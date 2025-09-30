Чехія заборонила в’їзд російським дипломатам без акредитації на тлі збільшення кількості диверсійних операцій

Чеський уряд ухвалив рішення про заборону в’їзду російських дипломатів і власників службових паспортів, які не мають національної акредитації Чехії.

Про це повідомив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.

"За моєю пропозицією уряд сьогодні заборонив в'їзд до Чеської Республіки російським дипломатам та власникам службових паспортів, які не мають національної акредитації Чеської Республіки. Цей захід стосується міжнародних аеропортів", – йдеться в повідомленні.

Ліпавський наголосив, що такі заходи пов’язані зі збільшенням кількості диверсій.

"Диверсійні операції почастішали, і ми не ризикуватимемо агентами під дипломатичним прикриттям. Ми подаємо приклад іншим країнам, і я продовжуватиму прагнути до максимально послідовних заходів на рівні всієї Шенгенської зони. Ми захищатимемо Чеську Республіку", - додав він.

