Проросійські сили у Молдові готують проплачений протест проти "фальсифікації виборів", - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Молдовські ЗМІ отримали переписки, які свідчать про організацію проросійськими силами проплачених протестів у Кишиневі.

Про це повідомляє Newsmaker, пише Цензор.НЕТ.

У повідомленнях ішлося про винагороду за участь в акції 29 вересня та за залучення інших людей.

У поліції підтвердили, що володіють аналогічною інформацією. "Для участі в анонсованому на сьогодні протесті людям обіцяють гроші… Нагадуємо організаторам, що вони несуть повну відповідальність за такі дії, і законом передбачена відповідальність за такі порушення", - зазначили у відомстві.





Правоохоронці підкреслили, що поважають право на свободу вираження поглядів, але закликали громадян не піддаватися на провокації та зберігати гідність.

Раніше співлідер проросійського "Патріотичного блоку" Ігор Додон закликав прихильників вийти на вулиці, щоб "захистити перемогу".

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації оприлюднив прогноз ключових інформаційних загроз на першу половину жовтня 2025 року. Серед напрямів - дискредитація парламентських виборів у Молдові та спроби дестабілізувати ситуацію в країні

