Молдова завадила голосуванню діаспори в Росії, - Пєсков

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що влада Молдови нібито завадила "сотням тисяч" молдован у Росії взяти участь у парламентських виборах, відкривши там лише дві виборчі дільниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".

Пєсков підкреслив, що Кремль дасть політичну оцінку виборам у Молдові лише після того, як свої позиції висловлять місцеві політичні сили.

Він додав, що частина партій у Молдові вже заявляє про порушення та незгоду з результатами, проте Москва наразі утримується від оцінок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Молдові порахували 100% бюлетенів: партія влади набрала 50,2%

"З того, що ми бачимо і знаємо, сотні тисяч молдован були позбавлені можливості проголосувати на території Російської Федерації у зв'язку з тим, що для них було відкрито тільки дві виборчі дільниці, що, звісно, було недостатньо і не могло, власне, дати можливість проголосувати всім охочим. Ось це те, що можна констатувати", - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації оприлюднив прогноз ключових інформаційних загроз на першу половину жовтня 2025 року. Серед напрямів - дискредитація парламентських виборів у Молдові та спроби дестабілізувати ситуацію в країні

Молдовські ЗМІ отримали переписки, які свідчать про організацію проросійськими силами проплачених протестів у Кишиневі.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!