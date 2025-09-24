РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10017 посетителей онлайн
Новости Военные технологии
2 251 40

Перехватив технологическую инициативу, можно превратить войну в оперативно бессмысленную для России, - Залужный

Залужный рассказал, как сохранить технологическую инициативу в войне

Украина должна перехватить и сохранять технологическую инициативу на поле боя. Это требует решения ряда ключевых проблем на государственном уровне.

Об этом в материале ZN.ua пишет бывший главнокомандующий ВСУ, посол в Великобритании Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

Что нужно сделать?

Для реализации этой задачи, отметил Залужный, необходимо:

  1. Создать четкую стратегию и механизмы решения проблемы развития именно передовых оборонных технологий на национальном уровне. Эта стратегия на примере развития той же ядерной энергетики должна охватывать государственный подход в научном сопровождении, производстве и эксплуатации таких технологий с четким определением ответственности каждого субъекта. Этому должно предшествовать формирование отдельной государственной программы исследований именно в области передовых оборонных технологий.
  2. Мобилизовать необходимое количество специалистов прежде всего в области софт-решений, необходимых для разработки, внедрения, интеграции и дальнейшей поддержки таких решений. Конечно, ситуация осложняется из-за войны, однако большинство упомянутых специалистов уже находятся в Вооруженных Силах Украины и, конечно, могли бы углубить наш научный потенциал.
  3. Решить проблему доступа к микропроцессорам (чипам). Этот вопрос выглядит самым сложным, поскольку создает значительные геополитические риски для обеспечения стабильности и открытости рынков поставок критически важных компонентов, поскольку ключевые производственные мощности остаются сконцентрированными в ограниченном количестве географических регионов - преимущественно в КНР, на Тайване, в США.
  4. Воспользоваться уже доступным экспортом оборонных технологий для формирования прежде всего безопасностных альянсов и использования технологических и научных возможностей будущих партнеров.
  5. Обеспечить полную научную и технологическую изоляцию России. В то же время сконцентрироваться на использовании научного и исследовательского потенциала Запада, в частности институтов, обладающих уникальными возможностями, - таких, как СЕRN (Европейская организация по ядерным исследованиям).

Экс-главком подчеркнул, что преимущество Украины заключается в ее людях, которые не только остановили врага, но и уже превратили страну в центр инноваций на поле боя.

Читайте также: НАТО делает ошибку, не меняя доктрину в подготовке к следующей войне, - Залужный

"Очевидно, что именно инновации приведут к применению стратегии устойчивого сопротивления в условиях если не постоянной войны, то постоянной вражды. Это позволит нам выживать, адаптироваться и побеждать без иллюзий, превратив войну в оперативно бессмысленную для России.

Но для этого крайне важно снова перехватить и сохранять технологическую инициативу, заставляя Россию приспосабливаться, выдерживать давление и защищать себя", - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина может компенсировать нехватку ресурсов и нанести непропорциональные потери РФ только внедряя военные инновации, - Залужный

Автор: 

технологии (691) Залужный Валерий (673) война в Украине (6239)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Це так, але Залужний держслужбовець.
Чи забажає балотуватися, чи не порвуть його до цього часу на шматки підопічні Малюка?
І так, дійсно, ніяки технології системно розвиватися небудуть, якщо займатися виключно рейтингами і вечірньою клоунадою біля суфльора.
показать весь комментарий
24.09.2025 11:04 Ответить
+9
ти мабть на дивані крутіший стротєх?
показать весь комментарий
24.09.2025 10:56 Ответить
+9
вже перехопили - випускаємо браковані міни та снаряди та дрони які треба допилювати пилкою

а ще створили невидимі ракети дрони бімби паляниці...фламінги ...

а технологічне вундерваффе - це зельоні відосики і Телемарахфон зельоного поносу.
показать весь комментарий
24.09.2025 10:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ти мабть на дивані крутіший стротєх?
показать весь комментарий
24.09.2025 10:56 Ответить
Та да, у Васько-Васьків є власні стратегії побудовані на " Найпотужніших безпекових угодах із Албанією, Ліхтештейном і ще 20- ма папірцями"
показать весь комментарий
24.09.2025 10:59 Ответить
а зе Берег Свинячих Кісток і Нижньою ************.
показать весь комментарий
24.09.2025 11:00 Ответить
маєш власну стратегію? викладай, а ми оцінимо
показать весь комментарий
24.09.2025 11:03 Ответить
З яких пір "стратег" - це образа? З 2019? По суті стратегії претензії є, чи граємо на емоціях?
показать весь комментарий
24.09.2025 11:05 Ответить
Якщо назвати стратегом таксиста, який всю дорогу розповыдає, як правильно воювати, кому командувати, куди наступати, то це образа чи комплімент?
показать весь комментарий
24.09.2025 11:23 Ответить
Пан Залужний - таксист? Не знав. Всюди встигає!
показать весь комментарий
24.09.2025 11:29 Ответить
З яких пір "стратег" - це образа?
Де тут у вас про Залужного?
показать весь комментарий
24.09.2025 12:14 Ответить
В контексти не вміємо, треди не читаємо?
показать весь комментарий
24.09.2025 12:47 Ответить
та кудийому до Найвеличнішого юриста
показать весь комментарий
24.09.2025 11:13 Ответить
Боти подоляка відпрацьовують методичку. Давайте щось креативніше🤣
показать весь комментарий
24.09.2025 11:17 Ответить
показать весь комментарий
24.09.2025 10:55 Ответить
вже перехопили - випускаємо браковані міни та снаряди та дрони які треба допилювати пилкою

а ще створили невидимі ракети дрони бімби паляниці...фламінги ...

