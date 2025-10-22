Использование замороженных активов РФ должно соответствовать международному праву, - Мелони

Премьер Италии Джорджа Мелони рассказала, что Евросоюз рассматривает возможные инициативы по использованию замороженных российских активов для помощи Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По ее словам, любые шаги должны соответствовать международному праву.

Мелона отметила, что Италия не единственная страна, которая считает, что в вопросе использования замороженных российских активов "необходимо придерживаться международных правил и принципа законности".

"Мы будем защищать финансовую и монетарную стабильность наших экономик и еврозоны и обеспечивать устойчивость любых мер, которые могут быть приняты", - добавила она.

Ранее сообщалось, что лидеры ЕС планируют поручить Еврокомиссии разработать предложение по использованию активов РФ. Бельгия фактически дала политический "зеленый свет" для этого решения.

Что такое репарационный кредит?

Репарационный кредит или заем - это новый финансовый инструмент, который сейчас активно обсуждают в ЕС и странах G7 как механизм для помощи Украине путем использования замороженных российских активов.

Главный источник средств - это около 300 млрд долларов российских государственных активов, замороженных в мире (примерно 200 млрд из них - в ЕС).

ЕС рассматривает вариант, когда доходы от этих активов (около 3-5 млрд евро ежегодно) будут идти на обслуживание долга (то есть выплату процентов и частично тела займа).

Украина уже в ближайшие недели получит от ЕС средства в рамках "репарационного кредита". Их направят на финансирование обороны государства.

