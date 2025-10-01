Президент Чехії закликав обрати уряд, який "не залишить країну на милість Росії"
Президент Чехії Петр Павел звернувся до громадян напередодні парламентських виборів, що відбудуться 3-4 жовтня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, він підкреслив, що результати голосування визначатимуть майбутнє країни: "Багато що стоїть на кону через погіршення безпекової ситуації в Європі та світі".
За словами глави держави, Чехія потребує уряду, який забезпечить безпеку разом із союзниками: "Нам потрібен уряд, який захищатиме нашу суверенітет у співтоваристві демократичних країн і не залишить нас на милість Росії".
Павел додав, що від цього залежить свобода, безпека та економічний добробут країни, а гарантією залишаються членство в ЄС та НАТО.
Напередодні парламентських виборів у Чехії, аналітики з Online Risk Labs виявили сотні акаунтів у TikTok, які поширюють проросійські меседжі. Йдеться про 286 анонімних сторінок, що підтримують радикальні партії та щотижня набирають від 5 до 9 мільйонів переглядів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль