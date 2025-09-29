Пророссийские силы в Молдове готовят проплаченный протест против "фальсификации выборов", - СМИ. ФОТОрепортаж

Молдавские СМИ получили переписки, которые свидетельствуют об организации пророссийскими силами проплаченных протестов в Кишиневе.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет Цензор.НЕТ.

В сообщениях говорилось о вознаграждении за участие в акции 29 сентября и за привлечение других людей.

В полиции подтвердили, что владеют аналогичной информацией. "Для участия в анонсированном на сегодня протесте людям обещают деньги... Напоминаем организаторам, что они несут полную ответственность за такие действия, и законом предусмотрена ответственность за такие нарушения", - отметили в ведомстве.





Правоохранители подчеркнули, что уважают право на свободу выражения взглядов, но призвали граждан не поддаваться на провокации и сохранять достоинство.

Ранее солидер пророссийского "Патриотического блока" Игорь Додон призвал сторонников выйти на улицы, чтобы "защитить победу".

Напомним, Центр противодействия дезинформации обнародовал прогноз ключевых информационных угроз на первую половину октября 2025 года. Среди направлений - дискредитация парламентских выборов в Молдове и попытки дестабилизировать ситуацию в стране

