УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3883 відвідувача онлайн
Новини Гібридна війна Росії
599 2

Президент Чехії закликав обрати уряд, який "не залишить країну на милість Росії"

Петер Павел: парламентські вибори в Чехії та вплив Росії

Президент Чехії Петр Павел звернувся до громадян напередодні парламентських виборів, що відбудуться 3-4 жовтня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, він підкреслив, що результати голосування визначатимуть майбутнє країни: "Багато що стоїть на кону через погіршення безпекової ситуації в Європі та світі".

За словами глави держави, Чехія потребує уряду, який забезпечить безпеку разом із союзниками: "Нам потрібен уряд, який захищатиме нашу суверенітет у співтоваристві демократичних країн і не залишить нас на милість Росії".

Читайте: Чехія заборонила в’їзд російським дипломатам без акредитації на тлі збільшення кількості диверсійних операцій

Павел додав, що від цього залежить свобода, безпека та економічний добробут країни, а гарантією залишаються членство в ЄС та НАТО.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Напередодні парламентських виборів у Чехії, аналітики з Online Risk Labs виявили сотні акаунтів у TikTok, які поширюють проросійські меседжі. Йдеться про 286 анонімних сторінок, що підтримують радикальні партії та щотижня набирають від 5 до 9 мільйонів переглядів. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рейтинги вересня: у Залужного і Білецького найбільше зростання

вибори (6769) НАТО (6856) Чехія (1719) Євросоюз (14223)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
якби у Чехії крім ТікТоку ще і тєлєграм був би популярним, то результат виборів був би гарантовано сумний.
показати весь коментар
01.10.2025 01:11 Відповісти
 
 