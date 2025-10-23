УКР
Зеленський зустрівся з Мелоні: Обговорили захист енергосистеми, спільні оборонні проєкти та заморожені активи РФ. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Говорили про те, як захистити нашу енергетику від російських ударів і зробити її більш стійкою. Італія має відповідну експертизу й обладнання.

Окремо – про спільні оборонні проєкти в межах програми SAFE. Важливо, щоб такі ініціативи працювали на користь усієї Європи", - зазначив президент.

Сторони також порушили важливу тему використання заморожених російських активів.

"Справедливо, щоб ці кошти були спрямовані для підтримки й захисту нашої країни", - наголосив Зеленський.

Раніше прем'єрка Італії Джорджа Мелоні розповіла, що Євросоюз розглядає можливі ініціативи щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

