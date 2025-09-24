Перехватив технологическую инициативу, можно превратить войну в оперативно бессмысленную для России, - Залужный

Украина должна перехватить и сохранять технологическую инициативу на поле боя. Это требует решения ряда ключевых проблем на государственном уровне.

Об этом в материале ZN.ua пишет бывший главнокомандующий ВСУ, посол в Великобритании Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

Что нужно сделать?

Для реализации этой задачи, отметил Залужный, необходимо:

Создать четкую стратегию и механизмы решения проблемы развития именно передовых оборонных технологий на национальном уровне. Эта стратегия на примере развития той же ядерной энергетики должна охватывать государственный подход в научном сопровождении, производстве и эксплуатации таких технологий с четким определением ответственности каждого субъекта. Этому должно предшествовать формирование отдельной государственной программы исследований именно в области передовых оборонных технологий. Мобилизовать необходимое количество специалистов прежде всего в области софт-решений, необходимых для разработки, внедрения, интеграции и дальнейшей поддержки таких решений. Конечно, ситуация осложняется из-за войны, однако большинство упомянутых специалистов уже находятся в Вооруженных Силах Украины и, конечно, могли бы углубить наш научный потенциал. Решить проблему доступа к микропроцессорам (чипам). Этот вопрос выглядит самым сложным, поскольку создает значительные геополитические риски для обеспечения стабильности и открытости рынков поставок критически важных компонентов, поскольку ключевые производственные мощности остаются сконцентрированными в ограниченном количестве географических регионов - преимущественно в КНР, на Тайване, в США. Воспользоваться уже доступным экспортом оборонных технологий для формирования прежде всего безопасностных альянсов и использования технологических и научных возможностей будущих партнеров. Обеспечить полную научную и технологическую изоляцию России. В то же время сконцентрироваться на использовании научного и исследовательского потенциала Запада, в частности институтов, обладающих уникальными возможностями, - таких, как СЕRN (Европейская организация по ядерным исследованиям).

Экс-главком подчеркнул, что преимущество Украины заключается в ее людях, которые не только остановили врага, но и уже превратили страну в центр инноваций на поле боя.

"Очевидно, что именно инновации приведут к применению стратегии устойчивого сопротивления в условиях если не постоянной войны, то постоянной вражды. Это позволит нам выживать, адаптироваться и побеждать без иллюзий, превратив войну в оперативно бессмысленную для России.

Но для этого крайне важно снова перехватить и сохранять технологическую инициативу, заставляя Россию приспосабливаться, выдерживать давление и защищать себя", - подытожил он.

