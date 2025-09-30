РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7918 посетителей онлайн
Новости Рейтинги партий
4 337 78

Рейтинги сентября: у Залужного и Билецкого наибольший рост

Залужный и Билецкий

Центр социальных и маркетинговых исследований "Socis" и издание "Барометр общественных настроений" обнародовали рейтинг политиков и политических сил в сентябре 2025 года: в первой пятерке - трое представителей Сил обороны и безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на опубликованный рейтинг.

В частности, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, больше всего голосов получила бы условная партия Валерия Залужного - 31,8%. Далее следуют "Блок Владимира Зеленского" (19,1%), "Блок Петра Порошенко" (8,2%), "Блок Кирилла Буданова" (7,8%), "Блок Андрея Билецкого" (7,4%). Если сравнивать с аналогичным исследованием "Socis" в июне 2025 года, рейтинги Залужного и Билецкого показали самую высокую динамику: плюс 1,7% и 1,4% соответственно.

На выборах президента, если бы те состоялись в ближайшее время, ситуация идентична, кроме лидера - им стал Владимир Зеленский, за которого бы проголосовали 29,2% респондентов. Далее: Валерий Залужный (26,6%), Петр Порошенко (7,7%), Кирилл Буданов (6,7%), Андрей Билецкий (5%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужный и Джонсон открыли в Лондоне выставку "Несокрушимая Украина". ФОТО

По уровню общественного доверия в пятерку лидеров вошли: Залужный (44,5%), Буданов (30,8%), Зеленский (25%), глава СБУ Василий Малюк (18,7%) и Билецкий (12,6%).

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Автор: 

выборы (24803) рейтинг (1648) Билецкий Андрей (252) Залужный Валерий (680)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+35
Єдиний нормальний "блок" серед перелічених - це блок Порошенка.
показать весь комментарий
30.09.2025 09:41 Ответить
+23
Білецький це хто? Той, що друг Авакяна?
показать весь комментарий
30.09.2025 09:39 Ответить
+20
І хто-ж намалював такий рейтинг боневтіку і чотирижди ухилянту .
показать весь комментарий
30.09.2025 09:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А хто це? Це не ті, що живуть в одній із найбідніших країн Європи?
показать весь комментарий
30.09.2025 09:45 Ответить
Точно, це ті, що живуть в одній із найбідніших країн Європи. Але не ті, що живуть в найбіднішій країні Європи.
показать весь комментарий
30.09.2025 09:48 Ответить
показать весь комментарий
30.09.2025 09:47 Ответить
пропадає ще від переяслявської ради..
і не пропала..
навіщо таке писати?
все буде Україна!
показать весь комментарий
30.09.2025 09:55 Ответить
Білецький це хто? Той, що друг Авакяна?
показать весь комментарий
30.09.2025 09:39 Ответить
І хто-ж намалював такий рейтинг боневтіку і чотирижди ухилянту .
показать весь комментарий
30.09.2025 09:39 Ответить
та такі ж самі, як і він
показать весь комментарий
30.09.2025 09:50 Ответить
А звідки у Буданова якийсь рейтинг?
показать весь комментарий
30.09.2025 10:00 Ответить
The man whose house is on fire does not go around chasing rats (с)

