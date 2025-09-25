Залужний і Джонсон відкрили у Лондоні виставку "Незламна Україна". ФОТО

23 вересня у Лондоні, під патронатом генерала Валерія Залужного, посла України у Великій Британії відкрилась виставка "Незламна Україна" (Indomitable Ukraine). Виставка організована Фондом Богдана Губського та Національним музеєм історії України у Другій світовій війні (Музей війни).

Експозиція виставки присвячена героїчному спротиву українського народу та стійкості Сил оборони України у протистоянні із російським агресором. Це проєкт про боротьбу за Свободу і демократію в центрі Європи.

На виставці представлені більш ніж 600 артефактів, зібраних під час російського вторгнення. Серед них трофеї, захоплені в бою, а також предмети, зібрані музейними експедиціями на визволених територіях та мобільними групами ЗСУ у місцях бойового зіткнення. Експозиція показує дійсність у якій Україна та українці живуть, борються та перемагають зло впродовж останніх трьох з половиною років, відстоюючи власну ідентичність та суверенітет.

Також серед експонатів — моторошні фотографії українських дітей, які загинули у війні.

У відкритті виставки взяли участь більш ніж 30 послів G7, ЄС та інших країн, члени Британського парламенту, політики, провідні британські медіа, волонтери, громадськість та члени сімей британських добровольців, що загинули в боях за Україну.

На відкритті виступив Валерій Залужний, який зазначив, що кожен артефакт виставки несе дух незламної волі України.

"Кожен зал цієї виставки — від "Атаки та руйнування" до "Точок опору", "Ветеранів" та "Фотографій героїв" — є живим свідченням нашого часу. Це більше ніж арт-проект. Це доказ того, що країна, яка прагне свободи — країна, яку інші намагалися знищити — продовжує жити, боротися, відновлюватися та надихати", - сказав бойовий генерал Валерій Залужний.

Залужний наголосив, що ця виставка не тільки про минуле і сьогодення, а також про уроки війни, якої світ ще не знав.

Валерій Залужний зустрічається з родинами британських добровольців, які загинули за Україну в боях проти російських окупантів

Експремʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час відкриття виставки заявив, що союзникам України потрібно зробити ще більше для допомоги Україні, але запевнив, що українці переможуть у цій війні.

"Українці, друзі мої, переможуть. Україна переможе. Це війна за незалежність. Вони борються за свою землю, вони борються за свою державність", - сказав Джонсон.

У своєму виступі на відкритті виставки Верховний комісар (посол) Канади Ральф Гудейл зазначив, що Канада долучена до Коаліції бажаючих, щоб виробити гарантії безпеки Україні та запевнив, що українська держава має право на суверенітет та процвітання.

Українська волонтерка та медик Юлія Паєвська ("Тайра") у своїй промові заявила: "Страх ніколи не стане правити в наших душах. Світ вже бачив тиранів і їх імперії зла – вони неминуче падають".

Богдан Губський та директор Музею війни Юрій Савчук зустрічають Бориса Джонсона

Як зазначив Богдан Губський, виставка "Незламна Україна" показує світу реалії сучасної боротьби за державну незалежність України і виразно засвідчує силу духу нашого народу.

Серед експонатів — прапор України, врятований із заводу "Азовсталь" та вивезений гелікоптером під час військової операції, який символізує незламність українського народу.

Надмогильні хрести жертв російського терору, які були знайдені у Ізюмському лісі на Харківщині після деокупації території та свідчать про масові вбивства російськими окупантами цивільного населення.

Оперативна карта масованої атаки російских дронів на Україну та фрагмент ракети від ЗРК "Патріот", які свідчать про щоденний терор мирного населення України російськими загарбниками.

