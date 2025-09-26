В ЕС предложили ограничить передвижение российских дипломатов в рамках новых санкций, - СМИ

В рамках обсуждения новых санкций Европейского Союза против России было предложено ограничить поездки российских дипломатов по территории ЕС.

Об этом в соцсети Х сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.

По словам журналиста, в ЕС подняли вопрос об ограничении на передвижение российских дипломатов "как дополнение к 19-му пакету" санкций против России.

Идея заключается в том, что российские дипломаты, которые находятся в Евросоюзе, должны будут обязательно сообщать о любых поездках в пределах ЕС как дополнение к 19-му пакету.

Йозвяк отметил, Чехия уже больше года предлагает ограничить поездки дипломатов РФ.

"Конкретного предложения еще нет, и многие государства-члены относятся к этому скептически",- добавил журналист.

