3 378 69

Рейтинги вересня: у Залужного і Білецького найбільше зростання

Залужний та Білецький

Центр соціальних і маркетингових досліджень "Socis" та видання "Барометр громадських настроїв" оприлюднили рейтинг політиків і політичних сил у вересні 2025 року: у першій пʼятірці - троє представників Сил оборони та безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням опублікований рейтинг. 

Зокрема, якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, найбільше голосів отримала б умовна партія Валерія Залужного - 31,8%. Далі йдуть "Блок Володимира Зеленського" (19,1%), "Блок Петра Порошенка" (8,2%), "Блок Кирила Буданова" (7,8%), "Блок Андрія Білецького" (7,4%). Якщо порівнювати із аналогічним дослідженням "Socis" у червні 2025 року, рейтинги Залужного і Білецького показали найвищу динаміку: плюс 1,7% та 1,4% відповідно.

На виборах президента, якби ті відбулись найближчим часом, ситуація ідентична, окрім лідера - ним став Володимир Зеленський, за якого проголосували б 29,2% респондентів. Далі: Валерій Залужний (26,6%), Петро Порошенко (7,7%), Кирило Буданов (6,7%), Андрій Білецький (5%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужний і Джонсон відкрили у Лондоні виставку "Незламна Україна". ФОТО

За рівнем суспільної довіри до пʼятірки лідерів увійшли: Залужний (44,5%), Буданов (30,8%), Зеленський (25%), голова СБУ Василь Малюк (18,7%) та Білецький (12,6%).

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Автор: 

вибори (6766) рейтинг (1684) Білецький Андрій (222) Залужний Валерій (747)
Топ коментарі
+23
Єдиний нормальний "блок" серед перелічених - це блок Порошенка.
показати весь коментар
30.09.2025 09:41 Відповісти
+16
І хто-ж намалював такий рейтинг боневтіку і чотирижди ухилянту .
показати весь коментар
30.09.2025 09:39 Відповісти
+15
Білецький це хто? Той, що друг Авакяна?
показати весь коментар
30.09.2025 09:39 Відповісти
А хто це? Це не ті, що живуть в одній із найбідніших країн Європи?
показати весь коментар
30.09.2025 09:45 Відповісти
Точно, це ті, що живуть в одній із найбідніших країн Європи. Але не ті, що живуть в найбіднішій країні Європи.
показати весь коментар
30.09.2025 09:48 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2025 09:47 Відповісти
пропадає ще від переяслявської ради..
і не пропала..
навіщо таке писати?
все буде Україна!
показати весь коментар
30.09.2025 09:55 Відповісти
Білецький це хто? Той, що друг Авакяна?
показати весь коментар
30.09.2025 09:39 Відповісти
І хто-ж намалював такий рейтинг боневтіку і чотирижди ухилянту .
показати весь коментар
30.09.2025 09:39 Відповісти
та такі ж самі, як і він
показати весь коментар
30.09.2025 09:50 Відповісти
А звідки у Буданова якийсь рейтинг?
показати весь коментар
30.09.2025 10:00 Відповісти
The man whose house is on fire does not go around chasing rats (с)

