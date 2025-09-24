УКР
Якщо Росія виграє війну в Україні, це узаконить тріумф грубої сили, - президент Чехії Павел

президент Чехії Павел

Президент Чехії Петр Павел заявив, що перемога Росії у війні проти України матиме катастрофічні наслідки для світового порядку.

Про це він сказав під час дебатів на Генеральній асамблеї ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо Росія виграє цю несправедливу війну, вона узаконить тріумф грубої сили. Заплющувати очі на війну в Україну – це дати зелене світло для будь-якого агресора в майбутньому", - підкреслив Павел.

За його словами, лише єдність демократичних країн і посилення економічного тиску змусять Росію сісти за стіл переговорів.

"Це єдиний спосіб посадити агресора за стіл переговорів. Мир, заснований на міжнародному праві, включаючи територіальну цілісність та право на самовизначення, відповідає інтересам не лише європейських країн, а й усієї міжнародної спільноти. Будь-яка майбутня мирна угода повинна чітко сигналізувати всьому світу про те, що агресора не можна винагороджувати, а кордони не можна змінювати силою", - заявив президент Чехії.

Він підкреслив, що вторгнення Росії в Україну змінило глобальну безпеку. З часу останніх загальних дебатів рік тому світ не став безпечнішим, навпаки - Росія продовжує атакувати цивільне населення, цивільну інфраструктуру, іноземні дипломатичні місії і навіть порушила повітряний простір Польщі, констатував Павел.

Читайте: Порушення літаками РФ повітряного простору НАТО – це привід для їх збиття, - Павел

Президент Чехії розкритикував Росію як члена Ради безпеки ООН, який порушує принципи Статуту ООН. Він зазначив, що Китай, Іран, Північна Корея та інші країни допомагають РФ обходити санкції.

За його словами, Рада безпеки ООН не виконує своєї ролі через дії Росії, тому Чехія підтримує її реформу для підвищення ефективності, прозорості та представництва регіонів.

"Росія, постійний член Ради безпеки ООН, не лише порушує принципи державного суверенітету та територіальної цілісності, закріплені в Статуті ООН, але й подає небезпечний приклад і прецедент, посилаючи сигнал про те, що агресія може призвести до територіальних та політичних вигод і залишатися безкарною. Ця війна загрожує руйнуванням нашої системи управління, заснованої на взаємній повазі, рівноправному партнерстві та правилах, яких ми всі дотримуємося. Те, що відбувається сьогодні в Європі, може статися будь-де завтра, за інших обставин, але під тим самим приводом", - попередив президент Чехії.

Читайте: Павел допустив повернення до бізнесу з РФ "як колись у минулому": Передумовою є мир в Україні

Чехія (1714) Павел Петр (187) війна в Україні (6319)
Топ коментарі
+2
Тріумф грубої сили - це те що робить Трамп.
24.09.2025 19:35 Відповісти
+2
Росія не повинна виграти, а Україна не повинна програти. Ці теревені вже 4-й рік слухаємо.
24.09.2025 19:36 Відповісти
+1
Шана та подяка президенту Чехії. Та хочеться вірити що дні павлиьних закликів та проголошених ідей закінчиться закриттям сесії ООН а дії почнуться на наступальному фронті У країни ., завдяки швидкому постачанню зброї а не закликами навколо тарифів.
24.09.2025 19:34 Відповісти
Шана та подяка президенту Чехії. Та хочеться вірити що дні павлиьних закликів та проголошених ідей закінчиться закриттям сесії ООН а дії почнуться на наступальному фронті У країни ., завдяки швидкому постачанню зброї а не закликами навколо тарифів.
24.09.2025 19:34 Відповісти
За даними розвідок лінія фронту у рашистів має за спиною захищену зону для маневру 120 км а українська- 40 км. То зламати її можуть лиш новітнє озброєння включаючи й непомітні для розвідки дрони а головне -обіцяні від США й не тільки для НАТО( для України) ракети .
24.09.2025 19:38 Відповісти
24.09.2025 19:35 Відповісти
Та ну. Те шо робить Трампон - тріумф маразму.
24.09.2025 20:44 Відповісти
24.09.2025 19:36 Відповісти
Чехі мають дякувати Богові і Матушці Божій за те, що він дав їм такого мудрого президента та ще і прем'єра, так само які поляки мають дякувати Богові за Сікорського.
Ми ж молімось аби і в нас були такі очільники країни🙏
24.09.2025 19:54 Відповісти
Не ображайся,але ти тупа як пробка.Чехи собі обрали президента а не Бог його їм дав
24.09.2025 20:04 Відповісти
Я не ображаюсь. Я ніколи не ображаюсь на хворих.
24.09.2025 20:15 Відповісти
То ти погано молишся тому у нас такий президент і вру.Все ясно.
24.09.2025 20:28 Відповісти
Ось і знайшли винуватця
24.09.2025 20:45 Відповісти
Але Чехія - парламентська республіка, а вибори там 3-4 жовтня. І там не все так добре. Схоже, ультраправі популісти відгребуть більшість голосів.
24.09.2025 20:10 Відповісти
Це біда(
Вони потім це зрозуміють, наперед.співчуваю всім
24.09.2025 20:14 Відповісти
Но с другой стороны, НАТО ничего не должна, Америка ничего не должна, наоборот, Украина должна была построить танков, САУ, РСЗО, систем ПВО, крылатых ракет и баллистики больше чем все НАТО вместье взятое, в 20 раз быстрее, в 10 раз дешевле и спасти мир от триумфа грубой силы, НАТО от эскалации, Америку от Трампа, Трампа от идиотизма и долгов, ООН от импотенции, Красный Крест от педикулеза, овечек от чеченцев, собачек от корейцев, хороших руских от плохих руских. И тогда США и НАТО смогли бы спокойно торговать с рашкой нефтью, газом, ураном, военными технологиями, инвестировать кацапские нефтедоллары в голивудские боевики и избирательные фонды и чесать языком про ужасную коррупцию, которая мешает членству Украины в НАТО и ЕС.
24.09.2025 20:02 Відповісти
І звідки в чехів през норм зявився?Чи то марсіани підкинули чи чехи головою а не дупою голосують?
24.09.2025 20:03 Відповісти
Головою одназначно. Дай Боже щоб і цього разу думали саме нею.
24.09.2025 20:16 Відповісти
Не бажаєте теж спробувати?
24.09.2025 20:25 Відповісти
Я бачу ви і не пробували.
24.09.2025 20:32 Відповісти
Молитися потрібно.Але не можна молитвою розумову діяльність замінювати.Бог же мозок дав не для заповнення порожнечі в черепній коробці.От і тому треба було не тільки молитися а й думати .А тепер вже пізно і думати і молитися
24.09.2025 20:45 Відповісти
а то, что происходит сейчас и то что только насильственная бусификация, то так и произойдет, к сожалению
24.09.2025 20:04 Відповісти
 
 