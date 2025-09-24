Перехопивши технологічну ініціативу, можна перетворити війну на оперативно безглузду для Росії, - Залужний

Україна має перехопити та зберігати технологічну ініціативу на полі бою. Це потребує вирішення низки ключових проблем на державному рівні.

Про це у матеріалі ZN.ua пише колишній головнокомандувач ЗСУ, посол у Великій Британії Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.

Що потрібно зробити?

Для реалізації цього завдання, зазначив Залужний, необхідно:

Створити чітку стратегію та механізми вирішення проблеми розвитку саме передових оборонних технологій на національному рівні. Ця стратегія на прикладі розбудови тієї ж ядерної енергетики має охоплювати державний підхід у науковому супроводі, виробництві й експлуатації таких технологій із чітким визначенням відповідальності кожного суб’єкта. Цьому має передувати формування окремої державної програми досліджень саме в області передових оборонних технологій. Мобілізувати необхідну кількість фахівців насамперед у галузі софт-рішень, необхідних для розроблення, впровадження, інтеграції та подальшої підтримки таких рішень. Звісно, ситуація ускладнюється через війну, проте більшість згаданих фахівців уже перебувають у Збройних Силах України і, звісно, могли б поглибити наш науковий потенціал. Вирішити проблему доступу до мікропроцесорів (чипів). Це питання виглядає найскладнішим, бо створює значні геополітичні ризики для забезпечення стабільності й відкритості ринків постачання критично важливих компонентів, оскільки ключові виробничі потужності залишаються сконцентрованими в обмеженій кількості географічних регіонів — переважно в КНР, на Тайвані, у США. Скористатися вже доступним експортом оборонних технологій для формування насамперед безпекових альянсів та використання технологічних і наукових можливостей майбутніх партнерів. Забезпечити повну наукову й технологічну ізоляцію Росії. Водночас сконцентруватися на використанні наукового й дослідницького потенціалу Заходу, зокрема тих інституцій, що мають унікальні можливості, - таких, як СЕRN (Європейська організація з ядерних досліджень).

Ексголовком наголосив, що перевага України полягає в її людях, які не лише зупинили ворога, а й вже перетворили країну на центр інновацій на полі бою.

"Очевидно, що саме інновації призведуть до застосування стратегії стійкого опору в умовах якщо не постійної війни, то постійної ворожнечі. Це дасть нам змогу виживати, адаптуватися та перемагати без ілюзій, перетворивши війну на оперативно безглузду для Росії.

Але для цього вкрай важливо знову перехопити та зберігати технологічну ініціативу, змушуючи Росію пристосовуватися, витримувати тиск і захищати себе", - підсумував він.