Але взагалі чому б і ні - цирк вже зробили, ще треба зробити казарму.
показати весь коментар
30.09.2025 09:40 Відповісти
Єдиний нормальний "блок" серед перелічених - це блок Порошенка.
показати весь коментар
30.09.2025 09:41 Відповісти
Дядя, твій висєр навіть не всі пенсіонери тутешні зрозуміють.
показати весь коментар
30.09.2025 09:58 Відповісти
Ви з ними були на засіданні масонської ложі? Чи може хтось із ваших друзів був? Бо як інакше можна дізнатися, що Петя і його свита - саме масони, а не ілюмінати, розенкрейцери чи там тамплієри?)
показати весь коментар
30.09.2025 10:01 Відповісти
Ну, якщо ці рейтинги більш-менш чесні - країні гаплик
показати весь коментар
30.09.2025 09:42 Відповісти
про гаплик вже розказують вже десь років триста..
і нічого,
і навіщо?
показати весь коментар
30.09.2025 09:52 Відповісти
Так в тому і діло. Буде продовжуватися те, що й 300 років відбувається.
показати весь коментар
30.09.2025 09:57 Відповісти
Доставайте Сашу Ролекса на вибори
показати весь коментар
30.09.2025 09:42 Відповісти
Залужний без варіантів ...
показати весь коментар
30.09.2025 09:42 Відповісти
Без яких варіантів? Ви його програму бачили, він сам кудись болотується?
показати весь коментар
30.09.2025 09:56 Відповісти
Від Залужного ніколи жодного слова не було по цим всім питанням - але він лідер по опитуванням. Вже це одне застережливе, як до речі буданов, малюк та всі інші з обойми гниди. Планують, су..и правити ще довго, якшо зможуть, бо на фронті дуже хріново.
показати весь коментар
30.09.2025 10:14 Відповісти
Хохма...З вождя розових свинок Білецького "героя" ліплять....
показати весь коментар
30.09.2025 09:42 Відповісти
Лохторату нового голобородька ліплять, тільки вже героічного.
показати весь коментар
30.09.2025 09:58 Відповісти
Нічого не змінюється, реально політично-адекватних, як було ~8%, так і лишається.
показати весь коментар
30.09.2025 09:43 Відповісти
і це ще Залізний Генерал не починав
показати весь коментар
30.09.2025 09:43 Відповісти
Коли ви зрозумієте, що Залущний то не конкурент зелених, а просто заміна фігур під одним дахом? Мабуть ніколи.
показати весь коментар
30.09.2025 10:02 Відповісти
є такий вираз - людина на своєму місці.
от він же не дарма існує.
Залужний - воїн, на своєму місці, або дипломат. Але не президент.
зе, ну тут, я навіть не знаю, хочеться сказати фразою радянського фільма " а вам не кажется что ваше место у параши?". оце мабуть його місце, ну чи скоморохом далі.
Порошенко був на своєму місці
Парубій був на своєму місці.
але зараз немає нікого, щоб посадити на місце президента
показати весь коментар
30.09.2025 09:43 Відповісти
тобто, зеля вічний, бо не має з кого вибрати? Щоб типу гірше не було?
показати весь коментар
30.09.2025 09:51 Відповісти
"букви бачу, сенс не розумію" це про вас.
написано що вибору немає, але не написано що то мурло вічне.
показати весь коментар
30.09.2025 10:09 Відповісти
Не смішіть. Блазень, певно, на своєму місці.
показати весь коментар
30.09.2025 10:00 Відповісти
Ви хоч самі розумієте що хєрню пишете? За рівнем суспільної довіри Зе лише 25%, а на виборах президента Зе лідер?! Тобто не довіряють, але обирають? На яких дебілів це розраховано?!
показати весь коментар
30.09.2025 09:46 Відповісти
Дурень ти...З пунктиком щодо хабаду....Лікуйся!
показати весь коментар
30.09.2025 09:53 Відповісти
Біла раса включає в себе ще арабів і євреїв, ти б хоч матчастину вивчив трохи перед тим як висерати тут оці екзерсіси руснявих нациків середнього шкільного віку.
показати весь коментар
30.09.2025 10:00 Відповісти
А наша вітчизнянна соціологія кожен день штампує рейтинги. Нормально так підрубують бабла. Цікаво, а куди вони на практику їздять здебільшоно. Північна Корея, Куба, Бяларусь?
показати весь коментар
30.09.2025 09:49 Відповісти
А шо в мурріці рудочолий гетьман це не Республіка?
показати весь коментар
30.09.2025 10:01 Відповісти
Тобі до лікаря
показати весь коментар
30.09.2025 10:01 Відповісти
Це з усього переліка прізвищ ти тільки Пороха узрів?Звернися до лікаря.Але не окуліста а психіатра
показати весь коментар
30.09.2025 10:05 Відповісти
Психіатр там вже безсилий. Порохофобія не лікується. То така хвороба, що він, навіть коли вчергове обісрався то Порошенко йому винен.
показати весь коментар
30.09.2025 10:14 Відповісти
народ шукає месію, пророка, а повинен шукати систему принципів і програму... отримає у кращому випадку хунту, або чергового янелоха.
показати весь коментар
30.09.2025 09:55 Відповісти
та згиньте вже з мордорськими наративами
показати весь коментар
30.09.2025 10:03 Відповісти
