УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8910 відвідувачів онлайн
Новини Фото Виставка Незламна Україна
1 365 26

Залужний і Джонсон відкрили у Лондоні виставку "Незламна Україна". ФОТО

Залужний відкрив виставку у Лондоні

23 вересня у Лондоні, під патронатом генерала Валерія Залужного, посла України у Великій Британії відкрилась виставка "Незламна Україна" (Indomitable Ukraine). Виставка організована Фондом Богдана Губського та Національним музеєм історії України у Другій світовій війні (Музей війни).

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Експозиція виставки присвячена героїчному спротиву українського народу та стійкості Сил оборони України у протистоянні із російським агресором. Це проєкт про боротьбу за Свободу і демократію в центрі Європи.

На виставці представлені більш ніж 600 артефактів, зібраних під час російського вторгнення. Серед них трофеї, захоплені в бою, а також предмети, зібрані музейними експедиціями на визволених територіях та мобільними групами ЗСУ у місцях бойового зіткнення. Експозиція показує дійсність у якій Україна та українці живуть, борються та перемагають зло впродовж останніх трьох з половиною років, відстоюючи власну ідентичність та суверенітет.

Також серед експонатів — моторошні фотографії українських дітей, які загинули у війні.

У відкритті виставки взяли участь більш ніж 30 послів G7, ЄС та інших країн, члени Британського парламенту, політики, провідні британські медіа, волонтери, громадськість та члени сімей британських добровольців, що загинули в боях за Україну.

На відкритті виступив Валерій Залужний, який зазначив, що кожен артефакт виставки несе дух незламної волі України.

"Кожен зал цієї виставки — від "Атаки та руйнування" до "Точок опору", "Ветеранів" та "Фотографій героїв" — є живим свідченням нашого часу. Це більше ніж арт-проект. Це доказ того, що країна, яка прагне свободи — країна, яку інші намагалися знищити — продовжує жити, боротися, відновлюватися та надихати", - сказав бойовий генерал Валерій Залужний.

Залужний наголосив, що ця виставка не тільки про минуле і сьогодення, а також про уроки війни, якої світ ще не знав.

Залужний відкрив виставку у Лондоні
Валерій Залужний зустрічається з родинами британських добровольців, які загинули за Україну в боях проти російських окупантів

Читайте: Перехопивши технологічну ініціативу, можна перетворити війну на оперативно безглузду для Росії, - Залужний

Експремʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час відкриття виставки заявив, що союзникам України потрібно зробити ще більше для допомоги Україні, але запевнив, що українці переможуть у цій війні.

"Українці, друзі мої, переможуть. Україна переможе. Це війна за незалежність. Вони борються за свою землю, вони борються за свою державність", - сказав Джонсон.

У своєму виступі на відкритті виставки Верховний комісар (посол) Канади Ральф Гудейл зазначив, що Канада долучена до Коаліції бажаючих, щоб виробити гарантії безпеки Україні та запевнив, що українська держава має право на суверенітет та процвітання.

Українська волонтерка та медик Юлія Паєвська ("Тайра") у своїй промові заявила: "Страх ніколи не стане правити в наших душах. Світ вже бачив тиранів і їх імперії зла – вони неминуче падають".

Джонсон і Губський на відкритті виставки у Лондоні
Богдан Губський та директор Музею війни Юрій Савчук зустрічають Бориса Джонсона

Як зазначив Богдан Губський, виставка "Незламна Україна" показує світу реалії сучасної боротьби за державну незалежність України і виразно засвідчує силу духу нашого народу.

Серед експонатів — прапор України, врятований із заводу "Азовсталь" та вивезений гелікоптером під час військової операції, який символізує незламність українського народу.

прапор з Азовсталі

Надмогильні хрести жертв російського терору, які були знайдені у Ізюмському лісі на Харківщині після деокупації території та свідчать про масові вбивства російськими окупантами цивільного населення.

хрести з Ізюма

Оперативна карта масованої атаки російских дронів на Україну та фрагмент ракети від ЗРК "Патріот", які свідчать про щоденний терор мирного населення України російськими загарбниками.

карта ударів по Україні

Читайте також: Україна не може сподіватися на диво, що хтось поверне їй кордони 1991 чи 2022 року, - Залужний

Автор: 

