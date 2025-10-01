Зеленський – лідерам ЄС: Росія завжди починає з гібридних атак. "Стіна дронів" має дійсно працювати

Президент України Володимир Зеленський прокоментував порушення Росією європейського повітряного простору та закликав лідерів держав-членів ЄС об'єднати зусилля для спільної оборони.

Про це голова держави сказав лідерам держав ЄС на саміті у Копенгагені, до яких звернувся по відеозв'язку.

"Вони (росіяни – ред.) завжди починають з гібридних атак. Спочатку це щось маленьке, потім щось більше. Завжди є наступний крок… Ми всі повинні працювати над тим, щоб "Стіна дронів", гарантії безпеки для України та інші оборонні зусилля справді працювали. І це дає всім нам вагомі підстави для збільшення та розширення нашого оборонного виробництва і розвитку спільних проєктів", - заявив український президент.

Зеленський також закликав долучатися до ініціативи PURL, що передбачає купівлю американської зброї Європою, і до якомога швидшого схвалення 19-го пакету санкцій проти РФ, частиною якого є заборона імпорту російських енергоносіїв до ЄС.

У цьому контексті він згадав "хлопців з Угорщини".

"Тиск на російську нафту, танкери та грошові системи, що стоять за їхнім експортом енергії, послаблює Путіна та допомагає покращити погляд президента Трампа на співпрацю з Європою. Тож ті, хто обирає зв’язки з Росією замість Америки, йдуть проти обох – Європи та США… Щиро сподіваємося, що хлопці з Угорщини прислухаються до цих спільних сигналів від усіх нас", - наголосив Зеленський.

Окремо президент згадав необхідність прогресу України на шляху до її членства в ЄС.

Відкриття першого переговорного розділу "Основи", як відомо, блокує Угорщина.

"Європа повинна дотримуватися своїх обіцянок – так само як країни-кандидати роблять свою частину… Ми розраховуємо на результати", - резюмував Зеленський.