"систему принципів і програм" не може шукати народ, вихований на різних Сватах, Голобородьках, Марахвонах та інших какаяразніца-шоу. Невігластво не може обирати систему. Тому емоції цілком можуть привести до чергового янелоха. Лишається надіятися тільки на Бога.
показати весь коментар
30.09.2025 10:11 Відповісти
Вкид
показати весь коментар
30.09.2025 09:59 Відповісти
Уграїнці готові і надалі голосувати за партії яких не існує.Тобто просто за прізвище голови партії.Нам хана.
показати весь коментар
30.09.2025 10:02 Відповісти
похід по граблях продовжується
показати весь коментар
30.09.2025 10:10 Відповісти
Придурки, Білецький - один із гірших виборів який може бути. Згадайте, як він "працював" коли його обрали депутатом; на засідання не ходив, оточив себе охороною і ходив бикував.
показати весь коментар
30.09.2025 10:02 Відповісти
згоден, це найгірша кандидатура
показати весь коментар
30.09.2025 10:09 Відповісти
Багато пиань до його співпраці з зЕленим шапітолієм та фсб
показати весь коментар
30.09.2025 10:13 Відповісти
Я не думаю, що голосувати хочуть саме за Білецького, просто зрозуміло, що якщо він піде на вибори, то очолить блок об'єднаних націоналістичних сил. Умовний Кошулинський, звісно, на цьому місці був би кращим, але прихильники правих ідей голосуватимуть і за блок із Білецьким на чолі.
Тобто це рейтинг не самого Білецького, а націоналістів загалом...
показати весь коментар
30.09.2025 10:19 Відповісти
тільки справжні вибори можуть показати реальність, а не намальовані "опитуваннями" рейтинги
показати весь коментар
30.09.2025 10:08 Відповісти
Перепрошую, а Залужний зі своєю партією хоч здогадується, що в нього такі рейтинги?
показати весь коментар
30.09.2025 10:10 Відповісти
І знов і знов , одне й те ж саме . Соціологи беруть неіснуючі партії , про які нічого не відомо , яких навіть немає в природі , ставлять їх у свій список і проводять опитування ! Фактично дурять людей .
Це нагадує ситуацію з партією " слуга народу " , коли її ще не було і в зародку , соціологи ставили її в список для опитувань , чим фактично - розкручували їй імідж , нав'язуючи суспільству - кота в мішку .. Що з цього вийшло всі чудово бачать зараз .
показати весь коментар
30.09.2025 10:10 Відповісти
Таким чином олігархи зондують в які кошики вкладати гроші (які партії створювати)
показати весь коментар
30.09.2025 10:14 Відповісти
Знову "мудрий" нарід в лапті взувають.
показати весь коментар
30.09.2025 10:11 Відповісти
Невже народ не порозумнішав голосувати за так звану партію "слуга народу" це себе неповажати : корупція ,непрофесіоналізм і невігластво ось що повязує цю партію.
показати весь коментар
30.09.2025 10:15 Відповісти
білецький ворог ,він людина 🤡...але на цей раз , народ зробить сам свій вибір ...побачимо...
показати весь коментар
30.09.2025 10:16 Відповісти
Хто б що не казав, а ходити по граблях - то є наша національна "забава", чи може ідентичність, важко правильно підібрати слова до того всього звіздєца.
Як казав свого часу Андрій Кузьменко (Скрябін): "В Україні є добра традиція, понавибирати до влади будь кого, а потім взяти бандуру і співати сумних пісень про важку кріпацьку долю..."
Сумно все це...
показати весь коментар
30.09.2025 10:17 Відповісти
І саме тому Кузьма постійно підтримував от таких "будь-кого" - то Богосранську, то обізьЯника...
показати весь коментар
30.09.2025 10:20 Відповісти
За яника він пояснював неодноразово і визнав, що зробив херню, тому більше не ліз в це політичне лайно. Чомусь як писав коментар згадуючи про Кузьму, стовідсотково знав, що хтось напише про яника і регіони.
показати весь коментар
30.09.2025 10:24 Відповісти
А за Богосранську навіть не заїкався, хоча це не менша херня...
Просто вважаю, що якщо у людини такий бекграунд у політиці, то авторитета із неї у суспільно-політичних питаннях робити не варто...
показати весь коментар
30.09.2025 10:30 Відповісти
Знову про вибори? ФЛАМІНГО ДЕ ???
показати весь коментар
30.09.2025 10:20 Відповісти
показати весь коментар
зелені дегенерати мародери, в істериці намагаються хоч щось протиставити залужному!
вже і притулу ліпили! білецького і так і сяк пхають. навіть тігіпка притаскали.
зе!скоморох тріпихається, скиглить, ножкою тупає, рожу корчить.
ніхера не допомагає!
зе!гніда, ти будеш висіти на київському каштані до низу головою. всі будуть проходити та плювати в тебе!!!! скільки ти біди принесло українцям!!!
але, що саме цікаве, єрмачину нема за що притягнути. ні за що не відповідає, ніде не підписувався.
показати весь коментар
30.09.2025 10:20 Відповісти
 
 