Перехопивши технологічну ініціативу, можна перетворити війну на оперативно безглузду для Росії, - Залужний
Україна має перехопити та зберігати технологічну ініціативу на полі бою. Це потребує вирішення низки ключових проблем на державному рівні.
Про це у матеріалі ZN.ua пише колишній головнокомандувач ЗСУ, посол у Великій Британії Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.
Що потрібно зробити?
Для реалізації цього завдання, зазначив Залужний, необхідно:
- Створити чітку стратегію та механізми вирішення проблеми розвитку саме передових оборонних технологій на національному рівні. Ця стратегія на прикладі розбудови тієї ж ядерної енергетики має охоплювати державний підхід у науковому супроводі, виробництві й експлуатації таких технологій із чітким визначенням відповідальності кожного суб’єкта. Цьому має передувати формування окремої державної програми досліджень саме в області передових оборонних технологій.
- Мобілізувати необхідну кількість фахівців насамперед у галузі софт-рішень, необхідних для розроблення, впровадження, інтеграції та подальшої підтримки таких рішень. Звісно, ситуація ускладнюється через війну, проте більшість згаданих фахівців уже перебувають у Збройних Силах України і, звісно, могли б поглибити наш науковий потенціал.
- Вирішити проблему доступу до мікропроцесорів (чипів). Це питання виглядає найскладнішим, бо створює значні геополітичні ризики для забезпечення стабільності й відкритості ринків постачання критично важливих компонентів, оскільки ключові виробничі потужності залишаються сконцентрованими в обмеженій кількості географічних регіонів — переважно в КНР, на Тайвані, у США.
- Скористатися вже доступним експортом оборонних технологій для формування насамперед безпекових альянсів та використання технологічних і наукових можливостей майбутніх партнерів.
- Забезпечити повну наукову й технологічну ізоляцію Росії. Водночас сконцентруватися на використанні наукового й дослідницького потенціалу Заходу, зокрема тих інституцій, що мають унікальні можливості, - таких, як СЕRN (Європейська організація з ядерних досліджень).
Ексголовком наголосив, що перевага України полягає в її людях, які не лише зупинили ворога, а й вже перетворили країну на центр інновацій на полі бою.
"Очевидно, що саме інновації призведуть до застосування стратегії стійкого опору в умовах якщо не постійної війни, то постійної ворожнечі. Це дасть нам змогу виживати, адаптуватися та перемагати без ілюзій, перетворивши війну на оперативно безглузду для Росії.
Але для цього вкрай важливо знову перехопити та зберігати технологічну ініціативу, змушуючи Росію пристосовуватися, витримувати тиск і захищати себе", - підсумував він.
Де тут у вас про Залужного?
а ще створили невидимі ракети дрони бімби паляниці...фламінги ...
а технологічне вундерваффе - це зельоні відосики і Телемарахфон зельоного поносу.
Чи забажає балотуватися, чи не порвуть його до цього часу на шматки підопічні Малюка?
І так, дійсно, ніяки технології системно розвиватися небудуть, якщо займатися виключно рейтингами і вечірньою клоунадою біля суфльора.
- Мудра сово, допоможи нам порадою. Все нас ображають, коти, лиси, пугачі. Що нам робити?
Сова подумала й каже:
- А ви станьте їжачками. В їжаків є голки, їх ніхто не ображає.
Миші зраділи й побігли додому. Але дорогою одна миша сказала:
- Як же ми станемо їжачками? - і всі побігли назад, щоби задати це питання мудрій сові.
Прибігши, вони спитали:
- Мудра сово, а як же ми станемо їжачками?
А сова їм відповідає:
- Хлопці, ви мені голову дурним не забивайте. Я мислю стратегічно!
ДЛЯ ПРОДУМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ,ЯКУ ЗАПРОПОНУВАВ ЗАЛУЖНИЙ - ПОТРІБНІ КОМПЕТЕНТНІ ТА КВАЛІФІКОВАНІ ЛЮДИ НА КЛЮЧОВИХ КЕРІВНИХ ПОСАДАХ В ДЕРЖАВІ.
НАРАЗІ ЇХ НЕМАЄ . І БІЛЬШЕ ТОГО ТЕПЕРІШНЯ ВЛАДА ПРИКЛАДЕ ВСІ ЗУСИЛЛЯ , ЩОБ ВОНИ ТАМ НЕ З'ЯВИЛИСЯ . Тому сповзаємо вниз далі . Україна і надалі продовжує воювати на два фронти - з Москвою з однієї сторони та з совко-совєцькою бандою чиновників, офіцерів,яка підтримується значною частиною елєхторату сраліністів у вишиванках .
Для цього потрібна наукова дисертація. А у дядька Ківалова черга на кілька років уперед розписана.
От і пише!
Далі буде ...
Але ними командують тупі зелені покидьки.