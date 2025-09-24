Если Россия выиграет войну в Украине, это узаконит триумф грубой силы, - президент Чехии Павел

Президент Чехии Петр Павел заявил, что победа России в войне против Украины будет иметь катастрофические последствия для мирового порядка.

Об этом он сказал во время дебатов на Генеральной ассамблее ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если Россия выиграет эту несправедливую войну, она узаконит триумф грубой силы. Закрывать глаза на войну в Украине - это дать зеленый свет для любого агрессора в будущем", - подчеркнул Павел.

По его словам, только единство демократических стран и усиление экономического давления заставят Россию сесть за стол переговоров.

"Это единственный способ посадить агрессора за стол переговоров. Мир, основанный на международном праве, включая территориальную целостность и право на самоопределение, отвечает интересам не только европейских стран, но и всего международного сообщества. Любое будущее мирное соглашение должно четко сигнализировать всему миру о том, что агрессора нельзя вознаграждать, а границы нельзя менять силой", - заявил президент Чехии.

Он подчеркнул, что вторжение России в Украину изменило глобальную безопасность. Со времени последних общих дебатов год назад мир не стал безопаснее, наоборот - Россия продолжает атаковать гражданское население, гражданскую инфраструктуру, иностранные дипломатические миссии и даже нарушила воздушное пространство Польши, констатировал Павел.

Президент Чехии раскритиковал Россию как члена Совета безопасности ООН, который нарушает принципы Устава ООН. Он отметил, что Китай, Иран, Северная Корея и другие страны помогают РФ обходить санкции.

По его словам, Совет безопасности ООН не выполняет своей роли из-за действий России, поэтому Чехия поддерживает его реформу для повышения эффективности, прозрачности и представительства регионов.

"Россия, постоянный член Совета безопасности ООН, не только нарушает принципы государственного суверенитета и территориальной целостности, закрепленные в Уставе ООН, но и подает опасный пример и прецедент, посылая сигнал о том, что агрессия может привести к территориальным и политическим выгодам и оставаться безнаказанной. Эта война угрожает разрушением нашей системы управления, основанной на взаимном уважении, равноправном партнерстве и правилах, которых мы все придерживаемся. То, что происходит сегодня в Европе, может произойти где угодно завтра, при других обстоятельствах, но под тем же предлогом", - предупредил президент Чехии.

