Використання заморожених активів РФ має відповідати міжнародному праву, - Мелоні

Мелоні висловилася про використання заморожених активів РФ

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні розповіла, що Євросоюз розглядає можливі ініціативи щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За її словами, будь-які кроки мають відповідати міжнародному праву.

Мелона зазначила, що Італія не єдина країна, яка вважає, що у питанні використання заморожених російських активів "необхідно дотримуватися міжнародних правил і принципу законності".

"Ми захищатимемо  фінансову і монетарну стабільність наших економік і єврозони та забезпечуватимемо стійкість будь-яких заходів, які можуть бути вжиті", - додала вона.

Раніше повідомлялось, що лідери ЄС планують доручити Єврокомісії розробити пропозицію щодо використання активів РФ. Бельгія фактично дала політичне "зелене світло" для цього рішення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рим розглядає можливість допомогти Україні через програму придбання зброї у США

Що таке репараційний кредит?

Репараційний кредит або позика - це новий фінансовий інструмент, який зараз активно обговорюють у ЄС та країнах G7 як механізм для допомоги Україні шляхом використання заморожених російських активів.

Головне джерело коштів - це близько 300 млрд доларів російських державних активів, заморожених у світі (приблизно 200 млрд з них - у ЄС).

ЄС розглядає варіант, коли прибутки від цих активів (близько 3–5 млрд євро щорічно) йтимуть на обслуговування боргу (тобто виплату відсотків та частково тіла позики).

Україна вже найближчими тижнями отримає від ЄС кошти в межах "репараційного кредиту". Їх спрямують на фінансування оборони держави.

Італія (1632) Мелоні Джорджа (179) заморожені активи (686)
Топ коментарі
+8
А бомбежки и обстрелы городов Украины отвечают международным правилам? А убийства Украинских детей отвечают? **** как хочется, что бы вы ***** почувствовали все это на себе.
22.10.2025 12:54 Відповісти
+2
Сильнішим плювати на будь які правила, для них гра без правил...
22.10.2025 13:08 Відповісти
+1
Держави терористи та агресори треба законодавчо позбавляти міжнародних прав, принаймні у частині фінансів та майна.
22.10.2025 12:56 Відповісти
А бомбежки и обстрелы городов Украины отвечают международным правилам? А убийства Украинских детей отвечают? **** как хочется, что бы вы ***** почувствовали все это на себе.
22.10.2025 12:54 Відповісти
ЕТО ДРУГОЕ....бабки - їм не чхати, а на якихось укрів чхати - тим паче що украи САМІ ЧХАЛИ ТАК САБЕ що за роки незалежностів розпилили всі бомбардувальники, продали РФ ракети якими по нас і вдарили і продавали танки сотнями по ціні пежо....і в кінці вибрали артиста ПІД ЧАС ВІЙНИ
22.10.2025 12:57 Відповісти
Ну переб'ють ще мільйон другий українців, може взагалі винищать, а як потім з рашкою "пізніс" вести, якщо довіри не буде?
22.10.2025 12:59 Відповісти
Чому це ЗНЕНАЦЬКА міжнародне право має захищати тих, хто його порушує, хто починає та веде агресивні війни???
Скільки сотень тисяч чи мільйонів українців має загинути, щоб ви перестали оглядатись на рашистські образи? чи дешевий газ АЖ НАСТІЛЬКИ смачний, що ви людську подобу за нього втрачаєте???
22.10.2025 13:25 Відповісти
Добре, щоб ці розмови/консультації/роздуми/наради, допомогли Українцям та їх дітям, під час обстрілів *******!!
22.10.2025 13:26 Відповісти
Держави терористи та агресори треба законодавчо позбавляти міжнародних прав, принаймні у частині фінансів та майна.
22.10.2025 12:56 Відповісти
Бери і позбавляй. Міжнародне право вигадане сильнішими, щоб тримати в рамках слабших і раптом що, цим правом можна було прикритись. А коли хтось сильніший вирішує його порушити, то цим правом можна максимум підтерти анальний отвір при нагоді.
22.10.2025 13:01 Відповісти
Хіба я питав тебе, що мені робити? А твої дилетантські дитячі комплекси мене не цікавлять. ))
22.10.2025 13:06 Відповісти
Мої комплекси...🫠 Може ви ще США попросите повернути ядерну зброю за Будапештським меморандумом? Ну як можна бути настульки тупим на 4-му році війни?
22.10.2025 13:13 Відповісти
Сильнішим плювати на будь які правила, для них гра без правил...
22.10.2025 13:08 Відповісти
Або так - вони ці правила писали не для себе.
22.10.2025 13:17 Відповісти
вона в курсі, що італія платила репарації за другу світову і закінчила зовсім недавно?
22.10.2025 13:01 Відповісти
може їм українського нотаріуса порекомендувати ?

.
22.10.2025 13:02 Відповісти
Агресія кацапів відповідає міжнародним правилам? Якісь висмоктані з пальця "першопричини" з часів царя гороха та постійна матра "нас абманулі", це міжнародні правила? Скажіть чесно "ми бздимо", хоч тут не забздіть
22.10.2025 13:05 Відповісти
А в міжнародному праві присутнє таке покарання як конфіскація майна злочинця (держави)?
Якщо ні, то це "право" потребує серйозного допрацювання.
22.10.2025 13:15 Відповісти
Трамп вже давно ломає міжнародне право захтівши Гренландію Канаду і як бонус панамський канал
22.10.2025 13:22 Відповісти
Окрім бабла орків, МП більш ні нащо не поширюється, так Джорджа???
22.10.2025 13:55 Відповісти
 
 