Чехія заборонила в’їзд російським дипломатам без акредитації на тлі збільшення кількості диверсійних операцій

Чеський уряд ухвалив рішення про заборону в’їзду російських дипломатів і власників службових паспортів, які не мають національної акредитації Чехії.

Про це повідомив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський, передає Цензор.НЕТ.

"За моєю пропозицією уряд сьогодні заборонив в'їзд до Чеської Республіки російським дипломатам та власникам службових паспортів, які не мають національної акредитації Чеської Республіки. Цей захід стосується міжнародних аеропортів", – йдеться в повідомленні.

Ліпавський наголосив, що такі заходи пов’язані зі збільшенням кількості диверсій.

"Диверсійні операції почастішали, і ми не ризикуватимемо агентами під дипломатичним прикриттям. Ми подаємо приклад іншим країнам, і я продовжуватиму прагнути до максимально послідовних заходів на рівні всієї Шенгенської зони. Ми захищатимемо Чеську Республіку", - додав він.

Гарний приклад для всіх цивілізованих країн. А ще було б зовсім не погано провести ретельну перевірку всередині країни на кількість "харошіх рузькіх". Як показує наш досвід - кількість цього сміття+час находження в країні - підвищує небезпеку ескалації провокацій кацапні в рази.
30.09.2025 14:11 Відповісти
лише розумово обмежені та зрадники прагнуть позаглядати у вічі )(уйло3,14дорам.
30.09.2025 15:30 Відповісти
Більшість європейських країн НАТО де-факто вже знаходиться під атаками рашистів путлєра.
Поки що інтенсивність атак РФ на країни НАТО є незначною (диверсії, провокаційні порушення кордонів, посилення активності агентури та пропаганди, залякування та дестабілізація суспільства). Активність дій рашистів в ЄС стримують сили оборони України, які відтягують та утилізують ресурси ворога, частину яких він міг би спрямувати на посилення атак на країни НАТО в Європі. Вочевидь, європейським країнам НАТО необхідно максимально швидко та ефективно перейти у режим, максимально наближений до військового стану. Стратегічною метою путлєра, як відомо, є руйнування НАТО, військове, економічне та політичне послаблення ЄС, очікуючи, як наслідок, припинення або суттєве зменшення військової та фінансової допомоги Україні. Зберегти Європу від нашестя рашистів-"асвабадітєлєй" поки ще можливо зусиллями європейських країн, які розуміють рівень небезпеки та готові зробити достатні інвестиції матеріальних та фінансових ресурсів у спільні з Україною ефективні сили оборони Європи. Але це вікно можливостей для самозбереження Європи швидко зменшується. Зволікання смертельно небезпечне.
30.09.2025 15:59 Відповісти
 
 