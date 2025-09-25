Залужный и Джонсон открыли в Лондоне выставку "Несокрушимая Украина". ФОТО

23 сентября в Лондоне, под патронатом генерала Валерия Залужного, посла Украины в Великобритании, открылась выставка "Незламна Україна" (Indomitable Ukraine). Выставка организована Фондом Богдана Губского и Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне (Музей войны).

Экспозиция выставки посвящена героическому сопротивлению украинского народа и стойкости Сил обороны Украины в противостоянии с российским агрессором. Это проект о борьбе за Свободу и демократию в центре Европы.

На выставке представлены более 600 артефактов, собранных во время российского вторжения. Среди них трофеи, захваченные в бою, а также предметы, собранные музейными экспедициями на освобожденных территориях и мобильными группами ВСУ в местах боевого столкновения. Экспозиция показывает действительность, в которой Украина и украинцы живут, сражаются и побеждают зло в течение последних трех с половиной лет, отстаивая собственную идентичность и суверенитет.

Также среди экспонатов - жуткие фотографии украинских детей, погибших в войне.

В открытии выставки приняли участие более 30 послов G7, ЕС и других стран, члены Британского парламента, политики, ведущие британские медиа, волонтеры, общественность и члены семей британских добровольцев, погибших в боях за Украину.

На открытии выступил Валерий Залужный, который отметил, что каждый артефакт выставки несет дух несокрушимой воли Украины.

"Каждый зал этой выставки - от "Атаки и разрушения" до "Точек сопротивления", "Ветеранов" и "Фотографий героев" - является живым свидетельством нашего времени. Это больше чем арт-проект. Это доказательство того, что страна, которая стремится к свободе - страна, которую другие пытались уничтожить - продолжает жить, бороться, восстанавливаться и вдохновлять", - сказал боевой генерал Валерий Залужный.

Залужный отметил, что эта выставка не только о прошлом и настоящем, а также об уроках войны, которой мир еще не знал.

Валерий Залужный встречается с семьями британских добровольцев, которые погибли за Украину в боях против российских оккупантов

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время открытия выставки заявил, что союзникам Украины нужно сделать еще больше для помощи Украине, но заверил, что украинцы победят в этой войне.

"Украинцы, друзья мои, победят. Украина победит. Это война за независимость. Они сражаются за свою землю, они сражаются за свою государственность", - сказал Джонсон.

В своем выступлении на открытии выставки Верховный комиссар (посол) Канады Ральф Гудейл отметил, что Канада присоединена к Коалиции желающих, чтобы выработать гарантии безопасности Украины и заверил, что украинское государство имеет право на суверенитет и процветание.

Украинский волонтер и медик Юлия Паевская ("Тайра") в своей речи заявила: "Страх никогда не станет править в наших душах. Мир уже видел тиранов и их империи зла - они неизбежно падают".

Богдан Губский и директор Музея войны Юрий Савчук встречают Бориса Джонсона

Как отметил Богдан Губский, выставка "Несокрушимая Украина" показывает миру реалии современной борьбы за государственную независимость Украины и выразительно свидетельствует о силе духа нашего народа.

Среди экспонатов - флаг Украины, спасенный с завода "Азовсталь" и вывезенный вертолетом во время военной операции, который символизирует несокрушимость украинского народа.

Надгробные кресты жертв российского террора, которые были найдены в Изюмском лесу на Харьковщине после деоккупации территории и свидетельствуют о массовых убийствах российскими оккупантами гражданского населения.

Оперативная карта массированной атаки российских дронов на Украину и фрагмент ракеты от ЗРК "Патриот", которые свидетельствуют о ежедневном терроре мирного населения Украины российскими захватчиками.

