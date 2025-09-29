В Молдове подсчитали 100% бюллетеней: партия власти набрала 50,2%
Центральная избирательная комиссия Молдовы обработала 100% бюллетеней - это подтвердило победу правящей партии PAS.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".
Подсчет последних голосов ситуацию не изменил - в новый парламент проходят три партии и два блока.
Распределение голосов:
- первое место занимает партия PAS, набрав 50,2% голосов.
- на втором месте - Патриотический блок социалистов, коммунистов и партии "Будущее Молдовы" с результатом 24,17%.
Также в парламент проходит блок "Альтернатива", за который проголосовали 7,96% избирателей, "Наша партия", набравшая 6,20%, и партия "Демократия дома" - 5,62%.
Остальные партии и независимые кандидаты не смогли преодолеть избирательный порог. Они набрали менее 1% голосов.
Отмечается, что явка на выборах составила 52%.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравил Молдову с результатами парламентских выборов, отметив, что Россия потерпела поражение в попытках дестабилизировать ситуацию в стране.
Парламент Молдови складається зі 101 депутата. Отже, для прийняття закону про внесення змін до Конституції потрібно щонайменше 67 голосів (дві третини від 101).
А якщо ще додати місця, які пропорційно перейдуть від тих партій, які не подолали прохідний барʼєр, то получиться ще більше місць у парламенті.
Складатиметься:
- Блок PAS (М.Санду) - 54 місця;
- Блок Patriotic (Додон) - 26 місць
- Блок "ALTERNATIVA" - 8 місць
- Партія PARTIDUL NOSTRU ("Наша партія" Усатого) - 7місць
- Партія Partidul politic "Democraţia Acasă" ("Демократія вдома") - 6 місць
