Рейтинги вересня: у Залужного і Білецького найбільше зростання

Центр соціальних і маркетингових досліджень "Socis" та видання "Барометр громадських настроїв" оприлюднили рейтинг політиків і політичних сил у вересні 2025 року: у першій пʼятірці - троє представників Сил оборони та безпеки.

Зокрема, якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, найбільше голосів отримала б умовна партія Валерія Залужного - 31,8%. Далі йдуть "Блок Володимира Зеленського" (19,1%), "Блок Петра Порошенка" (8,2%), "Блок Кирила Буданова" (7,8%), "Блок Андрія Білецького" (7,4%). Якщо порівнювати із аналогічним дослідженням "Socis" у червні 2025 року, рейтинги Залужного і Білецького показали найвищу динаміку: плюс 1,7% та 1,4% відповідно.

На виборах президента, якби ті відбулись найближчим часом, ситуація ідентична, окрім лідера - ним став Володимир Зеленський, за якого проголосували б 29,2% респондентів. Далі: Валерій Залужний (26,6%), Петро Порошенко (7,7%), Кирило Буданов (6,7%), Андрій Білецький (5%).

За рівнем суспільної довіри до пʼятірки лідерів увійшли: Залужний (44,5%), Буданов (30,8%), Зеленський (25%), голова СБУ Василь Малюк (18,7%) та Білецький (12,6%).

