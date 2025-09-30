Чехия запретила въезд российским дипломатам без аккредитации на фоне увеличения количества диверсионных операций
Чешское правительство приняло решение о запрете въезда российских дипломатов и владельцев служебных паспортов, которые не имеют национальной аккредитации Чехии.
Об этом сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский, передает Цензор.НЕТ.
"По моему предложению правительство сегодня запретило въезд в Чешскую Республику российским дипломатам и владельцам служебных паспортов, которые не имеют национальной аккредитации Чешской Республики. Эта мера касается международных аэропортов", - говорится в сообщении.
Липавский подчеркнул, что такие меры связаны с увеличением количества диверсий.
"Диверсионные операции участились, и мы не будем рисковать агентами под дипломатическим прикрытием. Мы подаем пример другим странам, и я буду продолжать стремиться к максимально последовательным мерам на уровне всей Шенгенской зоны. Мы будем защищать Чешскую Республику", - добавил он.
