Перед парламентскими выборами в Чехии сотни TikTok-аккаунтов распространяют пророссийские нарративы
Чешские аналитики из Online Risk Labs обнаружили сотни аккаунтов в TikTok, которые распространяют пророссийские месседжи перед парламентскими выборами 3-4 октября.
Как сообщает Цензор.НЕТ, речь идет о 286 анонимных страницах, поддерживающих радикальные партии и еженедельно набирающих от 5 до 9 миллионов просмотров, пишет Reuters.
"Счета не совпадают с одной политической силой, а скорее демонстрируют поддержку нескольких радикальных и экстремистских партий одновременно", - отметили аналитики.
Чешский телеком-регулятор CTU получил жалобы на сотни таких аккаунтов.
"Мы признали эти обращения актуальными и передали их в Европейскую комиссию как надзорный орган за крупными платформами", - сообщили в CTU.
Обнаруженные аккаунты выражали поддержку ультраправой партии SPD и ультралевой "Хватит!".
По опросам, SPD имеет около 13% поддержки, а "Хватит!" чуть более 5%, что позволяет прохождение в парламент. Обе партии выступают за выход Чехии из НАТО и ЕС.
Online Risk Labs сообщила, что кандидаты, которых продвигали через эти посты, могли даже не подозревать об этом.
В частности, партия "Хватит!" заявила, что не пользовалась никакими фейковыми аккаунтами и опровергла любое иностранное влияние на свою избирательную кампанию.
тікток під контролем китайських братішек,
через нього китайська влада знає все про молоде, підростаюче покоління..
і маніпулює ними..
так нехай заблокують на ці дні до виборів. А після виборів розблокують. Демократія має бути зубастою
https://texty.org.ua/articles/115601/vpijmaj-botofermu-yaksho-zmozhesh-yak-funkcionuyut-dezinformacijna-botofermy-i-chomu-z-nymy-nemozhlyvo-borotysya/
які діють в українському просторі..
падлюки працюють всюди..