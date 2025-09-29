У Молдові порахували 100% бюлетенів: партія влади набрала 50,2%

Центральна виборча комісія Молдови опрацювала 100% бюлетенів – це підтвердило перемогу керівної партії PAS.

Підрахунок останніх голосів ситуацію не змінив – до нового парламенту проходять три партії і два блоки.

Розподіл голосів:

перше місце посідає партія PAS, набравши 50,2% голосів.

на другому місці – Патріотичний блок соціалістів, комуністів і партії "Майбутнє Молдови" з результатом 24,17%.

Також до парламенту проходить блок "Альтернатива", за який проголосували 7,96% виборців, "Наша партія", що набрала 6,20%, і партія "Демократія вдома" – 5,62%.

Решта партій і незалежні кандидати не змогли подолати виборчий поріг. Вони набрали менш як 1% голосів.

Зазначається, що явка на виборах становила 52%.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав Молдову з результатами парламентських виборів, наголосивши, що Росія зазнала поразки у спробах дестабілізувати ситуацію в країні.