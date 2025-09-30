Перед парламентськими виборами у Чехії сотні TikTok-акаунтів поширюють проросійські наративи

Чеські аналітики з Online Risk Labs виявили сотні акаунтів у TikTok, які поширюють проросійські меседжі перед парламентськими виборами 3-4 жовтня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, йдеться про 286 анонімних сторінок, що підтримують радикальні партії та щотижня набирають від 5 до 9 мільйонів переглядів, пише Reuters.

"Рахунки не збігаються з однією політичною силою, а скоріше демонструють підтримку кількох радикальних та екстремістських партій одночасно", - зазначили аналітики.

Чеський телеком-регулятор CTU отримав скарги на сотні таких акаунтів.

"Ми визнали ці звернення актуальними й передали їх до Європейської комісії як наглядового органу за великими платформами", - повідомили у CTU.

Виявлені акаунти висловлювали підтримку ультраправій партії SPD та ультралівій "Досить!".

За опитуваннями, SPD має близько 13% підтримки, а "Досить!" трохи більше 5%, що дозволяє проходження до парламенту. Обидві партії виступають за вихід Чехії з НАТО та ЄС.

Online Risk Labs повідомила, що кандидати, яких просували через ці пости, могли навіть не підозрювати про це.

Зокрема, партія "Досить!" заявила, що не користувалася жодними фейковими акаунтами і спростувала будь-який іноземний вплив на свою виборчу кампанію.

