Словаччина заблокувала 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії, - ЗМІ

Словаччина під час обговорень нового пакета антиросійських санкцій заблокувала обмеження, які планує запровадити Європейський Союз.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, посли країн-членів Євросоюзу 26 вересня вперше обговорили 19-й пакет санкцій. Проте Словаччина відразу заявила, що блокуватиме його.

"Ймовірно, до саміту в Копенгагені наступного тижня зеленого світла не буде. Словаччина поки що блокує його", - додав Йозвяк.

Словаччина заблокувала 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Як не Орбан то Фіцо - два чоботи - пара
26.09.2025 15:59 Відповісти
то ж тиждень назад сказали, що вже затвердили пакет!?
26.09.2025 16:01 Відповісти
ЄС , ЩОБ ПРОДОВЖИТИ КУПЛЯТИ У РАШИСТІВ НАФТУ.ВЕЛІЛА СЛОВАКАМ ЗАБЛОКУВАТИ ВЛАСНУ ЛИЦЕМІРНУ КУЙНЮ.
26.09.2025 16:01 Відповісти
7 днів назад - "Можу підтвердити, що Комісія сьогодні затвердила 19-й пакет санкцій проти РФ", - заявила речниця.
26.09.2025 16:02 Відповісти
Коли вже Словаччину заблокують ?
26.09.2025 16:10 Відповісти
Ніколи. Фіцо і Орбан роблять те, що їм наказує керівництво ЄС.
26.09.2025 16:15 Відповісти
100% - за цими двома клованами вже мало хто звертає уваги на те , скільки кацапських енергоносіїв купують інші країни ЄС ...
26.09.2025 16:19 Відповісти
Союзнички,мать їх в торбу і в піццу.Мадяра запросіть,він найкращий переговорник не то що 5-6 потужних менеджерів.
26.09.2025 16:33 Відповісти
Дружбі приготуватися.
26.09.2025 16:46 Відповісти
 
 