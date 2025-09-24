УКР
Перехопивши технологічну ініціативу, можна перетворити війну на оперативно безглузду для Росії, - Залужний

Залужний розповів, як зберегти технологічну ініціативу у війні

Україна має перехопити та зберігати технологічну ініціативу на полі бою. Це потребує вирішення низки ключових проблем на державному рівні.

Про це у матеріалі ZN.ua пише колишній головнокомандувач ЗСУ, посол у Великій Британії Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.

Що потрібно зробити?

Для реалізації цього завдання, зазначив Залужний, необхідно:

  1. Створити чітку стратегію та механізми вирішення проблеми розвитку саме передових оборонних технологій на національному рівні. Ця стратегія на прикладі розбудови тієї ж ядерної енергетики має охоплювати державний підхід у науковому супроводі, виробництві й експлуатації таких технологій із чітким визначенням відповідальності кожного суб’єкта. Цьому має передувати формування окремої державної програми досліджень саме в області передових оборонних технологій.
  2. Мобілізувати необхідну кількість фахівців насамперед у галузі софт-рішень, необхідних для розроблення, впровадження, інтеграції та подальшої підтримки таких рішень. Звісно, ситуація ускладнюється через війну, проте більшість згаданих фахівців уже перебувають у Збройних Силах України і, звісно, могли б поглибити наш науковий потенціал.
  3. Вирішити проблему доступу до мікропроцесорів (чипів). Це питання виглядає найскладнішим, бо створює значні геополітичні ризики для забезпечення стабільності й відкритості ринків постачання критично важливих компонентів, оскільки ключові виробничі потужності залишаються сконцентрованими в обмеженій кількості географічних регіонів — переважно в КНР, на Тайвані, у США.
  4. Скористатися вже доступним експортом оборонних технологій для формування насамперед безпекових альянсів та використання технологічних і наукових можливостей майбутніх партнерів.
  5. Забезпечити повну наукову й технологічну ізоляцію Росії. Водночас сконцентруватися на використанні наукового й дослідницького потенціалу Заходу, зокрема тих інституцій, що мають унікальні можливості, - таких, як СЕRN (Європейська організація з ядерних досліджень).

Ексголовком наголосив, що перевага України полягає в її людях, які не лише зупинили ворога, а й вже перетворили країну на центр інновацій на полі бою.

Читайте також: НАТО робить помилку, не змінюючи доктрину у підготовці до наступної війни, - Залужний

"Очевидно, що саме інновації призведуть до застосування стратегії стійкого опору в умовах якщо не постійної війни, то постійної ворожнечі. Це дасть нам змогу виживати, адаптуватися та перемагати без ілюзій, перетворивши війну на оперативно безглузду для Росії.

Але для цього вкрай важливо знову перехопити та зберігати технологічну ініціативу, змушуючи Росію пристосовуватися, витримувати тиск і захищати себе", - підсумував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна може компенсувати брак ресурсів та завдати непропорційних втрат РФ лише впроваджуючи військові інновації, - Залужний

технології (897) Залужний Валерій (740) війна в Україні (6288)
+10
Це так, але Залужний держслужбовець.
Чи забажає балотуватися, чи не порвуть його до цього часу на шматки підопічні Малюка?
І так, дійсно, ніяки технології системно розвиватися небудуть, якщо займатися виключно рейтингами і вечірньою клоунадою біля суфльора.
24.09.2025 11:04 Відповісти
+9
ти мабть на дивані крутіший стротєх?
24.09.2025 10:56 Відповісти
+9
вже перехопили - випускаємо браковані міни та снаряди та дрони які треба допилювати пилкою

а ще створили невидимі ракети дрони бімби паляниці...фламінги ...

а технологічне вундерваффе - це зельоні відосики і Телемарахфон зельоного поносу.
24.09.2025 10:57 Відповісти
ти мабть на дивані крутіший стротєх?
24.09.2025 10:56 Відповісти
Та да, у Васько-Васьків є власні стратегії побудовані на " Найпотужніших безпекових угодах із Албанією, Ліхтештейном і ще 20- ма папірцями"
24.09.2025 10:59 Відповісти
а зе Берег Свинячих Кісток і Нижньою ************.
24.09.2025 11:00 Відповісти
маєш власну стратегію? викладай, а ми оцінимо
24.09.2025 11:03 Відповісти
З яких пір "стратег" - це образа? З 2019? По суті стратегії претензії є, чи граємо на емоціях?
24.09.2025 11:05 Відповісти
Якщо назвати стратегом таксиста, який всю дорогу розповыдає, як правильно воювати, кому командувати, куди наступати, то це образа чи комплімент?
24.09.2025 11:23 Відповісти
Пан Залужний - таксист? Не знав. Всюди встигає!
24.09.2025 11:29 Відповісти
З яких пір "стратег" - це образа?
Де тут у вас про Залужного?
24.09.2025 12:14 Відповісти
В контексти не вміємо, треди не читаємо?
24.09.2025 12:47 Відповісти
та кудийому до Найвеличнішого юриста
24.09.2025 11:13 Відповісти
Боти подоляка відпрацьовують методичку. Давайте щось креативніше🤣
24.09.2025 11:17 Відповісти
24.09.2025 10:55 Відповісти
вже перехопили - випускаємо браковані міни та снаряди та дрони які треба допилювати пилкою

а ще створили невидимі ракети дрони бімби паляниці...фламінги ...

