У ЄС запропонували обмежити пересування російських дипломатів у межах нових санкцій, - ЗМІ

У межах обговорення нових санкцій Європейського Союзу проти Росії було запропоновано обмежити поїздки російських дипломатів територією ЄС.

Про це в соцмережі Х повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

За словами журналіста, в ЄС порушили питання щодо обмеження на пересування російських дипломатів "як доповнення до 19-го пакета" санкцій проти Росії.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Ідея полягає в тому, що російські дипломати, які перебувають в Євросоюзі, повинні будуть обовʼязково сповіщати про будь-які поїздки в межах ЄС як доповнення до 19-го пакету.

Йозвяк зауважив, Чехія вже більше року пропонує обмежити поїздки дипломатів РФ.

"Конкретної пропозиції ще немає, і багато держав-членів ставляться до цього скептично",- додав журналіст.

Читайте також: Словаччина заблокувала 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії, - ЗМІ