РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9044 посетителя онлайн
Новости Гибридная война россии
2 312 6

Президент Чехии призвал избрать правительство, которое "не оставит страну на милость России"

Петер Павел: парламентские выборы в Чехии и влияние России

Президент Чехии Петр Павел обратился к гражданам накануне парламентских выборов, которые состоятся 3-4 октября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, он подчеркнул, что результаты голосования будут определять будущее страны: "Многое стоит на кону из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Европе и мире".

По словам главы государства, Чехия нуждается в правительстве, которое обеспечит безопасность вместе с союзниками: "Нам нужно правительство, которое будет защищать наш суверенитет в сообществе демократических стран и не оставит нас на милость России".

Читайте: Чехия запретила въезд российским дипломатам без аккредитации на фоне увеличения количества диверсионных операций

Павел добавил, что от этого зависит свобода, безопасность и экономическое благосостояние страны, а гарантией остаются членство в ЕС и НАТО.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Накануне парламентских выборов в Чехии, аналитики из Online Risk Labs обнаружили сотни аккаунтов в TikTok, которые распространяют пророссийские месседжи. Речь идет о 286 анонимных страницах, поддерживающих радикальные партии и еженедельно набирающих от 5 до 9 миллионов просмотров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рейтинги сентября: у Залужного и Билецкого наибольший рост

Автор: 

выборы (24808) НАТО (10392) Чехия (1803) Евросоюз (17641)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
якби у Чехії крім ТікТоку ще і тєлєграм був би популярним, то результат виборів був би гарантовано сумний.
показать весь комментарий
01.10.2025 01:11 Ответить
Чергова ініціатива зареєстрована в Сенаті.

Сенатор-республіканець із Луїзіани Джон Кеннеді подав до Сенату законопроєкт, у якому пропонує конфіскувати активи РФ на користь України. Відповідну резолюцію вже зареєстровано та опубліковано на офіційному https://www.congress.gov/bill/119th-congress/senate-resolution/421/text сайті Сенату.
показать весь комментарий
01.10.2025 04:15 Ответить
на жаль, вона так і залишиться ініциативою.
показать весь комментарий
01.10.2025 07:40 Ответить
Там Бабиш в лидерах, как в Молдове не будет. Уж лучше было бы наоборот. Толку с тех молдаван. Чехи сильные союзники для нас. Потеря будет болезненной. Но это предсказуемо. Никто не будет финансировать затяжную войну на долгие годы не учавствуя в ней сам. Те лидеры которые сейчас тратят деньги из бюджета своих стран на поддержку Украины, по сути просто сжигают свой рейтинг. Рядовому избирателю такое не нравиться.
показать весь комментарий
01.10.2025 07:51 Ответить
Кац, ти заблукав?
показать весь комментарий
01.10.2025 09:05 Ответить
 
 