Зеленский – лидерам ЕС: Россия всегда начинает с гибридных атак. "Стена дронов" должна действительно работать
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал нарушение Россией европейского воздушного пространства и призвал лидеров государств-членов ЕС объединить усилия для совместной обороны.
Об этом глава государства сказал лидерам государств ЕС на саммите в Копенгагене, к которым обратился по видеосвязи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
"Они (россияне. - Ред.) всегда начинают с гибридных атак. Сначала это что-то маленькое, потом что-то большее. Всегда есть следующий шаг... Мы все должны работать над тем, чтобы "Стена дронов", гарантии безопасности для Украины и другие оборонные усилия действительно работали. И это дает всем нам веские основания для увеличения и расширения нашего оборонного производства и развития совместных проектов", - заявил украинский президент.
Зеленский также призвал присоединиться к инициативе PURL, предусматривающей покупку американского оружия Европой, и к скорейшему одобрению 19-го пакета санкций против РФ, частью которого является запрет импорта российских энергоносителей в ЕС.
В этом контексте он вспомнил "ребят из Венгрии".
"Давление на российскую нефть, танкеры и денежные системы, стоящие за их экспортом энергии, ослабляет Путина и помогает улучшить взгляд президента Трампа на сотрудничество с Европой. Поэтому те, кто выбирает связи с Россией вместо Америки, идут против обоих - Европы и США... Искренне надеемся, что ребята из Венгрии прислушаются к этим общим сигналам от всех нас", - подчеркнул Зеленский.
Отдельно президент упомянул необходимость прогресса Украины на пути к ее членству в ЕС.
Открытие первого переговорного раздела "Основы", как известно, блокирует Венгрия.
"Европа должна придерживаться своих обещаний - так же как страны-кандидаты делают свою часть... Мы рассчитываем на результаты", - резюмировал Зеленский.
а тепер ще й радник з нацбезпеки!
от, дійсно, найдосвідченіший талановитий зе!гундос.
Пані та панове, все шо зараз коітся ще в 1994 році, у Гамбурзі, озвучив президент Естонії Леннарт Мері. Погугліть. Дуже цікава промова.
До речі, десь посередині промови Леннарт Мері, зал демонстративно, цокая копитами та грюкнув дверима, покинув один шибздік, якого ни хто не знав но який носив валізу з труселями за Собчаком, а його донці Ксюші підтирав сраку.
Головне, щоб ця "Стіна дронів" не працювала так, як в Україні працюють: "Трембіта", "Паляниця", "Довгий Нептун", "Рожевий Фламінго", "Солом'яний бичок" і "Зелений віслюк".