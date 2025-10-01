Президент Чехии призвал избрать правительство, которое "не оставит страну на милость России"
Президент Чехии Петр Павел обратился к гражданам накануне парламентских выборов, которые состоятся 3-4 октября.
Как сообщает Цензор.НЕТ, он подчеркнул, что результаты голосования будут определять будущее страны: "Многое стоит на кону из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Европе и мире".
По словам главы государства, Чехия нуждается в правительстве, которое обеспечит безопасность вместе с союзниками: "Нам нужно правительство, которое будет защищать наш суверенитет в сообществе демократических стран и не оставит нас на милость России".
Павел добавил, что от этого зависит свобода, безопасность и экономическое благосостояние страны, а гарантией остаются членство в ЕС и НАТО.
Накануне парламентских выборов в Чехии, аналитики из Online Risk Labs обнаружили сотни аккаунтов в TikTok, которые распространяют пророссийские месседжи. Речь идет о 286 анонимных страницах, поддерживающих радикальные партии и еженедельно набирающих от 5 до 9 миллионов просмотров.
