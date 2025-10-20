Рим рассматривает возможность помочь Украине через программу приобретения оружия в США

Италия выразила готовность участвовать в программе PURL для поставки американского оружия Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, это предложение озвучил министр обороны Италии Гвидо Крозетто во время встречи министров обороны стран НАТО.

В то же время Министерство обороны Италии не ответило на просьбу прокомментировать этот вопрос, поэтому журналисты написали о "непубличной" готовности страны помочь с вооружением Киеву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция, Германия, Италия и Испания осторожны в отношении "стены дронов", - Euractiv

Ранее Италия выступала против участия в программе и заявляла, что для Украины доступны другие пути поставки вооружения.

Изменение позиции частично связано с опасением, что страну могут "обойти" при распределении помощи среди союзников. Италия уже подготовила по меньшей мере 10 пакетов военной помощи, включая оборудование для противовоздушной обороны, такое как батареи SAMP/T.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Италия предлагает перемирие во всех войнах на время Олимпиады-2026 в феврале, - глава МИД Таяни

Тем временем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что более половины стран Альянса согласились финансировать закупку американского оружия для Украины. В то же время есть и такие, которые не присоединились к программе - Польша и Великобритания.

Ранее министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что его страна сейчас не готова к нападению со стороны России или любого другого государства.

"Мы не готовы, потому что за последние 20 лет мы не инвестировали больше в оборону, и поэтому эти 20 лет невозможно наверстать за год или два", - уточнил он.

Больше читайте в нашем Telegram-канале