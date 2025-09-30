РУС
Перед парламентскими выборами в Чехии сотни TikTok-аккаунтов распространяют пророссийские нарративы

Парламентские выборы в Чехии: Россия распространяет нарративы через TikTok

Чешские аналитики из Online Risk Labs обнаружили сотни аккаунтов в TikTok, которые распространяют пророссийские месседжи перед парламентскими выборами 3-4 октября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, речь идет о 286 анонимных страницах, поддерживающих радикальные партии и еженедельно набирающих от 5 до 9 миллионов просмотров, пишет Reuters.

"Счета не совпадают с одной политической силой, а скорее демонстрируют поддержку нескольких радикальных и экстремистских партий одновременно", - отметили аналитики.

Читайте также: Молдова помешала голосованию диаспоры в России, - Песков

Чешский телеком-регулятор CTU получил жалобы на сотни таких аккаунтов.

"Мы признали эти обращения актуальными и передали их в Европейскую комиссию как надзорный орган за крупными платформами", - сообщили в CTU.
Обнаруженные аккаунты выражали поддержку ультраправой партии SPD и ультралевой "Хватит!".

По опросам, SPD имеет около 13% поддержки, а "Хватит!" чуть более 5%, что позволяет прохождение в парламент. Обе партии выступают за выход Чехии из НАТО и ЕС.

Читайте также: Если Россия выиграет войну в Украине, это узаконит триумф грубой силы, - президент Чехии Павел

Online Risk Labs сообщила, что кандидаты, которых продвигали через эти посты, могли даже не подозревать об этом.
В частности, партия "Хватит!" заявила, что не пользовалась никакими фейковыми аккаунтами и опровергла любое иностранное влияние на свою избирательную кампанию.

+1
Fucking communist putin's trolls! Communist trolls in other words...
30.09.2025 03:13 Ответить
+1
поширюють проросійські меседжі перед парламентськими виборами 3-4 жовтня. Джерело: https://censor.net/ua/n3576903
так нехай заблокують на ці дні до виборів. А після виборів розблокують. Демократія має бути зубастою
30.09.2025 06:56 Ответить
+1
Кацапи усюди сунуть свої свинячі сурла
30.09.2025 07:07 Ответить
Ми маємо вірити лідеру прокацапської партії що вони не причетні до пропаганди в тік-току. Тобто в те що вони просто корисні ідіоти ********** в Молдові... Ось так, любі дітки, в політиці, як і в коханні, кожний старається не для всіх, а особисто для себе...
30.09.2025 02:35 Ответить
Fucking communist putin's trolls! Communist trolls in other words...
30.09.2025 03:13 Ответить
Shut up fucking nigger
30.09.2025 03:16 Ответить
тобто Трамп теж купив тік- так для перемоги на виборах....
30.09.2025 05:14 Ответить
навіщо, ботоферми, а тік-току пофіг, він гроші на рекламі і на платних акк заробляє.
30.09.2025 08:40 Ответить
заробляє..
тікток під контролем китайських братішек,
через нього китайська влада знає все про молоде, підростаюче покоління..
і маніпулює ними..
30.09.2025 09:15 Ответить
У нас в 2019 теж попрацювали. Всі пам'ятають ботоферму ;ЗЕ!диджитал; Фьодорова?
30.09.2025 06:18 Ответить
поширюють проросійські меседжі перед парламентськими виборами 3-4 жовтня. Джерело: https://censor.net/ua/n3576903
так нехай заблокують на ці дні до виборів. А після виборів розблокують. Демократія має бути зубастою
30.09.2025 06:56 Ответить
їх треба окремо через адмінів блокувати, а адміни на болотах, тому треба блокувати весь тік-ток на певний період, а там же і нормальні партії
30.09.2025 08:39 Ответить
ось тут можна прочитати про ботферми на тіктоку
https://texty.org.ua/articles/115601/vpijmaj-botofermu-yaksho-zmozhesh-yak-funkcionuyut-dezinformacijna-botofermy-i-chomu-z-nymy-nemozhlyvo-borotysya/
які діють в українському просторі..

падлюки працюють всюди..
30.09.2025 09:12 Ответить
Кацапи усюди сунуть свої свинячі сурла
30.09.2025 07:07 Ответить
роздавали громадянство підарам, а тепер мають.
30.09.2025 08:37 Ответить
 
 