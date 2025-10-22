РУС
РУС
Использование замороженных активов РФ должно соответствовать международному праву, - Мелони

Премьер Италии Джорджа Мелони рассказала, что Евросоюз рассматривает возможные инициативы по использованию замороженных российских активов для помощи Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По ее словам, любые шаги должны соответствовать международному праву.

Мелона отметила, что Италия не единственная страна, которая считает, что в вопросе использования замороженных российских активов "необходимо придерживаться международных правил и принципа законности".

"Мы будем защищать финансовую и монетарную стабильность наших экономик и еврозоны и обеспечивать устойчивость любых мер, которые могут быть приняты", - добавила она.

Ранее сообщалось, что лидеры ЕС планируют поручить Еврокомиссии разработать предложение по использованию активов РФ. Бельгия фактически дала политический "зеленый свет" для этого решения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рим рассматривает возможность помочь Украине через программу приобретения оружия у США

Что такое репарационный кредит?

Репарационный кредит или заем - это новый финансовый инструмент, который сейчас активно обсуждают в ЕС и странах G7 как механизм для помощи Украине путем использования замороженных российских активов.

Главный источник средств - это около 300 млрд долларов российских государственных активов, замороженных в мире (примерно 200 млрд из них - в ЕС).

ЕС рассматривает вариант, когда доходы от этих активов (около 3-5 млрд евро ежегодно) будут идти на обслуживание долга (то есть выплату процентов и частично тела займа).

Украина уже в ближайшие недели получит от ЕС средства в рамках "репарационного кредита". Их направят на финансирование обороны государства.

+9
А бомбежки и обстрелы городов Украины отвечают международным правилам? А убийства Украинских детей отвечают? **** как хочется, что бы вы ***** почувствовали все это на себе.
22.10.2025 12:54 Ответить
+2
Держави терористи та агресори треба законодавчо позбавляти міжнародних прав, принаймні у частині фінансів та майна.
22.10.2025 12:56 Ответить
+2
Агресія кацапів відповідає міжнародним правилам? Якісь висмоктані з пальця "першопричини" з часів царя гороха та постійна матра "нас абманулі", це міжнародні правила? Скажіть чесно "ми бздимо", хоч тут не забздіть
22.10.2025 13:05 Ответить
А бомбежки и обстрелы городов Украины отвечают международным правилам? А убийства Украинских детей отвечают? **** как хочется, что бы вы ***** почувствовали все это на себе.
22.10.2025 12:54 Ответить
ЕТО ДРУГОЕ....бабки - їм не чхати, а на якихось укрів чхати - тим паче що украи САМІ ЧХАЛИ ТАК САБЕ що за роки незалежностів розпилили всі бомбардувальники, продали РФ ракети якими по нас і вдарили і продавали танки сотнями по ціні пежо....і в кінці вибрали артиста ПІД ЧАС ВІЙНИ
22.10.2025 12:57 Ответить
Ну переб'ють ще мільйон другий українців, може взагалі винищать, а як потім з рашкою "пізніс" вести, якщо довіри не буде?
22.10.2025 12:59 Ответить
Чому це ЗНЕНАЦЬКА міжнародне право має захищати тих, хто його порушує, хто починає та веде агресивні війни???
Скільки сотень тисяч чи мільйонів українців має загинути, щоб ви перестали оглядатись на рашистські образи? чи дешевий газ АЖ НАСТІЛЬКИ смачний, що ви людську подобу за нього втрачаєте???
22.10.2025 13:25 Ответить
Добре, щоб ці розмови/консультації/роздуми/наради, допомогли Українцям та їх дітям, під час обстрілів *******!!
22.10.2025 13:26 Ответить
Держави терористи та агресори треба законодавчо позбавляти міжнародних прав, принаймні у частині фінансів та майна.
22.10.2025 12:56 Ответить
Бери і позбавляй. Міжнародне право вигадане сильнішими, щоб тримати в рамках слабших і раптом що, цим правом можна було прикритись. А коли хтось сильніший вирішує його порушити, то цим правом можна максимум підтерти анальний отвір при нагоді.
22.10.2025 13:01 Ответить
Хіба я питав тебе, що мені робити? А твої дилетантські дитячі комплекси мене не цікавлять. ))
22.10.2025 13:06 Ответить
Мої комплекси...🫠 Може ви ще США попросите повернути ядерну зброю за Будапештським меморандумом? Ну як можна бути настульки тупим на 4-му році війни?
22.10.2025 13:13 Ответить
Сильнішим плювати на будь які правила, для них гра без правил...
22.10.2025 13:08 Ответить
Або так - вони ці правила писали не для себе.
22.10.2025 13:17 Ответить
вона в курсі, що італія платила репарації за другу світову і закінчила зовсім недавно?
22.10.2025 13:01 Ответить
може їм українського нотаріуса порекомендувати ?

.
22.10.2025 13:02 Ответить
Агресія кацапів відповідає міжнародним правилам? Якісь висмоктані з пальця "першопричини" з часів царя гороха та постійна матра "нас абманулі", це міжнародні правила? Скажіть чесно "ми бздимо", хоч тут не забздіть
22.10.2025 13:05 Ответить
А в міжнародному праві присутнє таке покарання як конфіскація майна злочинця (держави)?
Якщо ні, то це "право" потребує серйозного допрацювання.
22.10.2025 13:15 Ответить
Трамп вже давно ломає міжнародне право захтівши Гренландію Канаду і як бонус панамський канал
22.10.2025 13:22 Ответить
Окрім бабла орків, МП більш ні нащо не поширюється, так Джорджа???
22.10.2025 13:55 Ответить
От ніби жінка, навіть якась прем'єрка(чи прим'єркиня) цілої Італії і на тобі - блондинка... Видно до макаронників ще не дійшло...
22.10.2025 14:12 Ответить
***** вже давно поклало на ваше міжнародне право, а ви продовжуйте догоджати терористу-маньяку. Європа тільки обіцяє, але ніколи не віддасть нам заарештовані активи *****, бо це зіпсує репутацію банківської системи Брюсселю.
22.10.2025 14:32 Ответить
 
 