Але взагалі чому б і ні - цирк вже зробили, ще треба зробити казарму.
показать весь комментарий
30.09.2025 09:40 Ответить
Єдиний нормальний "блок" серед перелічених - це блок Порошенка.
показать весь комментарий
30.09.2025 09:41 Ответить
Дядя, твій висєр навіть не всі пенсіонери тутешні зрозуміють.
показать весь комментарий
30.09.2025 09:58 Ответить
Ви з ними були на засіданні масонської ложі? Чи може хтось із ваших друзів був? Бо як інакше можна дізнатися, що Петя і його свита - саме масони, а не ілюмінати, розенкрейцери чи там тамплієри?)
показать весь комментарий
30.09.2025 10:01 Ответить
вони левітатори і володіють технологією двигуна часу
показать весь комментарий
30.09.2025 10:49 Ответить
Якби володіли, то повернулися б у часі в 2019 і все б змінили))
показать весь комментарий
30.09.2025 10:52 Ответить
володіють не означає використовують. Як Залужний - рейтинг найвищий а лежить тихенько в шухляді до пори до часу
показать весь комментарий
30.09.2025 10:55 Ответить
Ну, якщо ці рейтинги більш-менш чесні - країні гаплик
показать весь комментарий
30.09.2025 09:42 Ответить
про гаплик вже розказують вже десь років триста..
і нічого,
і навіщо?
показать весь комментарий
30.09.2025 09:52 Ответить
Так в тому і діло. Буде продовжуватися те, що й 300 років відбувається.
показать весь комментарий
30.09.2025 09:57 Ответить
Так країни років 300 і не було...
показать весь комментарий
30.09.2025 10:32 Ответить
була є і буде. І буде Залужний наш Президент. А Зелич сяде в тюрягу. Довічно.
показать весь комментарий
30.09.2025 10:53 Ответить
Доставайте Сашу Ролекса на вибори
показать весь комментарий
30.09.2025 09:42 Ответить
Залужний без варіантів ...
показать весь комментарий
30.09.2025 09:42 Ответить
Без яких варіантів? Ви його програму бачили, він сам кудись болотується?
показать весь комментарий
30.09.2025 09:56 Ответить
Від Залужного ніколи жодного слова не було по цим всім питанням - але він лідер по опитуванням. Вже це одне застережливе, як до речі буданов, малюк та всі інші з обойми гниди. Планують, су..и правити ще довго, якшо зможуть, бо на фронті дуже хріново.
показать весь комментарий
30.09.2025 10:14 Ответить
Хохма...З вождя розових свинок Білецького "героя" ліплять....
показать весь комментарий
30.09.2025 09:42 Ответить
Лохторату нового голобородька ліплять, тільки вже героічного.
показать весь комментарий
30.09.2025 09:58 Ответить
Нічого не змінюється, реально політично-адекватних, як було ~8%, так і лишається.
показать весь комментарий
30.09.2025 09:43 Ответить
і це ще Залізний Генерал не починав
показать весь комментарий
30.09.2025 09:43 Ответить
Коли ви зрозумієте, що Залущний то не конкурент зелених, а просто заміна фігур під одним дахом? Мабуть ніколи.
показать весь комментарий
30.09.2025 10:02 Ответить
є такий вираз - людина на своєму місці.
от він же не дарма існує.
Залужний - воїн, на своєму місці, або дипломат. Але не президент.
зе, ну тут, я навіть не знаю, хочеться сказати фразою радянського фільма " а вам не кажется что ваше место у параши?". оце мабуть його місце, ну чи скоморохом далі.
Порошенко був на своєму місці
Парубій був на своєму місці.
але зараз немає нікого, щоб посадити на місце президента
показать весь комментарий
30.09.2025 09:43 Ответить
тобто, зеля вічний, бо не має з кого вибрати? Щоб типу гірше не було?
показать весь комментарий
30.09.2025 09:51 Ответить
"букви бачу, сенс не розумію" це про вас.
написано що вибору немає, але не написано що то мурло вічне.
показать весь комментарий
30.09.2025 10:09 Ответить
Не смішіть. Блазень, певно, на своєму місці.
показать весь комментарий
30.09.2025 10:00 Ответить
Ви хоч самі розумієте що хєрню пишете? За рівнем суспільної довіри Зе лише 25%, а на виборах президента Зе лідер?! Тобто не довіряють, але обирають? На яких дебілів це розраховано?!
показать весь комментарий
30.09.2025 09:46 Ответить
Дурень ти...З пунктиком щодо хабаду....Лікуйся!
показать весь комментарий
30.09.2025 09:53 Ответить
Біла раса включає в себе ще арабів і євреїв, ти б хоч матчастину вивчив трохи перед тим як висерати тут оці екзерсіси руснявих нациків середнього шкільного віку.
показать весь комментарий
30.09.2025 10:00 Ответить
