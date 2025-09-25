РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10179 посетителей онлайн
Новости Фото Выставка Несокрушимая Украина
1 791 33

Залужный и Джонсон открыли в Лондоне выставку "Несокрушимая Украина". ФОТО

Залужный открыл выставку в Лондоне

23 сентября в Лондоне, под патронатом генерала Валерия Залужного, посла Украины в Великобритании, открылась выставка "Незламна Україна" (Indomitable Ukraine). Выставка организована Фондом Богдана Губского и Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне (Музей войны).

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Экспозиция выставки посвящена героическому сопротивлению украинского народа и стойкости Сил обороны Украины в противостоянии с российским агрессором. Это проект о борьбе за Свободу и демократию в центре Европы.

На выставке представлены более 600 артефактов, собранных во время российского вторжения. Среди них трофеи, захваченные в бою, а также предметы, собранные музейными экспедициями на освобожденных территориях и мобильными группами ВСУ в местах боевого столкновения. Экспозиция показывает действительность, в которой Украина и украинцы живут, сражаются и побеждают зло в течение последних трех с половиной лет, отстаивая собственную идентичность и суверенитет.

Также среди экспонатов - жуткие фотографии украинских детей, погибших в войне.

В открытии выставки приняли участие более 30 послов G7, ЕС и других стран, члены Британского парламента, политики, ведущие британские медиа, волонтеры, общественность и члены семей британских добровольцев, погибших в боях за Украину.

На открытии выступил Валерий Залужный, который отметил, что каждый артефакт выставки несет дух несокрушимой воли Украины.

"Каждый зал этой выставки - от "Атаки и разрушения" до "Точек сопротивления", "Ветеранов" и "Фотографий героев" - является живым свидетельством нашего времени. Это больше чем арт-проект. Это доказательство того, что страна, которая стремится к свободе - страна, которую другие пытались уничтожить - продолжает жить, бороться, восстанавливаться и вдохновлять", - сказал боевой генерал Валерий Залужный.

Залужный отметил, что эта выставка не только о прошлом и настоящем, а также об уроках войны, которой мир еще не знал.

Залужный открыл выставку в Лондоне
Валерий Залужный встречается с семьями британских добровольцев, которые погибли за Украину в боях против российских оккупантов

Читайте: Перехватив технологическую инициативу, можно превратить войну в оперативно бессмысленную для России, - Залужный

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время открытия выставки заявил, что союзникам Украины нужно сделать еще больше для помощи Украине, но заверил, что украинцы победят в этой войне.

"Украинцы, друзья мои, победят. Украина победит. Это война за независимость. Они сражаются за свою землю, они сражаются за свою государственность", - сказал Джонсон.

В своем выступлении на открытии выставки Верховный комиссар (посол) Канады Ральф Гудейл отметил, что Канада присоединена к Коалиции желающих, чтобы выработать гарантии безопасности Украины и заверил, что украинское государство имеет право на суверенитет и процветание.

Украинский волонтер и медик Юлия Паевская ("Тайра") в своей речи заявила: "Страх никогда не станет править в наших душах. Мир уже видел тиранов и их империи зла - они неизбежно падают".

Джонсон и Губский на открытии выставки в Лондоне
Богдан Губский и директор Музея войны Юрий Савчук встречают Бориса Джонсона

Как отметил Богдан Губский, выставка "Несокрушимая Украина" показывает миру реалии современной борьбы за государственную независимость Украины и выразительно свидетельствует о силе духа нашего народа.

Среди экспонатов - флаг Украины, спасенный с завода "Азовсталь" и вывезенный вертолетом во время военной операции, который символизирует несокрушимость украинского народа.

флаг с Азовстали

Надгробные кресты жертв российского террора, которые были найдены в Изюмском лесу на Харьковщине после деоккупации территории и свидетельствуют о массовых убийствах российскими оккупантами гражданского населения.

кресты из Изюма

Оперативная карта массированной атаки российских дронов на Украину и фрагмент ракеты от ЗРК "Патриот", которые свидетельствуют о ежедневном терроре мирного населения Украины российскими захватчиками.

карта ударов по Украине

Читайте также: Украина не может надеяться на чудо, что кто-то вернет ей границы 1991 или 2022 года, - Залужный

Автор: 