Губський Богдан (14) Лондон (403) Джонсон Борис (588) Залужний Валерій (744)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
наснаги та вдачі, пане Генерале!
щира подяка за усе
показати весь коментар
25.09.2025 18:12 Відповісти
+3
Наш Президенте ! Чекаєм , любим, вірим
показати весь коментар
25.09.2025 18:23 Відповісти
+3
Залужному вірю як людині , котра зможе знайти своє ВАЖЛИВЕ ДЛЯ країни місце у політиці з достойною командою чи в достойній команді... й це точно не буде команда не сосон та весільних фотографів політтехнолога Ригів та керівника младопартії Ригів Разумкова .
показати весь коментар
25.09.2025 18:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
наснаги та вдачі, пане Генерале!
щира подяка за усе
показати весь коментар
25.09.2025 18:12 Відповісти
Наш Президенте ! Чекаєм , любим, вірим
показати весь коментар
25.09.2025 18:23 Відповісти
Він свої плани окреслив вже. Захист європи і мобілізація жінок при потребі.
показати весь коментар
25.09.2025 19:02 Відповісти
не приведи Господь...
показати весь коментар
25.09.2025 19:13 Відповісти
Губський- дитина Кучми- Медведчука СДПУ ,а потім гаманець-бізнесмен в приймах у БЮТ ...
розпочав членом депутатствувати від партії лояльної до президента https://file.liga.net/ua/persons/leonid-kychma Леоніда Кучми фракції, створеної на базі блоку "За єдину Україну!", а закінчив переходом незадовго до чергових парламентських виборів, у лютому 2006-го, до фракції https://file.liga.net/ua/parties/blok_ulii_timoshenko Блоку Юлії Тимошенко. Знову був заступником голови комітету ВР з питань фінансів та банківської діяльності.
БЮТ його тягав до ВР по 2012 р включно
показати весь коментар
25.09.2025 18:23 Відповісти
Залужному вірю як людині , котра зможе знайти своє ВАЖЛИВЕ ДЛЯ країни місце у політиці з достойною командою чи в достойній команді... й це точно не буде команда не сосон та весільних фотографів політтехнолога Ригів та керівника младопартії Ригів Разумкова .
показати весь коментар
25.09.2025 18:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nv29nN4D5OA https://www.youtube.com/watch?v=Зеленського РОЗНЕСЛИ ❗ Уряд Британії розкрив ВСІ СХЕМИ Офісу. СБУ заробляє по $2 млн на "шпигунах"

доречі , стаття Залужного в ЗН теж в підтвердження
показати весь коментар
25.09.2025 18:45 Відповісти
https://comments.ua/ua/blog/zaluzhniy-u-dzerkali-tizhnya-politichne-tlo-yake-ne-mozhna-ignoruvati-3424.html
показати весь коментар
25.09.2025 18:47 Відповісти
А чому він не на фронті? Все життя вчився воювати а під час війни раптово став дипломатом.. Країна чудес
показати весь коментар
25.09.2025 19:00 Відповісти
брись на ферму до вʼєтнамців !!!
показати весь коментар
25.09.2025 19:07 Відповісти
Нещодавно
інформаційна давня-предавня опора уряду The Economist розгромила у своїй статті правління зЄ, відокремивши народ України від цієї банди .
Нижче посилання на розбір статті . ТО... маємо непогані надії на майбутнє з Залужним сьогодні в Лондоні. Саме він писав у останній своїй статі перед тим, як зЄрмакомародерня витурила його з генералами, про новітню зброю та важливість винаходу новітніх дронів порівняв з ПОРОХОМ (мабуть за це теж його знищили))

Нещодавно
Трамп привіз із собою до Британії команду, яка уклала з Британією наступний контракт. Під час візиту Трампа представники компанії Anduril Алекс Карп (що веде підтримку електронної розвідки у війні Ураїні) та компанії Palantir Пітер Тіль підписали п'ятирічний контракт з урядом Великобританії на надання розвідувальної інформації та її застосування у війні України з Росією, а також на інтеграцію українських знань та досвіду у передові технології. Великобританія виступить як хаб за цим контрактом. Україна опинилась у центрі ******** боротьби за зброю 21 століття. Україна стала третім партнером практиком та володарем знань у новій співдружності США-Британії.
показати весь коментар
25.09.2025 19:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nv29nN4D5OA
показати весь коментар
25.09.2025 19:09 Відповісти
Ця новина вже всім відома
показати весь коментар
25.09.2025 19:09 Відповісти
а щоб п антизалужній блдоті пельку закрити - БО ЦЕ НЕ НОВИНА ЦЕ ВИРОК
показати весь коментар
25.09.2025 19:15 Відповісти
Гідну, у вашому розумінні, кандидатуру підкажете?
показати весь коментар
25.09.2025 18:44 Відповісти
Сёма Голосеевский

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 11.09.2025
показати весь коментар
25.09.2025 18:52 Відповісти
ну і хто тут "готується до виборів"?
показати весь коментар
25.09.2025 18:46 Відповісти
смерть зЄльному МАРОДЕРАТУ!
показати весь коментар
25.09.2025 19:12 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2025 18:56 Відповісти
Потужно!
показати весь коментар
25.09.2025 18:56 Відповісти
На виручені, від виставки, кошти потрібно купити атомну бомбу
показати весь коментар
25.09.2025 19:10 Відповісти
Школа потужного
показати весь коментар
25.09.2025 19:15 Відповісти
 
 