В Молдове подсчитали 100% бюллетеней: партия власти набрала 50,2%

Центральная избирательная комиссия Молдовы обработала 100% бюллетеней - это подтвердило победу правящей партии PAS.

Подсчет последних голосов ситуацию не изменил - в новый парламент проходят три партии и два блока.

Распределение голосов:

первое место занимает партия PAS, набрав 50,2% голосов.

на втором месте - Патриотический блок социалистов, коммунистов и партии "Будущее Молдовы" с результатом 24,17%.

Также в парламент проходит блок "Альтернатива", за который проголосовали 7,96% избирателей, "Наша партия", набравшая 6,20%, и партия "Демократия дома" - 5,62%.

Остальные партии и независимые кандидаты не смогли преодолеть избирательный порог. Они набрали менее 1% голосов.

Отмечается, что явка на выборах составила 52%.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравил Молдову с результатами парламентских выборов, отметив, что Россия потерпела поражение в попытках дестабилизировать ситуацию в стране.