Время действовать в отношении активов РФ сейчас, они должны быть использованы полностью, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам заседания Европейского Совета с просьбой как можно быстрее принять решение об использовании замороженных российских активов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Зеленский сказал во время участия в заседании Европейского Совета в четверг.

"И когда мы говорим о замороженных российских активах, мы должны использовать их таким образом, чтобы Россия поняла, что она платит за свою собственную войну. Поэтому я прошу вас принять решение, как можно скорее. Российские активы должны быть использованы полностью, чтобы защититься от российской агрессии", - отметил президент.

По его словам, Украина планирует использовать значительную часть этих средств для закупки европейского оружия.

"И они могут быть использованы прямо сейчас, чтобы усилить нас, усилить украинскую ПВО, воздушный флот и фронтовые позиции. Это означает защиту жизней. Поэтому любой, кто затягивает это решение, не только ограничивает нашу оборону, но и замедляет ваш собственный прогресс. Время действовать в отношении российских активов сейчас, и я прошу вашу полную поддержку", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер очертил три ключевых условия для поддержки идеи о "репарационном займе" для Украины с использованием замороженных российских активов.

В свою очередь главный дипломат ЕС Кая Каллас, после высказанных Бельгией опасений относительно "репарационного займа" Украине с использованием российских активов, сказала, что в ЕС будут искать решения, которые учтут эти риски.

Что такое репарационный кредит?

Репарационный кредит или заем - это новый финансовый инструмент, который сейчас активно обсуждают в ЕС и странах G7 как механизм для помощи Украине путем использования замороженных российских активов.

Главный источник средств - это около 300 млрд долларов российских государственных активов, замороженных в мире (примерно 200 млрд из них - в ЕС).

ЕС рассматривает вариант, когда доходы от этих активов (около 3-5 млрд евро ежегодно) будут идти на обслуживание долга (то есть выплату процентов и частично тела займа).

Как другие страны относятся к репарационному займу Украине

Премьер Италии Джорджа Мелони рассказала, что Евросоюз рассматривает возможные инициативы по использованию замороженных российских активов для помощи Украине. Она отметила, что Италия не единственная страна, которая считает, что в вопросе использования замороженных российских активов "необходимо придерживаться международных правил и принципа законности".

Послы ЕС неофициально согласовали проект выводов заседания Европейского совета, который на заседании в четверг рассмотрит вопрос использования замороженных российских активов для предоставления так называемого "репарационного кредита" для Украины.

Соединенные Штаты сообщили европейским партнерам, что пока не планируют присоединяться к инициативе стран G7 по использованию замороженных российских активов в пользу Украины.