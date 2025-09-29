УКР
Новини Парламентські вибори у Молдові
682 8

У Молдові порахували 100% бюлетенів: партія влади набрала 50,2%

Вибори в Молдові

Центральна виборча комісія Молдови опрацювала 100% бюлетенів – це підтвердило перемогу керівної партії PAS.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

Підрахунок останніх голосів ситуацію не змінив – до нового парламенту проходять три партії і два блоки.

Розподіл голосів:

  •  перше місце посідає партія PAS, набравши 50,2% голосів.
  • на другому місці – Патріотичний блок соціалістів, комуністів і партії "Майбутнє Молдови" з результатом 24,17%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кошта про перемогу партії Санду на виборах: Молдова обрала демократію, незважаючи на втручання з боку РФ

Також до парламенту проходить блок "Альтернатива", за який проголосували 7,96% виборців, "Наша партія", що набрала 6,20%, і партія "Демократія вдома" – 5,62%.

Решта партій і незалежні кандидати не змогли подолати виборчий поріг. Вони набрали менш як 1% голосів.

Зазначається, що явка на виборах становила 52%.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Проросійські сили у Молдові готують проплачений протест проти "фальсифікації виборів", - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав Молдову з результатами парламентських виборів, наголосивши, що Росія зазнала поразки у спробах дестабілізувати ситуацію в країні.

вибори (6758) Молдова (2149)
респект , не повелись на розвод від ботоксного
29.09.2025 17:02 Відповісти
Коммунисты? Серьезно?
29.09.2025 17:03 Відповісти
Молодці! Тепер з якими партіями вони можуть кААліцію створити, бо я шось не дуже орієнтуюсь в їхніх партіях? Правда комуняки аж 24 відсотки набрали, це не є добре...
29.09.2025 17:04 Відповісти
нащо, якщо є 55 мандатів зі 101?
29.09.2025 17:11 Відповісти
Для конституційної більшості треба як мінімум 68 голосів. Я це мав на увазі.
29.09.2025 17:13 Відповісти
Для зміни Конституції Республіки Молдова необхідна більшість у дві третини голосів від загальної кількості обраних депутатів парламенту.

Парламент Молдови складається зі 101 депутата. Отже, для прийняття закону про внесення змін до Конституції потрібно щонайменше 67 голосів (дві третини від 101).
29.09.2025 17:14 Відповісти
Молдавани повозили прутнем по губам фюрера свинорейху *****.
29.09.2025 17:12 Відповісти
50,2% - це вже більше половини.
А якщо ще додати місця, які пропорційно перейдуть від тих партій, які не подолали прохідний барʼєр, то получиться ще більше місць у парламенті.
29.09.2025 17:14 Відповісти
 
 