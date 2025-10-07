Италия предлагает перемирие во всех войнах на время Олимпиады-2026 в феврале, - глава МИД Таяни

В Риме призывают к перемирию во всех войнах на время проведения зимних Олимпийских игр, которые состоятся в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина д'Ампеццо.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ANSA, об этом сообщил глава МИД Антонио Таяни.

"Мы должны быть чемпионами мира", - сказал министр.

Он процитировал Папу Римского, который призвал никогда не терять надежду на мир.

"В контексте Олимпийских игр Милан-Кортина мы подаем в Организацию Объединенных Наций предложение по Олимпийскому перемирию для всех войн - в частности в Украине и на Ближнем Востоке", - добавил Таяни.

