УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9069 відвідувачів онлайн
Новини Парламентські вибори у Молдові
3 532 22

Молдова завадила голосуванню діаспори в Росії, - Пєсков

пєсков

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що влада Молдови нібито завадила "сотням тисяч" молдован у Росії взяти участь у парламентських виборах, відкривши там лише дві виборчі дільниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".

Пєсков підкреслив, що Кремль дасть політичну оцінку виборам у Молдові лише після того, як свої позиції висловлять місцеві політичні сили.

Він додав, що частина партій у Молдові вже заявляє про порушення та незгоду з результатами, проте Москва наразі утримується від оцінок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Молдові порахували 100% бюлетенів: партія влади набрала 50,2%

"З того, що ми бачимо і знаємо, сотні тисяч молдован були позбавлені можливості проголосувати на території Російської Федерації у зв'язку з тим, що для них було відкрито тільки дві виборчі дільниці, що, звісно, було недостатньо і не могло, власне, дати можливість проголосувати всім охочим. Ось це те, що можна констатувати", - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації оприлюднив прогноз ключових інформаційних загроз на першу половину жовтня 2025 року. Серед напрямів - дискредитація парламентських виборів у Молдові та спроби дестабілізувати ситуацію в країні

Молдовські ЗМІ отримали переписки, які свідчать про організацію проросійськими силами проплачених протестів у Кишиневі.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Автор: 

вибори (6758) Молдова (2149) Пєсков Дмитро (1762)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
Всі молдавани - у Молдові та інших вільних країнах світу!
Нав Соссії - манкурти молдавського походження.
показати весь коментар
29.09.2025 17:11 Відповісти
+23
У раше живуть тількі кацапи , так що не , письков, НЕ БРЕШИ
показати весь коментар
29.09.2025 17:11 Відповісти
+18
Вже Молдова прітєсняєт рускагаварящіх мальчіков в трусіках?
показати весь коментар
29.09.2025 17:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всі молдавани - у Молдові та інших вільних країнах світу!
Нав Соссії - манкурти молдавського походження.
показати весь коментар
29.09.2025 17:11 Відповісти
У раше живуть тількі кацапи , так що не , письков, НЕ БРЕШИ
показати весь коментар
29.09.2025 17:11 Відповісти
чурка ботоксного хавало відкрила
показати весь коментар
29.09.2025 17:11 Відповісти
Оце зараз гази підуть із кацапів .
показати весь коментар
29.09.2025 17:11 Відповісти
так говорит как будто в этом есть чтото плохое.
показати весь коментар
29.09.2025 17:14 Відповісти
Вже Молдова прітєсняєт рускагаварящіх мальчіков в трусіках?
показати весь коментар
29.09.2025 17:14 Відповісти
"Сотні тисяч" молдаван в росії А що молдавани всі живуть в параші,що воно порахувало "сотні тися" не змогли проголосувати?
показати весь коментар
29.09.2025 17:16 Відповісти
"Кремль дасть політичну оцінку виборам у Молдові"

Кого цікавлять оцінки кремля? Най свої оцінкі собі в дупу засуне.
показати весь коментар
29.09.2025 17:16 Відповісти
Та треба тих, хто виїхав й пристосувався на болотах взагалі позбавляти громадянства, або хоч права голосу. Й не відкривати там жодних дільниць. Бо - або наголосують хз що, або намалюють..
показати весь коментар
29.09.2025 17:19 Відповісти
А кого цікавить мНЄніє кацапсячого йоршика і його хАзяїна *****. Які, мля, сотні тисяч?! В Молдові взагалі 2,4 млн населення. З них відсотків 60 нехай має право голосу, це десь приблизно 1,2 - 1,5 мільйона. Якщо припустити, що на кацапстані зараз сотні тисяч молдаван які мають право голосу то тоді виникає питання, а хто ж залишився в Молдові?
показати весь коментар
29.09.2025 17:23 Відповісти
А яким боком діаспора Сосії так же як і придністровські сепари мають відношення до голосування в Молдові? Молдова ж не їздить на шабаші в придністров'я чи як вони там вибирають ватажка
показати весь коментар
29.09.2025 17:24 Відповісти
Пічалька для ***** - уряд Молдови не дозволив організувати "карусєлі вкидів" в неконтрольованих виборчих дільницях, організувавши їх тільки в приміщеннях посольства та консульства в засрашці, а також суттєво обмежив кількість виборчих дільниць (аж до лише 12 штук - для порівняння навіть в Гагаузії, де за додона проголосували 82%, було організвоано 68 дільниць) на весь сепаратистський "округ" Придністров'я...

Якщо коротко: цього разу молдавани - реально молодці. Навіть безвідносно до результату виборів, які подобається українцям - організували блискуче і зуміли втримати ситуацію під власним контролем!
показати весь коментар
29.09.2025 17:28 Відповісти
Ай-я-яй, Ой-ё-ёй, ты диви як бывает...кацапы видать не в курсе, что на ихнюю хитрою жопу всегда найдётся хер с резьбой...
показати весь коментар
29.09.2025 17:34 Відповісти
Сюрпрайз, мазафака
показати весь коментар
29.09.2025 17:37 Відповісти
Пачтальйон Печкін ти про що? Невже про обділених рускагаварящіх
показати весь коментар
29.09.2025 17:43 Відповісти
Так це ж русофобія!
Хіба нє?
показати весь коментар
29.09.2025 17:47 Відповісти
Щось мені здається що в ппо України буде додаткове навантаження
показати весь коментар
29.09.2025 17:50 Відповісти
показати весь коментар
29.09.2025 18:14 Відповісти
Заскиглили кацапи - значить все молдавани роблять правильно.
показати весь коментар
29.09.2025 18:15 Відповісти
От тільки мабуть я допустив орфографічну помилку, бо зараз правильно не Молдавія а Молдова. А отже правильно буде не молдавАни а молдОвани. Я думаю панове сусіди не мене не образяться бо я ж виправився?
показати весь коментар
29.09.2025 18:51 Відповісти
А на пеньках голосувати не пробували, практику вже мають.
показати весь коментар
29.09.2025 18:17 Відповісти
Нормальна людина добровільно в Росію не поїде
показати весь коментар
29.09.2025 18:33 Відповісти
 
 