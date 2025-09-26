У ЄС запропонували обмежити пересування російських дипломатів у межах нових санкцій, - ЗМІ
У межах обговорення нових санкцій Європейського Союзу проти Росії було запропоновано обмежити поїздки російських дипломатів територією ЄС.
Про це в соцмережі Х повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.
За словами журналіста, в ЄС порушили питання щодо обмеження на пересування російських дипломатів "як доповнення до 19-го пакета" санкцій проти Росії.
Ідея полягає в тому, що російські дипломати, які перебувають в Євросоюзі, повинні будуть обовʼязково сповіщати про будь-які поїздки в межах ЄС як доповнення до 19-го пакету.
Йозвяк зауважив, Чехія вже більше року пропонує обмежити поїздки дипломатів РФ.
"Конкретної пропозиції ще немає, і багато держав-членів ставляться до цього скептично",- додав журналіст.
ще 12 років тому потрібно було обмежити або взагалі ліквідувати дип відносини