а технологічне вундерваффе - це зельоні відосики і Телемарахфон зельоного поносу.
показать весь комментарий
24.09.2025 10:57 Ответить
Утримувати такий компенсатор недешево. Зрозумійте патріота України Рєната Кєбабовіча. Він же залізні труни на фронт передає!
показать весь комментарий
24.09.2025 12:51 Ответить
Послухаєш Залужного то проблема в Україні не у владі, але в технологіях.
показать весь комментарий
24.09.2025 10:57 Ответить
Це так, але Залужний держслужбовець.
Чи забажає балотуватися, чи не порвуть його до цього часу на шматки підопічні Малюка?
І так, дійсно, ніяки технології системно розвиватися небудуть, якщо займатися виключно рейтингами і вечірньою клоунадою біля суфльора.
показать весь комментарий
24.09.2025 11:04 Ответить
Ці проблеми пов'язані. Але амбасадор не може відкрито критикувати владу. Для цього є опозиція. Чи немає?
показать весь комментарий
24.09.2025 11:06 Ответить
Опозиція єднається з узурпатором і держзрадником вже 4 рік. Для блага України, звісно.
показать весь комментарий
24.09.2025 12:00 Ответить
І не посперечаєшся. Мотивацію (я не про уламки різних зажоп) начебто ніхто не озвучував, крім гасел на кшталт "не на часі", але цього недостатньо. Стало помітно гірше, тобто - це була помилка. Свідома чи несвідома? Яка у них стратегія, чим мотивують поведінку трьох мавп? Дуже багато питань до опозиції.
показать весь комментарий
24.09.2025 12:12 Ответить
накинулись зе-боти опешні...
показать весь комментарий
24.09.2025 11:02 Ответить
перехопи !
показать весь комментарий
24.09.2025 11:03 Ответить
Як по коментам то і Зеленський не такий...і Залужний - не такий...Може на Єрмака робота??
показать весь комментарий
24.09.2025 11:05 Ответить
Жили-були миші й усі їх ображали. Якось пішли вони до мудрої сови й кажуть:
- Мудра сово, допоможи нам порадою. Все нас ображають, коти, лиси, пугачі. Що нам робити?
Сова подумала й каже:
- А ви станьте їжачками. В їжаків є голки, їх ніхто не ображає.
Миші зраділи й побігли додому. Але дорогою одна миша сказала:
- Як же ми станемо їжачками? - і всі побігли назад, щоби задати це питання мудрій сові.
Прибігши, вони спитали:
- Мудра сово, а як же ми станемо їжачками?
А сова їм відповідає:
- Хлопці, ви мені голову дурним не забивайте. Я мислю стратегічно!

ДЛЯ ПРОДУМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ,ЯКУ ЗАПРОПОНУВАВ ЗАЛУЖНИЙ - ПОТРІБНІ КОМПЕТЕНТНІ ТА КВАЛІФІКОВАНІ ЛЮДИ НА КЛЮЧОВИХ КЕРІВНИХ ПОСАДАХ В ДЕРЖАВІ.
НАРАЗІ ЇХ НЕМАЄ . І БІЛЬШЕ ТОГО ТЕПЕРІШНЯ ВЛАДА ПРИКЛАДЕ ВСІ ЗУСИЛЛЯ , ЩОБ ВОНИ ТАМ НЕ З'ЯВИЛИСЯ . Тому сповзаємо вниз далі . Україна і надалі продовжує воювати на два фронти - з Москвою з однієї сторони та з совко-совєцькою бандою чиновників, офіцерів,яка підтримується значною частиною елєхторату сраліністів у вишиванках .
показать весь комментарий
24.09.2025 11:17 Ответить
звісно, могли б поглибити наш науковий потенціал.Вирішити проблему Джерело: https://censor.net/ua/n3575825
Для цього потрібна наукова дисертація. А у дядька Ківалова черга на кілька років уперед розписана.
показать весь комментарий
24.09.2025 11:17 Ответить
Невже цей посол не відає шо відбувається у йього презедента та тих менеджерів перемоги - яка технологічна ініціатива. Виробник найвідомішої, новітьної ракети Фламінго, до ракетобудування, а їм він почав займатись у цьому році, займався виготовленням бетоних меблів та шоу 95 кварталу і мав 15-20 робітників на іиробництві. Яка, бл...ь ініціатива, не позорся, таємний презедент.
показать весь комментарий
24.09.2025 11:27 Ответить
та то він ресторан (як посол в США) ще не відкрив в Великій Британії...
От і пише!
Далі буде ...
показать весь комментарий
24.09.2025 11:41 Ответить
У нас багато розумних людей, таких, як Залужний.
Але ними командують тупі зелені покидьки.
показать весь комментарий
24.09.2025 12:01 Ответить
так хіба зможе при 🤡 ЗСУ мати ті розробки зброї ,які допоможуть перемогти русню ?! зеленського Геть !!!...
показать весь комментарий
24.09.2025 12:05 Ответить
Пане Валерію! Будь ласка, готуйтеся до Президенства! Бо надія тільки на Вас і на Порошенка!
показать весь комментарий
24.09.2025 12:14 Ответить
ДЖля того щоб перехватити ініціативу, для початку треба перехватити за горло одного небритого горлопата і крадія
показать весь комментарий
24.09.2025 12:14 Ответить
Усім рекомендую зайти за посиланням на Дзеркало Тижня - і прочитати велику системну статтю особисто Залужного - дуже цікаво.
показать весь комментарий
24.09.2025 12:48 Ответить
 
 