РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8894 посетителя онлайн
Новости Ограничения для россиян в странах ЕС Санкции ЕС против России
431 4

В ЕС предложили ограничить передвижение российских дипломатов в рамках новых санкций, - СМИ

Санкции против РФ

В рамках обсуждения новых санкций Европейского Союза против России было предложено ограничить поездки российских дипломатов по территории ЕС.

Об этом в соцсети Х сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.

По словам журналиста, в ЕС подняли вопрос об ограничении на передвижение российских дипломатов "как дополнение к 19-му пакету" санкций против России.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Идея заключается в том, что российские дипломаты, которые находятся в Евросоюзе, должны будут обязательно сообщать о любых поездках в пределах ЕС как дополнение к 19-му пакету.

Йозвяк отметил, Чехия уже больше года предлагает ограничить поездки дипломатов РФ.

"Конкретного предложения еще нет, и многие государства-члены относятся к этому скептически",- добавил журналист.

Читайте также: Словакия заблокировала 19-й пакет санкций ЕС против России, - СМИ

Автор: 

россия (97399) санкции (11884) дипломаты (642) Евросоюз (17623) Йозвяк Рикард (137)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Непогано. А ще краще було б виперти цих потвор за кордон у свої болота!
показать весь комментарий
26.09.2025 20:22 Ответить
Нарешті! Але ж як довго возяться з фашистами .
ще 12 років тому потрібно було обмежити або взагалі ліквідувати дип відносини
показать весь комментарий
26.09.2025 20:26 Ответить
Ну - як обмежити? - в намордниках і клітці по Європі можна возити
показать весь комментарий
26.09.2025 20:34 Ответить
Какое обмежити? Гоните их на%уй!
показать весь комментарий
26.09.2025 21:20 Ответить
 
 