Чехия запретила въезд российским дипломатам без аккредитации на фоне увеличения количества диверсионных операций

Чешское правительство приняло решение о запрете въезда российских дипломатов и владельцев служебных паспортов, которые не имеют национальной аккредитации Чехии.

Об этом сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский, передает Цензор.НЕТ.

"По моему предложению правительство сегодня запретило въезд в Чешскую Республику российским дипломатам и владельцам служебных паспортов, которые не имеют национальной аккредитации Чешской Республики. Эта мера касается международных аэропортов", - говорится в сообщении.

Липавский подчеркнул, что такие меры связаны с увеличением количества диверсий.

Также читайте: В ЕС предложили ограничить передвижение российских дипломатов в рамках новых санкций, - СМИ

"Диверсионные операции участились, и мы не будем рисковать агентами под дипломатическим прикрытием. Мы подаем пример другим странам, и я буду продолжать стремиться к максимально последовательным мерам на уровне всей Шенгенской зоны. Мы будем защищать Чешскую Республику", - добавил он.

Чехия (1801) дипломаты (643) диверсия (317) Липавский Ян (128)
Гарний приклад для всіх цивілізованих країн. А ще було б зовсім не погано провести ретельну перевірку всередині країни на кількість "харошіх рузькіх". Як показує наш досвід - кількість цього сміття+час находження в країні - підвищує небезпеку ескалації провокацій кацапні в рази.
30.09.2025 14:11 Ответить
лише розумово обмежені та зрадники прагнуть позаглядати у вічі )(уйло3,14дорам.
30.09.2025 15:30 Ответить
 
 