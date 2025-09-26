Словаччина заблокувала 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії, - ЗМІ
Словаччина під час обговорень нового пакета антиросійських санкцій заблокувала обмеження, які планує запровадити Європейський Союз.
Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, посли країн-членів Євросоюзу 26 вересня вперше обговорили 19-й пакет санкцій. Проте Словаччина відразу заявила, що блокуватиме його.
"Ймовірно, до саміту в Копенгагені наступного тижня зеленого світла не буде. Словаччина поки що блокує його", - додав Йозвяк.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Валентин Коваль #612867
показати весь коментар26.09.2025 15:59 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Ivan Iktor
показати весь коментар26.09.2025 16:01 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар26.09.2025 16:01 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Ivan Iktor
показати весь коментар26.09.2025 16:02 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
NNN
показати весь коментар26.09.2025 16:10 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Стицько #601129
показати весь коментар26.09.2025 16:15 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
NNN
показати весь коментар26.09.2025 16:19 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Виктор Шевченко
показати весь коментар26.09.2025 16:33 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
ПОРФИРИЙ ИВАНОВ #466496
показати весь коментар26.09.2025 16:46 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль