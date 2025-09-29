У Молдові порахували 100% бюлетенів: партія влади набрала 50,2%
Центральна виборча комісія Молдови опрацювала 100% бюлетенів – це підтвердило перемогу керівної партії PAS.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".
Підрахунок останніх голосів ситуацію не змінив – до нового парламенту проходять три партії і два блоки.
Розподіл голосів:
- перше місце посідає партія PAS, набравши 50,2% голосів.
- на другому місці – Патріотичний блок соціалістів, комуністів і партії "Майбутнє Молдови" з результатом 24,17%.
Також до парламенту проходить блок "Альтернатива", за який проголосували 7,96% виборців, "Наша партія", що набрала 6,20%, і партія "Демократія вдома" – 5,62%.
Решта партій і незалежні кандидати не змогли подолати виборчий поріг. Вони набрали менш як 1% голосів.
Зазначається, що явка на виборах становила 52%.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав Молдову з результатами парламентських виборів, наголосивши, що Росія зазнала поразки у спробах дестабілізувати ситуацію в країні.
Парламент Молдови складається зі 101 депутата. Отже, для прийняття закону про внесення змін до Конституції потрібно щонайменше 67 голосів (дві третини від 101).
А якщо ще додати місця, які пропорційно перейдуть від тих партій, які не подолали прохідний барʼєр, то получиться ще більше місць у парламенті.