Пророссийские силы в Молдове готовят проплаченный протест против "фальсификации выборов", - СМИ. ФОТОрепортаж

Молдавские СМИ получили переписки, которые свидетельствуют об организации пророссийскими силами проплаченных протестов в Кишиневе.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет Цензор.НЕТ.

В сообщениях говорилось о вознаграждении за участие в акции 29 сентября и за привлечение других людей.

В полиции подтвердили, что владеют аналогичной информацией. "Для участия в анонсированном на сегодня протесте людям обещают деньги... Напоминаем организаторам, что они несут полную ответственность за такие действия, и законом предусмотрена ответственность за такие нарушения", - отметили в ведомстве.

Правоохранители подчеркнули, что уважают право на свободу выражения взглядов, но призвали граждан не поддаваться на провокации и сохранять достоинство.

Ранее солидер пророссийского "Патриотического блока" Игорь Додон призвал сторонников выйти на улицы, чтобы "защитить победу".

Напомним, Центр противодействия дезинформации обнародовал прогноз ключевых информационных угроз на первую половину октября 2025 года. Среди направлений - дискредитация парламентских выборов в Молдове и попытки дестабилизировать ситуацию в стране

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кошта о победе партии Санду на выборах: Молдова выбрала демократию, несмотря на вмешательство со стороны РФ

Кацапським силам потрібно визнати про те ,
що вони обіс@ались по самі вуха і кремлівське бабло
не допомогло зробити молдаванам правильний вибір
29.09.2025 11:38 Ответить
всіх хто вийде на протести потрібно мобілізовувати в армію і направляти на фронт на підтримку ЗСУ
29.09.2025 11:41 Ответить
навіщо демонструєш зневагу до ЗСУ?
29.09.2025 11:53 Ответить
Десь плачуть наші тітушки
29.09.2025 11:39 Ответить
Тітушко в ВСУ командир відділення
показать весь комментарий
29.09.2025 11:51 Ответить
29.09.2025 11:52 Ответить
Якраз буде чудова можливість всіх кацапоїдів ідентифікувати а потім відловити, в вагони і народніє болота відправить
29.09.2025 11:43 Ответить
Відмахати гребаних заробітчан так, щоб внукам передали.
29.09.2025 11:43 Ответить
А як інакше? - повинні показати кацапам шо не дурно хліб їдять - можуть і поколитити Кишиневом
29.09.2025 11:49 Ответить
all in vain - все вже підраховано
29.09.2025 11:49 Ответить
Автобуси з "пмр" вже їдуть?
Гагаузи вже проголосили про вихід зі складу Молдови?
29.09.2025 11:52 Ответить
Интересно - У Санду хватит твердости, чтобы поступить так, как поступило руководство Китая в 1989г на площади Тяньаньмень?
29.09.2025 11:54 Ответить
не можна з потворами грати в демократію...те що ці скрини в інформ просторі свідчить про те що скотів вже взяли за вуха
29.09.2025 11:54 Ответить
Молодці молдавани, виявилися більш розумними ніж грузини. Розуміють, що росіяни це зовсім не братський народ
29.09.2025 11:55 Ответить
 
 