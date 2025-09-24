Якщо Росія виграє війну в Україні, це узаконить тріумф грубої сили, - президент Чехії Павел

Президент Чехії Петр Павел заявив, що перемога Росії у війні проти України матиме катастрофічні наслідки для світового порядку.

Про це він сказав під час дебатів на Генеральній асамблеї ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо Росія виграє цю несправедливу війну, вона узаконить тріумф грубої сили. Заплющувати очі на війну в Україну – це дати зелене світло для будь-якого агресора в майбутньому", - підкреслив Павел.

За його словами, лише єдність демократичних країн і посилення економічного тиску змусять Росію сісти за стіл переговорів.

"Це єдиний спосіб посадити агресора за стіл переговорів. Мир, заснований на міжнародному праві, включаючи територіальну цілісність та право на самовизначення, відповідає інтересам не лише європейських країн, а й усієї міжнародної спільноти. Будь-яка майбутня мирна угода повинна чітко сигналізувати всьому світу про те, що агресора не можна винагороджувати, а кордони не можна змінювати силою", - заявив президент Чехії.

Він підкреслив, що вторгнення Росії в Україну змінило глобальну безпеку. З часу останніх загальних дебатів рік тому світ не став безпечнішим, навпаки - Росія продовжує атакувати цивільне населення, цивільну інфраструктуру, іноземні дипломатичні місії і навіть порушила повітряний простір Польщі, констатував Павел.

Президент Чехії розкритикував Росію як члена Ради безпеки ООН, який порушує принципи Статуту ООН. Він зазначив, що Китай, Іран, Північна Корея та інші країни допомагають РФ обходити санкції.

За його словами, Рада безпеки ООН не виконує своєї ролі через дії Росії, тому Чехія підтримує її реформу для підвищення ефективності, прозорості та представництва регіонів.

"Росія, постійний член Ради безпеки ООН, не лише порушує принципи державного суверенітету та територіальної цілісності, закріплені в Статуті ООН, але й подає небезпечний приклад і прецедент, посилаючи сигнал про те, що агресія може призвести до територіальних та політичних вигод і залишатися безкарною. Ця війна загрожує руйнуванням нашої системи управління, заснованої на взаємній повазі, рівноправному партнерстві та правилах, яких ми всі дотримуємося. Те, що відбувається сьогодні в Європі, може статися будь-де завтра, за інших обставин, але під тим самим приводом", - попередив президент Чехії.

