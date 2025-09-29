РУС
Парламентские выборы в Молдове
В Молдове подсчитали 100% бюллетеней: партия власти набрала 50,2%

Центральная избирательная комиссия Молдовы обработала 100% бюллетеней - это подтвердило победу правящей партии PAS.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

Подсчет последних голосов ситуацию не изменил - в новый парламент проходят три партии и два блока.

Распределение голосов:

  • первое место занимает партия PAS, набрав 50,2% голосов.
  • на втором месте - Патриотический блок социалистов, коммунистов и партии "Будущее Молдовы" с результатом 24,17%.

Также в парламент проходит блок "Альтернатива", за который проголосовали 7,96% избирателей, "Наша партия", набравшая 6,20%, и партия "Демократия дома" - 5,62%.

Остальные партии и независимые кандидаты не смогли преодолеть избирательный порог. Они набрали менее 1% голосов.

Отмечается, что явка на выборах составила 52%.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравил Молдову с результатами парламентских выборов, отметив, что Россия потерпела поражение в попытках дестабилизировать ситуацию в стране.

выборы (24803) Молдова (1937)
респект , не повелись на розвод від ботоксного
29.09.2025 17:02 Ответить
Коммунисты? Серьезно?
29.09.2025 17:03 Ответить
Молодці! Тепер з якими партіями вони можуть кААліцію створити, бо я шось не дуже орієнтуюсь в їхніх партіях? Правда комуняки аж 24 відсотки набрали, це не є добре...
29.09.2025 17:04 Ответить
