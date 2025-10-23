Украина предлагает изменить порядок очереди на поставки систем Patriot, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский предложил европейским лидерам изменить порядок очереди по поставкам систем ПВО Patriot.

Об этом глава государства заявил во время участия в заседании Европейского совета, передает Цензор.НЕТ.

"Мы говорили с правительством США и оборонными компаниями по системам Patriot. Даже когда платим за системы, и даже когда мы платим за такие ракеты и Европа платит, все равно есть очередь на ожидание поставок, и некоторые страны впереди нас, и некоторые страны уже имеют системы Patriot.

Но, к счастью, они не должны использовать их таким образом, как используем мы, и мы предлагаем изменить порядок", - отметил он.

Поэтому, сказал Зеленский, Украина предлагает изменить порядок.

"Если мы получим системы сейчас, мы готовы отдать их обратно, или заменить их тогда, когда наступит наша очередь. Поэтому, пожалуйста, будьте гибкими в отношении потребностей нашей противовоздушной обороны", - подытожил глава государства.

Покупка Patriot

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина и США готовят контракт на закупку 25 систем Patriot.

Что известно о системе Patriot?

Система Patriot - это высокотехнологичная комплексная система противовоздушной и противоракетной обороны, разработанная в США, и широко используемая многими странами НАТО и союзниками США.

Ее основная функция - уничтожение вражеских самолетов, крылатых и баллистических ракет, а также беспилотников. Система работает как средство стратегической обороны, защищая города, военные объекты и критическую инфраструктуру.

Преимущества:

Высокая точность и скорость реакции.

Возможность одновременного поражения нескольких целей разного типа.

Интегрируется в единую систему ПВО и ПРО страны.

Системы Patriot установлены во многих странах НАТО, включая Саудовскую Аравию, Германию, Японию и другие. В Украине является важным элементом противоракетной обороны во время войны.

