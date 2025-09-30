Перед парламентскими выборами в Чехии сотни TikTok-аккаунтов распространяют пророссийские нарративы

Чешские аналитики из Online Risk Labs обнаружили сотни аккаунтов в TikTok, которые распространяют пророссийские месседжи перед парламентскими выборами 3-4 октября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, речь идет о 286 анонимных страницах, поддерживающих радикальные партии и еженедельно набирающих от 5 до 9 миллионов просмотров, пишет Reuters.

"Счета не совпадают с одной политической силой, а скорее демонстрируют поддержку нескольких радикальных и экстремистских партий одновременно", - отметили аналитики.

Читайте также: Молдова помешала голосованию диаспоры в России, - Песков

Чешский телеком-регулятор CTU получил жалобы на сотни таких аккаунтов.

"Мы признали эти обращения актуальными и передали их в Европейскую комиссию как надзорный орган за крупными платформами", - сообщили в CTU.

Обнаруженные аккаунты выражали поддержку ультраправой партии SPD и ультралевой "Хватит!".

По опросам, SPD имеет около 13% поддержки, а "Хватит!" чуть более 5%, что позволяет прохождение в парламент. Обе партии выступают за выход Чехии из НАТО и ЕС.

Читайте также: Если Россия выиграет войну в Украине, это узаконит триумф грубой силы, - президент Чехии Павел

Online Risk Labs сообщила, что кандидаты, которых продвигали через эти посты, могли даже не подозревать об этом.

В частности, партия "Хватит!" заявила, что не пользовалась никакими фейковыми аккаунтами и опровергла любое иностранное влияние на свою избирательную кампанию.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!