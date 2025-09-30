Рейтинги сентября: у Залужного и Билецкого наибольший рост
Центр социальных и маркетинговых исследований "Socis" и издание "Барометр общественных настроений" обнародовали рейтинг политиков и политических сил в сентябре 2025 года: в первой пятерке - трое представителей Сил обороны и безопасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на опубликованный рейтинг.
В частности, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, больше всего голосов получила бы условная партия Валерия Залужного - 31,8%. Далее следуют "Блок Владимира Зеленского" (19,1%), "Блок Петра Порошенко" (8,2%), "Блок Кирилла Буданова" (7,8%), "Блок Андрея Билецкого" (7,4%). Если сравнивать с аналогичным исследованием "Socis" в июне 2025 года, рейтинги Залужного и Билецкого показали самую высокую динамику: плюс 1,7% и 1,4% соответственно.
На выборах президента, если бы те состоялись в ближайшее время, ситуация идентична, кроме лидера - им стал Владимир Зеленский, за которого бы проголосовали 29,2% респондентов. Далее: Валерий Залужный (26,6%), Петр Порошенко (7,7%), Кирилл Буданов (6,7%), Андрей Билецкий (5%).
По уровню общественного доверия в пятерку лидеров вошли: Залужный (44,5%), Буданов (30,8%), Зеленский (25%), глава СБУ Василий Малюк (18,7%) и Билецкий (12,6%).
і не пропала..
навіщо таке писати?
все буде Україна!
Але взагалі чому б і ні - цирк вже зробили, ще треба зробити казарму.
і нічого,
і навіщо?
от він же не дарма існує.
Залужний - воїн, на своєму місці, або дипломат. Але не президент.
зе, ну тут, я навіть не знаю, хочеться сказати фразою радянського фільма " а вам не кажется что ваше место у параши?". оце мабуть його місце, ну чи скоморохом далі.
Порошенко був на своєму місці
Парубій був на своєму місці.
але зараз немає нікого, щоб посадити на місце президента
написано що вибору немає, але не написано що то мурло вічне.
Тобто це рейтинг не самого Білецького, а націоналістів загалом...
Це нагадує ситуацію з партією " слуга народу " , коли її ще не було і в зародку , соціологи ставили її в список для опитувань , чим фактично - розкручували їй імідж , нав'язуючи суспільству - кота в мішку .. Що з цього вийшло всі чудово бачать зараз .
Як казав свого часу Андрій Кузьменко (Скрябін): "В Україні є добра традиція, понавибирати до влади будь кого, а потім взяти бандуру і співати сумних пісень про важку кріпацьку долю..."
Сумно все це...
Просто вважаю, що якщо у людини такий бекграунд у політиці, то авторитета із неї у суспільно-політичних питаннях робити не варто...
https://defence-line.info/?p=5486
вже і притулу ліпили! білецького і так і сяк пхають. навіть тігіпка притаскали.
зе!скоморох тріпихається, скиглить, ножкою тупає, рожу корчить.
ніхера не допомагає!
зе!гніда, ти будеш висіти на київському каштані до низу головою. всі будуть проходити та плювати в тебе!!!! скільки ти біди принесло українцям!!!
але, що саме цікаве, єрмачину нема за що притягнути. ні за що не відповідає, ніде не підписувався.
в україні парламентсько президентська республіка!
я, хочу бачити справжнього гаранта конституції та верховного головнокомандуючого!
економікою країни керує уряд на чолі з прем'єром узгодженим в парламенті!
до сьогодні, кожний президент! наголошую, кожний! старався підім'яти парламент під свої хатєлкі.
гундоса зе!гнида, завдяки виборцям, повністю узурпував владу! парламент, кабінет міністрів.
підтерся конституцією та пише закони під себе.