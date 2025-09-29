УКР
Проросійські сили у Молдові готують проплачений протест проти "фальсифікації виборів", - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Молдовські ЗМІ отримали переписки, які свідчать про організацію проросійськими силами проплачених протестів у Кишиневі. 

Про це повідомляє Newsmaker, пише Цензор.НЕТ.

У повідомленнях ішлося про винагороду за участь в акції 29 вересня та за залучення інших людей.

У поліції підтвердили, що володіють аналогічною інформацією. "Для участі в анонсованому на сьогодні протесті людям обіцяють гроші… Нагадуємо організаторам, що вони несуть повну відповідальність за такі дії, і законом передбачена відповідальність за такі порушення", - зазначили у відомстві.

Правоохоронці підкреслили, що поважають право на свободу вираження поглядів, але закликали громадян не піддаватися на провокації та зберігати гідність.

Раніше співлідер проросійського "Патріотичного блоку" Ігор Додон закликав прихильників вийти на вулиці, щоб "захистити перемогу".

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації оприлюднив прогноз ключових інформаційних загроз на першу половину жовтня 2025 року. Серед напрямів - дискредитація парламентських виборів у Молдові та спроби дестабілізувати ситуацію в країні

+15
Кацапським силам потрібно визнати про те ,
що вони обіс@ались по самі вуха і кремлівське бабло
не допомогло зробити молдаванам правильний вибір
показати весь коментар
29.09.2025 11:38 Відповісти
+13
Якраз буде чудова можливість всіх кацапоїдів ідентифікувати а потім відловити, в вагони і народніє болота відправить
показати весь коментар
29.09.2025 11:43 Відповісти
+10
Десь плачуть наші тітушки
показати весь коментар
29.09.2025 11:39 Відповісти
всіх хто вийде на протести потрібно мобілізовувати в армію і направляти на фронт на підтримку ЗСУ
показати весь коментар
29.09.2025 11:41 Відповісти
навіщо демонструєш зневагу до ЗСУ?
показати весь коментар
29.09.2025 11:53 Відповісти
У нас в ЗСУ є робота рити окопи під обстрілами ворога, вони підійдуть для цієї місії.
показати весь коментар
29.09.2025 11:57 Відповісти
питання в іншому було...не думаю що треба бути в ЗСУ щоб рити окопи для ЗСУ...
показати весь коментар
29.09.2025 12:10 Відповісти
Тітушко в ВСУ командир відділення
показати весь коментар
29.09.2025 11:51 Відповісти
де саме?
показати весь коментар
29.09.2025 12:00 Відповісти
в 72й бригаді
показати весь коментар
29.09.2025 12:06 Відповісти
показати весь коментар
29.09.2025 11:52 Відповісти
Не вийде. Між Молдовою і рашкою немає залізничного сполучення. Бо якби було, там би вже дві армії стояли.
показати весь коментар
29.09.2025 12:12 Відповісти
Відмахати гребаних заробітчан так, щоб внукам передали.
показати весь коментар
29.09.2025 11:43 Відповісти
А як інакше? - повинні показати кацапам шо не дурно хліб їдять - можуть і поколитити Кишиневом
показати весь коментар
29.09.2025 11:49 Відповісти
all in vain - все вже підраховано
показати весь коментар
29.09.2025 11:49 Відповісти
Автобуси з "пмр" вже їдуть?
Гагаузи вже проголосили про вихід зі складу Молдови?
показати весь коментар
29.09.2025 11:52 Відповісти
Интересно - У Санду хватит твердости, чтобы поступить так, как поступило руководство Китая в 1989г на площади Тяньаньмень?
показати весь коментар
29.09.2025 11:54 Відповісти
не можна з потворами грати в демократію...те що ці скрини в інформ просторі свідчить про те що скотів вже взяли за вуха
показати весь коментар
29.09.2025 11:54 Відповісти
Молодці молдавани, виявилися більш розумними ніж грузини. Розуміють, що росіяни це зовсім не братський народ
показати весь коментар
29.09.2025 11:55 Відповісти
Всіх цих проплачених совкодрочерів можна через кордон України відправити в московію, нехай там ******* свого путлера.
показати весь коментар
29.09.2025 12:08 Відповісти
В Молдові не обрали "монобільшість какой разніци" - тому "договаріваться посєрєдінє" ні з ким не будуть, і швидше за все вступлять в ЄС набагато раніше за різних потужних фантазерів. Там з нашої війни зробили вірні висновки задовго до 2022 року, а ми чомусь "до сіх пор нє".
показати весь коментар
29.09.2025 12:16 Відповісти
та відп* здити всіх руснявих збоченців ...хай потім лікуються !!!...
показати весь коментар
29.09.2025 12:20 Відповісти
Кажуть в Молдові є ОПОН..Саме час потренерувати черепаху..а якщо щось не так то хай до румунів звернуться за поліцейською допомогою..аід вторгнення кацапів стоїть стіна ЗСУ
показати весь коментар
29.09.2025 12:24 Відповісти
І ні однісінького слівця "молдавською" мовою…
показати весь коментар
29.09.2025 12:27 Відповісти
Реально фальсифікації є, перерахуйте прокремлівські каруселі і у партії Санду буде ще більший відсоток.
показати весь коментар
29.09.2025 13:17 Відповісти
 
 