Губский Богдан (71) Лондон (366) Джонсон_Борис (510) Залужный Валерий (677)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
наснаги та вдачі, пане Генерале!
щира подяка за усе
показать весь комментарий
25.09.2025 18:12 Ответить
+5
Наш Президенте ! Чекаєм , любим, вірим
показать весь комментарий
25.09.2025 18:23 Ответить
+5
Залужному вірю як людині , котра зможе знайти своє ВАЖЛИВЕ ДЛЯ країни місце у політиці з достойною командою чи в достойній команді... й це точно не буде команда не сосон та весільних фотографів політтехнолога Ригів та керівника младопартії Ригів Разумкова .
показать весь комментарий
25.09.2025 18:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
наснаги та вдачі, пане Генерале!
щира подяка за усе
показать весь комментарий
25.09.2025 18:12 Ответить
Наш Президенте ! Чекаєм , любим, вірим
показать весь комментарий
25.09.2025 18:23 Ответить
Оце непощастило тобі - навіть зміна статі не допомогла, тому ти до пшеків і з'їбався.
показать весь комментарий
25.09.2025 19:26 Ответить
не приведи Господь...
показать весь комментарий
25.09.2025 19:13 Ответить
Копай собі могилу, ухилєс)))
показать весь комментарий
25.09.2025 19:27 Ответить
Губський- дитина Кучми- Медведчука СДПУ ,а потім гаманець-бізнесмен в приймах у БЮТ ...
розпочав членом депутатствувати від партії лояльної до президента https://file.liga.net/ua/persons/leonid-kychma Леоніда Кучми фракції, створеної на базі блоку "За єдину Україну!", а закінчив переходом незадовго до чергових парламентських виборів, у лютому 2006-го, до фракції https://file.liga.net/ua/parties/blok_ulii_timoshenko Блоку Юлії Тимошенко. Знову був заступником голови комітету ВР з питань фінансів та банківської діяльності.
БЮТ його тягав до ВР по 2012 р включно
показать весь комментарий
25.09.2025 18:23 Ответить
Залужному вірю як людині , котра зможе знайти своє ВАЖЛИВЕ ДЛЯ країни місце у політиці з достойною командою чи в достойній команді... й це точно не буде команда не сосон та весільних фотографів політтехнолога Ригів та керівника младопартії Ригів Разумкова .
показать весь комментарий
25.09.2025 18:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nv29nN4D5OA https://www.youtube.com/watch?v=Зеленського РОЗНЕСЛИ ❗ Уряд Британії розкрив ВСІ СХЕМИ Офісу. СБУ заробляє по $2 млн на "шпигунах"

доречі , стаття Залужного в ЗН теж в підтвердження
показать весь комментарий
25.09.2025 18:45 Ответить
https://comments.ua/ua/blog/zaluzhniy-u-dzerkali-tizhnya-politichne-tlo-yake-ne-mozhna-ignoruvati-3424.html
показать весь комментарий
25.09.2025 18:47 Ответить
брись на ферму до вʼєтнамців !!!
показать весь комментарий
25.09.2025 19:07 Ответить
Нещодавно
інформаційна давня-предавня опора уряду The Economist розгромила у своїй статті правління зЄ, відокремивши народ України від цієї банди .
Нижче посилання на розбір статті . ТО... маємо непогані надії на майбутнє з Залужним сьогодні в Лондоні. Саме він писав у останній своїй статі перед тим, як зЄрмакомародерня витурила його з генералами, про новітню зброю та важливість винаходу новітніх дронів порівняв з ПОРОХОМ (мабуть за це теж його знищили))

Нещодавно
Трамп привіз із собою до Британії команду, яка уклала з Британією наступний контракт. Під час візиту Трампа представники компанії Anduril Алекс Карп (що веде підтримку електронної розвідки у війні Ураїні) та компанії Palantir Пітер Тіль підписали п'ятирічний контракт з урядом Великобританії на надання розвідувальної інформації та її застосування у війні України з Росією, а також на інтеграцію українських знань та досвіду у передові технології. Великобританія виступить як хаб за цим контрактом. Україна опинилась у центрі ******** боротьби за зброю 21 століття. Україна стала третім партнером практиком та володарем знань у новій співдружності США-Британії.
показать весь комментарий
25.09.2025 19:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nv29nN4D5OA
показать весь комментарий
25.09.2025 19:09 Ответить
Ця новина вже всім відома
показать весь комментарий
25.09.2025 19:09 Ответить
а щоб п антизалужній блдоті пельку закрити - БО ЦЕ НЕ НОВИНА ЦЕ ВИРОК
показать весь комментарий
25.09.2025 19:15 Ответить
й ще - дивіться контекст у підписанні нещодавнього контракту США з Британією ( Залужний своїми статтями на це теж попрацював)
показать весь комментарий
25.09.2025 19:17 Ответить
брись на ферму до в"єтнаміцв !
показать весь комментарий
25.09.2025 19:24 Ответить
Гідну, у вашому розумінні, кандидатуру підкажете?
показать весь комментарий
25.09.2025 18:44 Ответить
Сёма Голосеевский

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 11.09.2025
показать весь комментарий
25.09.2025 18:52 Ответить
ну і хто тут "готується до виборів"?
показать весь комментарий
25.09.2025 18:46 Ответить
смерть зЄльному МАРОДЕРАТУ!
показать весь комментарий
25.09.2025 19:12 Ответить
показать весь комментарий
25.09.2025 18:56 Ответить
Потужно!
показать весь комментарий
25.09.2025 18:56 Ответить
На виручені, від виставки, кошти потрібно купити атомну бомбу
показать весь комментарий
25.09.2025 19:10 Ответить
вражають тексти ботняків
показать весь комментарий
25.09.2025 19:26 Ответить
Школа потужного
показать весь комментарий
25.09.2025 19:15 Ответить
Практично готовий президент воюючої України. Але боюся, кагал його просто зітре з лиця землі. При підтримці 73% мудрого наріду
показать весь комментарий
25.09.2025 19:31 Ответить
 
 