Зеленський зустрівся з Мелоні: Обговорили захист енергосистеми, спільні оборонні проєкти та заморожені активи РФ. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

"Говорили про те, як захистити нашу енергетику від російських ударів і зробити її більш стійкою. Італія має відповідну експертизу й обладнання.



Окремо – про спільні оборонні проєкти в межах програми SAFE. Важливо, щоб такі ініціативи працювали на користь усієї Європи", - зазначив президент.

Сторони також порушили важливу тему використання заморожених російських активів.

"Справедливо, щоб ці кошти були спрямовані для підтримки й захисту нашої країни", - наголосив Зеленський.

Раніше прем'єрка Італії Джорджа Мелоні розповіла, що Євросоюз розглядає можливі ініціативи щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні.