегрується в єдину систему ППО та ПРО країни.

Системи Patriot встановлені в багатьох країнах НАТО, включно з Саудівською Аравією, Німеччиною, Японією та іншими. В Україні є важливим елементом протиракетної оборони під час війни.

Читайте: Росія модернізувала "Іскандери" і "Кинджали", щоб обходити Patriot, - FT