Зеленський – лідерам ЄС: Росія завжди починає з гібридних атак. "Стіна дронів" має дійсно працювати
Президент України Володимир Зеленський прокоментував порушення Росією європейського повітряного простору та закликав лідерів держав-членів ЄС об'єднати зусилля для спільної оборони.
Про це голова держави сказав лідерам держав ЄС на саміті у Копенгагені, до яких звернувся по відеозв’язку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"Вони (росіяни – ред.) завжди починають з гібридних атак. Спочатку це щось маленьке, потім щось більше. Завжди є наступний крок… Ми всі повинні працювати над тим, щоб "Стіна дронів", гарантії безпеки для України та інші оборонні зусилля справді працювали. І це дає всім нам вагомі підстави для збільшення та розширення нашого оборонного виробництва і розвитку спільних проєктів", - заявив український президент.
Зеленський також закликав долучатися до ініціативи PURL, що передбачає купівлю американської зброї Європою, і до якомога швидшого схвалення 19-го пакету санкцій проти РФ, частиною якого є заборона імпорту російських енергоносіїв до ЄС.
У цьому контексті він згадав "хлопців з Угорщини".
"Тиск на російську нафту, танкери та грошові системи, що стоять за їхнім експортом енергії, послаблює Путіна та допомагає покращити погляд президента Трампа на співпрацю з Європою. Тож ті, хто обирає зв’язки з Росією замість Америки, йдуть проти обох – Європи та США… Щиро сподіваємося, що хлопці з Угорщини прислухаються до цих спільних сигналів від усіх нас", - наголосив Зеленський.
Окремо президент згадав необхідність прогресу України на шляху до її членства в ЄС.
Відкриття першого переговорного розділу "Основи", як відомо, блокує Угорщина.
"Європа повинна дотримуватися своїх обіцянок – так само як країни-кандидати роблять свою частину… Ми розраховуємо на результати", - резюмував Зеленський.
а тепер ще й радник з нацбезпеки!
от, дійсно, найдосвідченіший талановитий зе!гундос.
Пані та панове, все шо зараз коітся ще в 1994 році, у Гамбурзі, озвучив президент Естонії Леннарт Мері. Погугліть. Дуже цікава промова.
До речі, десь посередині промови Леннарт Мері, зал демонстративно, цокая копитами та грюкнув дверима, покинув один шибздік, якого ни хто не знав но який носив валізу з труселями за Собчаком, а його донці Ксюші підтирав сраку.
Головне, щоб ця "Стіна дронів" не працювала так, як в Україні працюють: "Трембіта", "Паляниця", "Довгий Нептун", "Рожевий Фламінго", "Солом'яний бичок" і "Зелений віслюк".