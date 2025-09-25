Залужный и Джонсон открыли в Лондоне выставку "Несокрушимая Украина". ФОТО
23 сентября в Лондоне, под патронатом генерала Валерия Залужного, посла Украины в Великобритании, открылась выставка "Незламна Україна" (Indomitable Ukraine). Выставка организована Фондом Богдана Губского и Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне (Музей войны).
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Экспозиция выставки посвящена героическому сопротивлению украинского народа и стойкости Сил обороны Украины в противостоянии с российским агрессором. Это проект о борьбе за Свободу и демократию в центре Европы.
На выставке представлены более 600 артефактов, собранных во время российского вторжения. Среди них трофеи, захваченные в бою, а также предметы, собранные музейными экспедициями на освобожденных территориях и мобильными группами ВСУ в местах боевого столкновения. Экспозиция показывает действительность, в которой Украина и украинцы живут, сражаются и побеждают зло в течение последних трех с половиной лет, отстаивая собственную идентичность и суверенитет.
Также среди экспонатов - жуткие фотографии украинских детей, погибших в войне.
В открытии выставки приняли участие более 30 послов G7, ЕС и других стран, члены Британского парламента, политики, ведущие британские медиа, волонтеры, общественность и члены семей британских добровольцев, погибших в боях за Украину.
На открытии выступил Валерий Залужный, который отметил, что каждый артефакт выставки несет дух несокрушимой воли Украины.
"Каждый зал этой выставки - от "Атаки и разрушения" до "Точек сопротивления", "Ветеранов" и "Фотографий героев" - является живым свидетельством нашего времени. Это больше чем арт-проект. Это доказательство того, что страна, которая стремится к свободе - страна, которую другие пытались уничтожить - продолжает жить, бороться, восстанавливаться и вдохновлять", - сказал боевой генерал Валерий Залужный.
Залужный отметил, что эта выставка не только о прошлом и настоящем, а также об уроках войны, которой мир еще не знал.
Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время открытия выставки заявил, что союзникам Украины нужно сделать еще больше для помощи Украине, но заверил, что украинцы победят в этой войне.
"Украинцы, друзья мои, победят. Украина победит. Это война за независимость. Они сражаются за свою землю, они сражаются за свою государственность", - сказал Джонсон.
В своем выступлении на открытии выставки Верховный комиссар (посол) Канады Ральф Гудейл отметил, что Канада присоединена к Коалиции желающих, чтобы выработать гарантии безопасности Украины и заверил, что украинское государство имеет право на суверенитет и процветание.
Украинский волонтер и медик Юлия Паевская ("Тайра") в своей речи заявила: "Страх никогда не станет править в наших душах. Мир уже видел тиранов и их империи зла - они неизбежно падают".
Как отметил Богдан Губский, выставка "Несокрушимая Украина" показывает миру реалии современной борьбы за государственную независимость Украины и выразительно свидетельствует о силе духа нашего народа.
Среди экспонатов - флаг Украины, спасенный с завода "Азовсталь" и вывезенный вертолетом во время военной операции, который символизирует несокрушимость украинского народа.
Надгробные кресты жертв российского террора, которые были найдены в Изюмском лесу на Харьковщине после деоккупации территории и свидетельствуют о массовых убийствах российскими оккупантами гражданского населения.
Оперативная карта массированной атаки российских дронов на Украину и фрагмент ракеты от ЗРК "Патриот", которые свидетельствуют о ежедневном терроре мирного населения Украины российскими захватчиками.
щира подяка за усе
розпочав членом депутатствувати від партії лояльної до президента https://file.liga.net/ua/persons/leonid-kychma Леоніда Кучми фракції, створеної на базі блоку "За єдину Україну!", а закінчив переходом незадовго до чергових парламентських виборів, у лютому 2006-го, до фракції https://file.liga.net/ua/parties/blok_ulii_timoshenko Блоку Юлії Тимошенко. Знову був заступником голови комітету ВР з питань фінансів та банківської діяльності.
БЮТ його тягав до ВР по 2012 р включно
доречі , стаття Залужного в ЗН теж в підтвердження
інформаційна давня-предавня опора уряду The Economist розгромила у своїй статті правління зЄ, відокремивши народ України від цієї банди .
Нижче посилання на розбір статті . ТО... маємо непогані надії на майбутнє з Залужним сьогодні в Лондоні. Саме він писав у останній своїй статі перед тим, як зЄрмакомародерня витурила його з генералами, про новітню зброю та важливість винаходу новітніх дронів порівняв з ПОРОХОМ (мабуть за це теж його знищили))
Нещодавно
Трамп привіз із собою до Британії команду, яка уклала з Британією наступний контракт. Під час візиту Трампа представники компанії Anduril Алекс Карп (що веде підтримку електронної розвідки у війні Ураїні) та компанії Palantir Пітер Тіль підписали п'ятирічний контракт з урядом Великобританії на надання розвідувальної інформації та її застосування у війні України з Росією, а також на інтеграцію українських знань та досвіду у передові технології. Великобританія виступить як хаб за цим контрактом. Україна опинилась у центрі ******** боротьби за зброю 21 століття. Україна стала третім партнером практиком та володарем знань у новій співдружності США-Британії.
