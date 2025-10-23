Зеленський зустрівся з Мелоні: Обговорили захист енергосистеми, спільні оборонні проєкти та заморожені активи РФ. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Говорили про те, як захистити нашу енергетику від російських ударів і зробити її більш стійкою. Італія має відповідну експертизу й обладнання.
Окремо – про спільні оборонні проєкти в межах програми SAFE. Важливо, щоб такі ініціативи працювали на користь усієї Європи", - зазначив президент.
Сторони також порушили важливу тему використання заморожених російських активів.
"Справедливо, щоб ці кошти були спрямовані для підтримки й захисту нашої країни", - наголосив Зеленський.
Раніше прем'єрка Італії Джорджа Мелоні розповіла, що Євросоюз розглядає можливі ініціативи щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні.
