Президент Чехії закликав обрати уряд, який "не залишить країну на милість Росії"

Президент Чехії Петр Павел звернувся до громадян напередодні парламентських виборів, що відбудуться 3-4 жовтня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, він підкреслив, що результати голосування визначатимуть майбутнє країни: "Багато що стоїть на кону через погіршення безпекової ситуації в Європі та світі".

За словами глави держави, Чехія потребує уряду, який забезпечить безпеку разом із союзниками: "Нам потрібен уряд, який захищатиме нашу суверенітет у співтоваристві демократичних країн і не залишить нас на милість Росії".

Павел додав, що від цього залежить свобода, безпека та економічний добробут країни, а гарантією залишаються членство в ЄС та НАТО.

Напередодні парламентських виборів у Чехії, аналітики з Online Risk Labs виявили сотні акаунтів у TikTok, які поширюють проросійські меседжі. Йдеться про 286 анонімних сторінок, що підтримують радикальні партії та щотижня набирають від 5 до 9 мільйонів переглядів.