А наша вітчизнянна соціологія кожен день штампує рейтинги. Нормально так підрубують бабла. Цікаво, а куди вони на практику їздять здебільшоно. Північна Корея, Куба, Бяларусь?
показать весь комментарий
30.09.2025 09:49 Ответить
А шо в мурріці рудочолий гетьман це не Республіка?
показать весь комментарий
30.09.2025 10:01 Ответить
Тобі до лікаря
показать весь комментарий
30.09.2025 10:01 Ответить
Це з усього переліка прізвищ ти тільки Пороха узрів?Звернися до лікаря.Але не окуліста а психіатра
показать весь комментарий
30.09.2025 10:05 Ответить
Психіатр там вже безсилий. Порохофобія не лікується. То така хвороба, що він, навіть коли вчергове обісрався то Порошенко йому винен.
показать весь комментарий
30.09.2025 10:14 Ответить
народ шукає месію, пророка, а повинен шукати систему принципів і програму... отримає у кращому випадку хунту, або чергового янелоха.
показать весь комментарий
30.09.2025 09:55 Ответить
та згиньте вже з мордорськими наративами
показать весь комментарий
30.09.2025 10:03 Ответить
"систему принципів і програм" не може шукати народ, вихований на різних Сватах, Голобородьках, Марахвонах та інших какаяразніца-шоу. Невігластво не може обирати систему. Тому емоції цілком можуть привести до чергового янелоха. Лишається надіятися тільки на Бога.
показать весь комментарий
30.09.2025 10:11 Ответить
Вкид
показать весь комментарий
30.09.2025 09:59 Ответить
Уграїнці готові і надалі голосувати за партії яких не існує.Тобто просто за прізвище голови партії.Нам хана.
показать весь комментарий
30.09.2025 10:02 Ответить
похід по граблях продовжується
показать весь комментарий
30.09.2025 10:10 Ответить
Придурки, Білецький - один із гірших виборів який може бути. Згадайте, як він "працював" коли його обрали депутатом; на засідання не ходив, оточив себе охороною і ходив бикував.
показать весь комментарий
30.09.2025 10:02 Ответить
згоден, це найгірша кандидатура
показать весь комментарий
30.09.2025 10:09 Ответить
Багато пиань до його співпраці з зЕленим шапітолієм та фсб
показать весь комментарий
30.09.2025 10:13 Ответить
Я не думаю, що голосувати хочуть саме за Білецького, просто зрозуміло, що якщо він піде на вибори, то очолить блок об'єднаних націоналістичних сил. Умовний Кошулинський, звісно, на цьому місці був би кращим, але прихильники правих ідей голосуватимуть і за блок із Білецьким на чолі.
Тобто це рейтинг не самого Білецького, а націоналістів загалом...
показать весь комментарий
30.09.2025 10:19 Ответить
тільки справжні вибори можуть показати реальність, а не намальовані "опитуваннями" рейтинги
показать весь комментарий
30.09.2025 10:08 Ответить
Перепрошую, а Залужний зі своєю партією хоч здогадується, що в нього такі рейтинги?
показать весь комментарий
30.09.2025 10:10 Ответить
І знов і знов , одне й те ж саме . Соціологи беруть неіснуючі партії , про які нічого не відомо , яких навіть немає в природі , ставлять їх у свій список і проводять опитування ! Фактично дурять людей .
Це нагадує ситуацію з партією " слуга народу " , коли її ще не було і в зародку , соціологи ставили її в список для опитувань , чим фактично - розкручували їй імідж , нав'язуючи суспільству - кота в мішку .. Що з цього вийшло всі чудово бачать зараз .
показать весь комментарий
30.09.2025 10:10 Ответить
Таким чином олігархи зондують в які кошики вкладати гроші (які партії створювати)
показать весь комментарий
30.09.2025 10:14 Ответить
Знову "мудрий" нарід в лапті взувають.
показать весь комментарий
30.09.2025 10:11 Ответить
Невже народ не порозумнішав голосувати за так звану партію "слуга народу" це себе неповажати : корупція ,непрофесіоналізм і невігластво ось що повязує цю партію.
показать весь комментарий
30.09.2025 10:15 Ответить
білецький ворог ,він людина 🤡...але на цей раз , народ зробить сам свій вибір ...побачимо...
показать весь комментарий
30.09.2025 10:16 Ответить
Хто б що не казав, а ходити по граблях - то є наша національна "забава", чи може ідентичність, важко правильно підібрати слова до того всього звіздєца.
Як казав свого часу Андрій Кузьменко (Скрябін): "В Україні є добра традиція, понавибирати до влади будь кого, а потім взяти бандуру і співати сумних пісень про важку кріпацьку долю..."
