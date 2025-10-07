УКР
Італія пропонує перемир’я у всіх війнах на час Олімпіади-2026 в лютому, - глава МЗС Таяні

Італія пропонує глобальне перемир’я на час Олімпіади-2026

У Римі закликають до перемир'я у всіх війнах на час проведення зимових Олімпійських ігор, які відбудуться у лютому 2026 року в італійських містах Мілан і Кортіна д'Ампеццо.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ANSA, про це повідомив глава МЗС Антоніо Таяні.

"Ми повинні бути чемпіонами миру", - сказав міністр.

Він процитував Папу Римського, який закликав ніколи не втрачати надію на мир.

"У контексті Олімпійських ігор Мілан–Кортіна ми подаємо до Організації Об'єднаних Націй пропозицію щодо Олімпійського перемир'я для всіх війн - зокрема в Україні та на Близькому Сході", - додав Таяні.

"Дальневидний" політик.... Аж до 2026-го...
07.10.2025 15:05
А в Італії зараз перемірря, макарооони.
07.10.2025 15:05
А також зняти санкції зі всіх. Чому б ні? Економіне перемир'я. Дбл блд
07.10.2025 15:06
ідіоти

Кого Бог хоче покарати, того спочатку позбавляє розуму! (а ще совісті, моралі .. і всього людського)
07.10.2025 15:09
А в чому проблема, не хочеш перемир'я? Поясни, дуже цікаво.
07.10.2025 15:25
Може хоч Зевс допоможе.
07.10.2025 15:09
Nike-Zeus застарілий трохи.
07.10.2025 15:33
Цей не поможе, бо він союзницький.
07.10.2025 15:43
Хто на це може повестися? Йде кровава війна на знищення, в тут бац - змагання і все - перемир'я. Дурня...
07.10.2025 15:50
 
 