а технологічне вундерваффе - це зельоні відосики і Телемарахфон зельоного поносу.
24.09.2025 10:57 Відповісти
Послухаєш Залужного то проблема в Україні не у владі, але в технологіях.
24.09.2025 10:57 Відповісти
Це так, але Залужний держслужбовець.
Чи забажає балотуватися, чи не порвуть його до цього часу на шматки підопічні Малюка?
І так, дійсно, ніяки технології системно розвиватися небудуть, якщо займатися виключно рейтингами і вечірньою клоунадою біля суфльора.
24.09.2025 11:04 Відповісти
Ці проблеми пов'язані. Але амбасадор не може відкрито критикувати владу. Для цього є опозиція. Чи немає?
24.09.2025 11:06 Відповісти
Опозиція єднається з узурпатором і держзрадником вже 4 рік. Для блага України, звісно.
24.09.2025 12:00 Відповісти
І не посперечаєшся. Мотивацію (я не про уламки різних зажоп) начебто ніхто не озвучував, крім гасел на кшталт "не на часі", але цього недостатньо. Стало помітно гірше, тобто - це була помилка. Свідома чи несвідома? Яка у них стратегія, чим мотивують поведінку трьох мавп? Дуже багато питань до опозиції.
24.09.2025 12:12 Відповісти
накинулись зе-боти опешні...
24.09.2025 11:02 Відповісти
перехопи !
24.09.2025 11:03 Відповісти
Як по коментам то і Зеленський не такий...і Залужний - не такий...Може на Єрмака робота??
24.09.2025 11:05 Відповісти
Жили-були миші й усі їх ображали. Якось пішли вони до мудрої сови й кажуть:
- Мудра сово, допоможи нам порадою. Все нас ображають, коти, лиси, пугачі. Що нам робити?
Сова подумала й каже:
- А ви станьте їжачками. В їжаків є голки, їх ніхто не ображає.
Миші зраділи й побігли додому. Але дорогою одна миша сказала:
- Як же ми станемо їжачками? - і всі побігли назад, щоби задати це питання мудрій сові.
Прибігши, вони спитали:
- Мудра сово, а як же ми станемо їжачками?
А сова їм відповідає:
- Хлопці, ви мені голову дурним не забивайте. Я мислю стратегічно!

ДЛЯ ПРОДУМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ,ЯКУ ЗАПРОПОНУВАВ ЗАЛУЖНИЙ - ПОТРІБНІ КОМПЕТЕНТНІ ТА КВАЛІФІКОВАНІ ЛЮДИ НА КЛЮЧОВИХ КЕРІВНИХ ПОСАДАХ В ДЕРЖАВІ.
НАРАЗІ ЇХ НЕМАЄ . І БІЛЬШЕ ТОГО ТЕПЕРІШНЯ ВЛАДА ПРИКЛАДЕ ВСІ ЗУСИЛЛЯ , ЩОБ ВОНИ ТАМ НЕ З'ЯВИЛИСЯ . Тому сповзаємо вниз далі . Україна і надалі продовжує воювати на два фронти - з Москвою з однієї сторони та з совко-совєцькою бандою чиновників, офіцерів,яка підтримується значною частиною елєхторату сраліністів у вишиванках .
24.09.2025 11:17 Відповісти
звісно, могли б поглибити наш науковий потенціал.Вирішити проблему Джерело: https://censor.net/ua/n3575825
Для цього потрібна наукова дисертація. А у дядька Ківалова черга на кілька років уперед розписана.
24.09.2025 11:17 Відповісти
Невже цей посол не відає шо відбувається у йього презедента та тих менеджерів перемоги - яка технологічна ініціатива. Виробник найвідомішої, новітьної ракети Фламінго, до ракетобудування, а їм він почав займатись у цьому році, займався виготовленням бетоних меблів та шоу 95 кварталу і мав 15-20 робітників на іиробництві. Яка, бл...ь ініціатива, не позорся, таємний презедент.
24.09.2025 11:27 Відповісти
та то він ресторан (як посол в США) ще не відкрив в Великій Британії...
От і пише!
Далі буде ...
24.09.2025 11:41 Відповісти
У нас багато розумних людей, таких, як Залужний.
Але ними командують тупі зелені покидьки.
24.09.2025 12:01 Відповісти
так хіба зможе при 🤡 ЗСУ мати ті розробки зброї ,які допоможуть перемогти русню ?! зеленського Геть !!!...
24.09.2025 12:05 Відповісти
Пане Валерію! Будь ласка, готуйтеся до Президенства! Бо надія тільки на Вас і на Порошенка!
24.09.2025 12:14 Відповісти
ДЖля того щоб перехватити ініціативу, для початку треба перехватити за горло одного небритого горлопата і крадія
24.09.2025 12:14 Відповісти
Усім рекомендую зайти за посиланням на Дзеркало Тижня - і прочитати велику системну статтю особисто Залужного - дуже цікаво.
24.09.2025 12:48 Відповісти
 
 