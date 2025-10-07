РУС
Италия предлагает перемирие во всех войнах на время Олимпиады-2026 в феврале, - глава МИД Таяни

Италия предлагает глобальное перемирие на время Олимпиады-2026

В Риме призывают к перемирию во всех войнах на время проведения зимних Олимпийских игр, которые состоятся в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина д'Ампеццо.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ANSA, об этом сообщил глава МИД Антонио Таяни.

"Мы должны быть чемпионами мира", - сказал министр.

Он процитировал Папу Римского, который призвал никогда не терять надежду на мир.

"В контексте Олимпийских игр Милан-Кортина мы подаем в Организацию Объединенных Наций предложение по Олимпийскому перемирию для всех войн - в частности в Украине и на Ближнем Востоке", - добавил Таяни.

"Дальневидний" політик.... Аж до 2026-го...
07.10.2025 15:05 Ответить
А в Італії зараз перемірря, макарооони.
07.10.2025 15:05 Ответить
А також зняти санкції зі всіх. Чому б ні? Економіне перемир'я. Дбл блд
07.10.2025 15:06 Ответить
ідіоти

Кого Бог хоче покарати, того спочатку позбавляє розуму! (а ще совісті, моралі .. і всього людського)
07.10.2025 15:09 Ответить
А в чому проблема, не хочеш перемир'я? Поясни, дуже цікаво.
07.10.2025 15:25 Ответить
Може хоч Зевс допоможе.
07.10.2025 15:09 Ответить
Nike-Zeus застарілий трохи.
07.10.2025 15:33 Ответить
 
 