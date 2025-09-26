Словакия заблокировала 19-й пакет санкций ЕС против России, - СМИ

Словакия во время обсуждений нового пакета антироссийских санкций заблокировала ограничения, которые планирует ввести Европейский Союз.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, послы стран-членов Евросоюза 26 сентября впервые обсудили 19-й пакет санкций. Но Словакия сразу заявила, что будет блокировать его.

"Вероятно, до саммита в Копенгагене на следующей неделе "зеленого света" не будет. Словакия пока блокирует его", - добавил Йозвяк.

