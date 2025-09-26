РУС
Словакия заблокировала 19-й пакет санкций ЕС против России, - СМИ

Словакия во время обсуждений нового пакета антироссийских санкций заблокировала ограничения, которые планирует ввести Европейский Союз.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, послы стран-членов Евросоюза 26 сентября впервые обсудили 19-й пакет санкций. Но Словакия сразу заявила, что будет блокировать его.

"Вероятно, до саммита в Копенгагене на следующей неделе "зеленого света" не будет. Словакия пока блокирует его", - добавил Йозвяк.

Як не Орбан то Фіцо - два чоботи - пара
26.09.2025 15:59 Ответить
то ж тиждень назад сказали, що вже затвердили пакет!?
26.09.2025 16:01 Ответить
ЄС , ЩОБ ПРОДОВЖИТИ КУПЛЯТИ У РАШИСТІВ НАФТУ.ВЕЛІЛА СЛОВАКАМ ЗАБЛОКУВАТИ ВЛАСНУ ЛИЦЕМІРНУ КУЙНЮ.
26.09.2025 16:01 Ответить
7 днів назад - "Можу підтвердити, що Комісія сьогодні затвердила 19-й пакет санкцій проти РФ", - заявила речниця.
26.09.2025 16:02 Ответить
Коли вже Словаччину заблокують ?
26.09.2025 16:10 Ответить
Ніколи. Фіцо і Орбан роблять те, що їм наказує керівництво ЄС.
26.09.2025 16:15 Ответить
100% - за цими двома клованами вже мало хто звертає уваги на те , скільки кацапських енергоносіїв купують інші країни ЄС ...
26.09.2025 16:19 Ответить
Союзнички,мать їх в торбу і в піццу.Мадяра запросіть,він найкращий переговорник не то що 5-6 потужних менеджерів.
26.09.2025 16:33 Ответить
Дружбі приготуватися.
26.09.2025 16:46 Ответить
 
 