Перехватив технологическую инициативу, можно превратить войну в оперативно бессмысленную для России, - Залужный
Украина должна перехватить и сохранять технологическую инициативу на поле боя. Это требует решения ряда ключевых проблем на государственном уровне.
Об этом в материале ZN.ua пишет бывший главнокомандующий ВСУ, посол в Великобритании Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
Что нужно сделать?
Для реализации этой задачи, отметил Залужный, необходимо:
- Создать четкую стратегию и механизмы решения проблемы развития именно передовых оборонных технологий на национальном уровне. Эта стратегия на примере развития той же ядерной энергетики должна охватывать государственный подход в научном сопровождении, производстве и эксплуатации таких технологий с четким определением ответственности каждого субъекта. Этому должно предшествовать формирование отдельной государственной программы исследований именно в области передовых оборонных технологий.
- Мобилизовать необходимое количество специалистов прежде всего в области софт-решений, необходимых для разработки, внедрения, интеграции и дальнейшей поддержки таких решений. Конечно, ситуация осложняется из-за войны, однако большинство упомянутых специалистов уже находятся в Вооруженных Силах Украины и, конечно, могли бы углубить наш научный потенциал.
- Решить проблему доступа к микропроцессорам (чипам). Этот вопрос выглядит самым сложным, поскольку создает значительные геополитические риски для обеспечения стабильности и открытости рынков поставок критически важных компонентов, поскольку ключевые производственные мощности остаются сконцентрированными в ограниченном количестве географических регионов - преимущественно в КНР, на Тайване, в США.
- Воспользоваться уже доступным экспортом оборонных технологий для формирования прежде всего безопасностных альянсов и использования технологических и научных возможностей будущих партнеров.
- Обеспечить полную научную и технологическую изоляцию России. В то же время сконцентрироваться на использовании научного и исследовательского потенциала Запада, в частности институтов, обладающих уникальными возможностями, - таких, как СЕRN (Европейская организация по ядерным исследованиям).
Экс-главком подчеркнул, что преимущество Украины заключается в ее людях, которые не только остановили врага, но и уже превратили страну в центр инноваций на поле боя.
"Очевидно, что именно инновации приведут к применению стратегии устойчивого сопротивления в условиях если не постоянной войны, то постоянной вражды. Это позволит нам выживать, адаптироваться и побеждать без иллюзий, превратив войну в оперативно бессмысленную для России.
Но для этого крайне важно снова перехватить и сохранять технологическую инициативу, заставляя Россию приспосабливаться, выдерживать давление и защищать себя", - подытожил он.
Де тут у вас про Залужного?
а ще створили невидимі ракети дрони бімби паляниці...фламінги ...
а технологічне вундерваффе - це зельоні відосики і Телемарахфон зельоного поносу.
Чи забажає балотуватися, чи не порвуть його до цього часу на шматки підопічні Малюка?
І так, дійсно, ніяки технології системно розвиватися небудуть, якщо займатися виключно рейтингами і вечірньою клоунадою біля суфльора.
- Мудра сово, допоможи нам порадою. Все нас ображають, коти, лиси, пугачі. Що нам робити?
Сова подумала й каже:
- А ви станьте їжачками. В їжаків є голки, їх ніхто не ображає.
Миші зраділи й побігли додому. Але дорогою одна миша сказала:
- Як же ми станемо їжачками? - і всі побігли назад, щоби задати це питання мудрій сові.
Прибігши, вони спитали:
- Мудра сово, а як же ми станемо їжачками?
А сова їм відповідає:
- Хлопці, ви мені голову дурним не забивайте. Я мислю стратегічно!
ДЛЯ ПРОДУМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ,ЯКУ ЗАПРОПОНУВАВ ЗАЛУЖНИЙ - ПОТРІБНІ КОМПЕТЕНТНІ ТА КВАЛІФІКОВАНІ ЛЮДИ НА КЛЮЧОВИХ КЕРІВНИХ ПОСАДАХ В ДЕРЖАВІ.
НАРАЗІ ЇХ НЕМАЄ . І БІЛЬШЕ ТОГО ТЕПЕРІШНЯ ВЛАДА ПРИКЛАДЕ ВСІ ЗУСИЛЛЯ , ЩОБ ВОНИ ТАМ НЕ З'ЯВИЛИСЯ . Тому сповзаємо вниз далі . Україна і надалі продовжує воювати на два фронти - з Москвою з однієї сторони та з совко-совєцькою бандою чиновників, офіцерів,яка підтримується значною частиною елєхторату сраліністів у вишиванках .
Для цього потрібна наукова дисертація. А у дядька Ківалова черга на кілька років уперед розписана.
От і пише!
Далі буде ...
Але ними командують тупі зелені покидьки.