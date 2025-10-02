Франция, Германия, Италия и Испания осторожны в отношении "стены дронов", - Euractiv

Лидеры Франции, Германии, Испании и Италии выражают осторожность в отношении проекта "стены дронов" ЕС, в то время как Балтийские страны призывают к быстрой реализации для защиты от угроз из России и Беларуси.

Об этом пишет Euractiv.

На неформальном саммите ЕС в Копенгагене лидеры стран выразили разные позиции относительно предложения Еврокомиссии усилить безопасность воздушного пространства вдоль восточного фланга, известного как "стена дронов".

Французский президент Эмманюэль Макрон отметил сложность проекта и призвал не спешить с его реализацией. Он подчеркнул необходимость современных систем предупреждения для своевременного выявления угроз.

Канцлер Германии Фридрих Мерц избежал комментариев по проекту, сосредоточившись на поддержке Украины и конкурентоспособности ЕС. Министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявил, что стена дронов не будет реализована еще несколько лет.

Испанский премьер Педро Санчес также уклонился от темы, отметив уязвимость Европы к гибридным атакам.

Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что проект должен учитывать все границы ЕС, а не только восточный фланг, иначе он будет неэффективным.

В то же время лидеры стран Балтии призвали к ускорению реализации: премьер Латвии Эвика Силиня считает, что проект можно реализовать за год-полтора, а президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул необходимость быстрых мер для выявления дронов, прилетающих из России и Беларуси.

Различные подходы четырех крупнейших экономик ЕС и восточных стран свидетельствуют о значительной дистанции в позициях по безопасности воздушного пространства.