Сумно все це...
показать весь комментарий
30.09.2025 10:17 Ответить
І саме тому Кузьма постійно підтримував от таких "будь-кого" - то Богосранську, то обізьЯника...
показать весь комментарий
30.09.2025 10:20 Ответить
За яника він пояснював неодноразово і визнав, що зробив херню, тому більше не ліз в це політичне лайно. Чомусь як писав коментар згадуючи про Кузьму, стовідсотково знав, що хтось напише про яника і регіони.
показать весь комментарий
30.09.2025 10:24 Ответить
А за Богосранську навіть не заїкався, хоча це не менша херня...
Просто вважаю, що якщо у людини такий бекграунд у політиці, то авторитета із неї у суспільно-політичних питаннях робити не варто...
показать весь комментарий
30.09.2025 10:30 Ответить
Знову про вибори? ФЛАМІНГО ДЕ ???
показать весь комментарий
30.09.2025 10:20 Ответить
«Під час учорашньої атаки ЗСУ на Бєлгородську ТЕЦ чотири ракети HIMARS зруйнували основу будівлі з газотурбінними установками. Також загорівся головний корпус станції… Генерацію електрики було зупинено, ТЕЦ працює тільки на подачу гарячої води. Ще один HIMARS прилетів в електропідстанцію в селі Ближня Ігуменка в Бєлгородському районі та пошкодив трансформатори та ЛЕП… після удару по ТЕЦ без електроенергії одразу ж залишилися понад 20 тисяч осіб. Після цього, щоб знизити навантаження на основну підстанцію, від електропостачання відключили понад 400 населених пунктів області. Загалом цієї ночі без світла залишилися понад 160 тисяч жителів».
https://defence-line.info/?p=5486
показать весь комментарий
30.09.2025 10:24 Ответить
зелені дегенерати мародери, в істериці намагаються хоч щось протиставити залужному!
вже і притулу ліпили! білецького і так і сяк пхають. навіть тігіпка притаскали.
зе!скоморох тріпихається, скиглить, ножкою тупає, рожу корчить.
ніхера не допомагає!
зе!гніда, ти будеш висіти на київському каштані до низу головою. всі будуть проходити та плювати в тебе!!!! скільки ти біди принесло українцям!!!
але, що саме цікаве, єрмачину нема за що притягнути. ні за що не відповідає, ніде не підписувався.
показать весь комментарий
30.09.2025 10:20 Ответить
Грайтесь у рейтинги і вибори. Дограєтесь…
показать весь комментарий
30.09.2025 10:37 Ответить
Ну якщо і повірити цим рейтенгам,хоча декілька днів читав зовсім інші дані,там Залужний перший і відрив не малий,а в спину один одному дихають Порох і Зе,то Україні повний гаплик!!!! НІЧОМУ не навчились,НІЧОМУ!!! Білецький,ну який з нього президент,ті хто віддавав за нього голос так нічого і не навчились,я не про те,який він військовий,те саме і про Залужного-нехай вони непереможні і найталановитіші полководці,але Україні потрібні не військові,Україні потрібні такі голови як Зеркаль,тойже Порох і їм подібні. Хіба не зрозуміло,що в своєму будинку,якщо ти хочеш порядок,потрібен ГОСПОДАРЬ,а не командир,вже є один командир,накомандувався!!! і саме цікаво те,що в нього ще є підтримка,як люди не розуміють,що це ВІН ПРИВІВ ВІЙНУ В УКРАЇНУ!!!,а те що при Пороху могло бути і гірше,ну так,могло,АЛЕ НЕ БУЛО і сам Господь знає що могло бути!!!!
показать весь комментарий
30.09.2025 10:37 Ответить
нагадаю!
в україні парламентсько президентська республіка!
я, хочу бачити справжнього гаранта конституції та верховного головнокомандуючого!
економікою країни керує уряд на чолі з прем'єром узгодженим в парламенті!
до сьогодні, кожний президент! наголошую, кожний! старався підім'яти парламент під свої хатєлкі.
гундоса зе!гнида, завдяки виборцям, повністю узурпував владу! парламент, кабінет міністрів.
підтерся конституцією та пише закони під себе.
показать весь комментарий
30.09.2025 10:52 Ответить
Як можна обговорювати партії яких нема.,немає програм.Обговорювати а тим більше голосувати можна лише за партію чи політика,що представить прийнятну програму і дієвий механізм втілення і відповідальності за невиконання,кандидатів на ключові посади,зобов'яжеться в перший же день відмінити пенсії по 100 тисяч продажним корумпованих чиновникам і інші прояви кричущої несправедливості.Доки цього не буде у владу будуть лізти тільки покидьки щоб накрасти грошей,а ми будемо знову говорити як же так вийшло.
показать весь комментарий
30.09.2025 10:57 Ответить
 
 