РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9826 посетителей онлайн
Новости
532 20

Если Россия выиграет войну в Украине, это узаконит триумф грубой силы, - президент Чехии Павел

президент Чехии Павел

Президент Чехии Петр Павел заявил, что победа России в войне против Украины будет иметь катастрофические последствия для мирового порядка.

Об этом он сказал во время дебатов на Генеральной ассамблее ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если Россия выиграет эту несправедливую войну, она узаконит триумф грубой силы. Закрывать глаза на войну в Украине - это дать зеленый свет для любого агрессора в будущем", - подчеркнул Павел.

По его словам, только единство демократических стран и усиление экономического давления заставят Россию сесть за стол переговоров.

"Это единственный способ посадить агрессора за стол переговоров. Мир, основанный на международном праве, включая территориальную целостность и право на самоопределение, отвечает интересам не только европейских стран, но и всего международного сообщества. Любое будущее мирное соглашение должно четко сигнализировать всему миру о том, что агрессора нельзя вознаграждать, а границы нельзя менять силой", - заявил президент Чехии.

Он подчеркнул, что вторжение России в Украину изменило глобальную безопасность. Со времени последних общих дебатов год назад мир не стал безопаснее, наоборот - Россия продолжает атаковать гражданское население, гражданскую инфраструктуру, иностранные дипломатические миссии и даже нарушила воздушное пространство Польши, констатировал Павел.

Читайте: Нарушение самолетами РФ воздушного пространства НАТО - это повод для их сбивания, - Павел

Президент Чехии раскритиковал Россию как члена Совета безопасности ООН, который нарушает принципы Устава ООН. Он отметил, что Китай, Иран, Северная Корея и другие страны помогают РФ обходить санкции.

По его словам, Совет безопасности ООН не выполняет своей роли из-за действий России, поэтому Чехия поддерживает его реформу для повышения эффективности, прозрачности и представительства регионов.

"Россия, постоянный член Совета безопасности ООН, не только нарушает принципы государственного суверенитета и территориальной целостности, закрепленные в Уставе ООН, но и подает опасный пример и прецедент, посылая сигнал о том, что агрессия может привести к территориальным и политическим выгодам и оставаться безнаказанной. Эта война угрожает разрушением нашей системы управления, основанной на взаимном уважении, равноправном партнерстве и правилах, которых мы все придерживаемся. То, что происходит сегодня в Европе, может произойти где угодно завтра, при других обстоятельствах, но под тем же предлогом", - предупредил президент Чехии.

Читайте: Павел допустил возвращение к бизнесу с РФ "как когда-то в прошлом": Предпосылкой является мир в Украине

Автор: 

Чехия (1797) Павел Петр (156) война в Украине (6271)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Тріумф грубої сили - це те що робить Трамп.
показать весь комментарий
24.09.2025 19:35 Ответить
+2
Росія не повинна виграти, а Україна не повинна програти. Ці теревені вже 4-й рік слухаємо.
показать весь комментарий
24.09.2025 19:36 Ответить
+1
Шана та подяка президенту Чехії. Та хочеться вірити що дні павлиьних закликів та проголошених ідей закінчиться закриттям сесії ООН а дії почнуться на наступальному фронті У країни ., завдяки швидкому постачанню зброї а не закликами навколо тарифів.
показать весь комментарий
24.09.2025 19:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шана та подяка президенту Чехії. Та хочеться вірити що дні павлиьних закликів та проголошених ідей закінчиться закриттям сесії ООН а дії почнуться на наступальному фронті У країни ., завдяки швидкому постачанню зброї а не закликами навколо тарифів.
показать весь комментарий
24.09.2025 19:34 Ответить
За даними розвідок лінія фронту у рашистів має за спиною захищену зону для маневру 120 км а українська- 40 км. То зламати її можуть лиш новітнє озброєння включаючи й непомітні для розвідки дрони а головне -обіцяні від США й не тільки для НАТО( для України) ракети .
показать весь комментарий
24.09.2025 19:38 Ответить
Тріумф грубої сили - це те що робить Трамп.
показать весь комментарий
24.09.2025 19:35 Ответить
Та ну. Те шо робить Трампон - тріумф маразму.
показать весь комментарий
24.09.2025 20:44 Ответить
Росія не повинна виграти, а Україна не повинна програти. Ці теревені вже 4-й рік слухаємо.
показать весь комментарий
24.09.2025 19:36 Ответить
Чехі мають дякувати Богові і Матушці Божій за те, що він дав їм такого мудрого президента та ще і прем'єра, так само які поляки мають дякувати Богові за Сікорського.
Ми ж молімось аби і в нас були такі очільники країни🙏
показать весь комментарий
24.09.2025 19:54 Ответить
Не ображайся,але ти тупа як пробка.Чехи собі обрали президента а не Бог його їм дав
показать весь комментарий
24.09.2025 20:04 Ответить
Я не ображаюсь. Я ніколи не ображаюсь на хворих.
показать весь комментарий
24.09.2025 20:15 Ответить
То ти погано молишся тому у нас такий президент і вру.Все ясно.
показать весь комментарий
24.09.2025 20:28 Ответить
Але Чехія - парламентська республіка, а вибори там 3-4 жовтня. І там не все так добре. Схоже, ультраправі популісти відгребуть більшість голосів.
показать весь комментарий
24.09.2025 20:10 Ответить
Це біда(
Вони потім це зрозуміють, наперед.співчуваю всім
показать весь комментарий
24.09.2025 20:14 Ответить
Но с другой стороны, НАТО ничего не должна, Америка ничего не должна, наоборот, Украина должна была построить танков, САУ, РСЗО, систем ПВО, крылатых ракет и баллистики больше чем все НАТО вместье взятое, в 20 раз быстрее, в 10 раз дешевле и спасти мир от триумфа грубой силы, НАТО от эскалации, Америку от Трампа, Трампа от идиотизма и долгов, ООН от импотенции, Красный Крест от педикулеза, овечек от чеченцев, собачек от корейцев, хороших руских от плохих руских. И тогда США и НАТО смогли бы спокойно торговать с рашкой нефтью, газом, ураном, военными технологиями, инвестировать кацапские нефтедоллары в голивудские боевики и избирательные фонды и чесать языком про ужасную коррупцию, которая мешает членству Украины в НАТО и ЕС.
показать весь комментарий
24.09.2025 20:02 Ответить
І звідки в чехів през норм зявився?Чи то марсіани підкинули чи чехи головою а не дупою голосують?
показать весь комментарий
24.09.2025 20:03 Ответить
Головою одназначно. Дай Боже щоб і цього разу думали саме нею.
показать весь комментарий
24.09.2025 20:16 Ответить
Не бажаєте теж спробувати?
показать весь комментарий
24.09.2025 20:25 Ответить
Я бачу ви і не пробували.
показать весь комментарий
24.09.2025 20:32 Ответить
а то, что происходит сейчас и то что только насильственная бусификация, то так и произойдет, к сожалению
показать весь комментарий
24.09.2025 20:04 Ответить
 
 