Італія пропонує перемир’я у всіх війнах на час Олімпіади-2026 в лютому, - глава МЗС Таяні
У Римі закликають до перемир'я у всіх війнах на час проведення зимових Олімпійських ігор, які відбудуться у лютому 2026 року в італійських містах Мілан і Кортіна д'Ампеццо.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ANSA, про це повідомив глава МЗС Антоніо Таяні.
"Ми повинні бути чемпіонами миру", - сказав міністр.
Він процитував Папу Римського, який закликав ніколи не втрачати надію на мир.
"У контексті Олімпійських ігор Мілан–Кортіна ми подаємо до Організації Об'єднаних Націй пропозицію щодо Олімпійського перемир'я для всіх війн - зокрема в Україні та на Близькому Сході", - додав Таяні.
