Словаччина заблокувала 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії, - ЗМІ

Словаччина під час обговорень нового пакета антиросійських санкцій заблокувала обмеження, які планує запровадити Європейський Союз.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, посли країн-членів Євросоюзу 26 вересня вперше обговорили 19-й пакет санкцій. Проте Словаччина відразу заявила, що блокуватиме його.

"Ймовірно, до саміту в Копенгагені наступного тижня зеленого світла не буде. Словаччина поки що блокує його", - додав Йозвяк.

