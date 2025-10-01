Зеленский – лидерам ЕС: Россия всегда начинает с гибридных атак. "Стена дронов" должна действительно работать

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал нарушение Россией европейского воздушного пространства и призвал лидеров государств-членов ЕС объединить усилия для совместной обороны.

Об этом глава государства сказал лидерам государств ЕС на саммите в Копенгагене, к которым обратился по видеосвязи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Они (россияне. - Ред.) всегда начинают с гибридных атак. Сначала это что-то маленькое, потом что-то большее. Всегда есть следующий шаг... Мы все должны работать над тем, чтобы "Стена дронов", гарантии безопасности для Украины и другие оборонные усилия действительно работали. И это дает всем нам веские основания для увеличения и расширения нашего оборонного производства и развития совместных проектов", - заявил украинский президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент Чехии Павел призвал избрать правительство, которое "не оставит страну на милость России"

Зеленский также призвал присоединиться к инициативе PURL, предусматривающей покупку американского оружия Европой, и к скорейшему одобрению 19-го пакета санкций против РФ, частью которого является запрет импорта российских энергоносителей в ЕС.

В этом контексте он вспомнил "ребят из Венгрии".

"Давление на российскую нефть, танкеры и денежные системы, стоящие за их экспортом энергии, ослабляет Путина и помогает улучшить взгляд президента Трампа на сотрудничество с Европой. Поэтому те, кто выбирает связи с Россией вместо Америки, идут против обоих - Европы и США... Искренне надеемся, что ребята из Венгрии прислушаются к этим общим сигналам от всех нас", - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждый, кто нарушает воздушное пространство стран ЕС, может подвергнуться ответным ударам, - Макрон

Отдельно президент упомянул необходимость прогресса Украины на пути к ее членству в ЕС.

Открытие первого переговорного раздела "Основы", как известно, блокирует Венгрия.

"Европа должна придерживаться своих обещаний - так же как страны-кандидаты делают свою часть... Мы рассчитываем на результаты", - резюмировал Зеленский.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!