УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9590 відвідувачів онлайн
Новини Гібридна війна Росії Порушення повітряного простору Стіна дронів
210 9

Зеленський – лідерам ЄС: Росія завжди починає з гібридних атак. "Стіна дронів" має дійсно працювати

Президент Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував порушення Росією європейського повітряного простору та закликав лідерів держав-членів ЄС об'єднати зусилля для спільної оборони.

Про це голова держави сказав лідерам держав ЄС на саміті у Копенгагені, до яких звернувся по відеозв’язку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Вони (росіяни – ред.) завжди починають з гібридних атак. Спочатку це щось маленьке, потім щось більше. Завжди є наступний крок… Ми всі повинні працювати над тим, щоб "Стіна дронів", гарантії безпеки для України та інші оборонні зусилля справді працювали. І це дає всім нам вагомі підстави для збільшення та розширення нашого оборонного виробництва і розвитку спільних проєктів", - заявив український президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент Чехії Павел закликав обрати уряд, який "не залишить країну на милість Росії"

Зеленський також закликав долучатися до ініціативи PURL, що передбачає купівлю американської зброї Європою, і до якомога швидшого схвалення 19-го пакету санкцій проти РФ, частиною якого є заборона імпорту російських енергоносіїв до ЄС.

У цьому контексті він згадав "хлопців з Угорщини".

"Тиск на російську нафту, танкери та грошові системи, що стоять за їхнім експортом енергії, послаблює Путіна та допомагає покращити погляд президента Трампа на співпрацю з Європою. Тож ті, хто обирає зв’язки з Росією замість Америки, йдуть проти обох – Європи та США… Щиро сподіваємося, що хлопці з Угорщини прислухаються до цих спільних сигналів від усіх нас", - наголосив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кожен, хто порушує повітряний простір країн ЄС, може зазнати ударів у відповідь, - Макрон

Окремо президент згадав необхідність прогресу України на шляху до її членства в ЄС.

Відкриття першого переговорного розділу "Основи", як відомо, блокує Угорщина.

"Європа повинна дотримуватися своїх обіцянок – так само як країни-кандидати роблять свою частину… Ми розраховуємо на результати", - резюмував Зеленський.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Автор: 

Зеленський Володимир (25672) росія (68128) Євросоюз (14227)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
читач з бумажкі, статист, економічний експерт.
а тепер ще й радник з нацбезпеки!

от, дійсно, найдосвідченіший талановитий зе!гундос.
показати весь коментар
01.10.2025 19:39 Відповісти
Європа роздуплиться у 2030 році.
показати весь коментар
01.10.2025 19:40 Відповісти
Вчіться лідери ЄС у практика-героя, а то був би на його місці якийсь профан і замість систем ППО, ракет і дронів всі гроші закатав в асфальт.
показати весь коментар
01.10.2025 19:44 Відповісти
Не Zе, а неголений капітан очевилність.
Пані та панове, все шо зараз коітся ще в 1994 році, у Гамбурзі, озвучив президент Естонії Леннарт Мері. Погугліть. Дуже цікава промова.
До речі, десь посередині промови Леннарт Мері, зал демонстративно, цокая копитами та грюкнув дверима, покинув один шибздік, якого ни хто не знав но який носив валізу з труселями за Собчаком, а його донці Ксюші підтирав сраку.
показати весь коментар
01.10.2025 19:53 Відповісти
Зеленський: "Стіна дронів має дійсно працювати".

Головне, щоб ця "Стіна дронів" не працювала так, як в Україні працюють: "Трембіта", "Паляниця", "Довгий Нептун", "Рожевий Фламінго", "Солом'яний бичок" і "Зелений віслюк".
показати весь коментар
01.10.2025 19:58 Відповісти
Може б і в нас запустити цю стіну дронів? Вова, запусти!
показати весь коментар
01.10.2025 19:58 Відповісти
хай за нашу "стіну дронів" прозвітує перед народом те тріпло, щоб мати право когось повчати
показати весь коментар
01.10.2025 20:10 Відповісти
Зеленскій знає. Сам був торпедою гібридної атаки в 2019. І вдалою атакою.
показати весь коментар
01.10.2025 20:18 Відповісти
 
 