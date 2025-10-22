Використання заморожених активів РФ має відповідати міжнародному праву, - Мелоні

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні розповіла, що Євросоюз розглядає можливі ініціативи щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

За її словами, будь-які кроки мають відповідати міжнародному праву.

Мелона зазначила, що Італія не єдина країна, яка вважає, що у питанні використання заморожених російських активів "необхідно дотримуватися міжнародних правил і принципу законності".

"Ми захищатимемо фінансову і монетарну стабільність наших економік і єврозони та забезпечуватимемо стійкість будь-яких заходів, які можуть бути вжиті", - додала вона.

Раніше повідомлялось, що лідери ЄС планують доручити Єврокомісії розробити пропозицію щодо використання активів РФ. Бельгія фактично дала політичне "зелене світло" для цього рішення.

Що таке репараційний кредит?

Репараційний кредит або позика - це новий фінансовий інструмент, який зараз активно обговорюють у ЄС та країнах G7 як механізм для допомоги Україні шляхом використання заморожених російських активів.

Головне джерело коштів - це близько 300 млрд доларів російських державних активів, заморожених у світі (приблизно 200 млрд з них - у ЄС).

ЄС розглядає варіант, коли прибутки від цих активів (близько 3–5 млрд євро щорічно) йтимуть на обслуговування боргу (тобто виплату відсотків та частково тіла позики).

Україна вже найближчими тижнями отримає від ЄС кошти в межах "репараційного кредиту". Їх спрямують на фінансування оборони держави.

