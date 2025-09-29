Молдова помешала голосованию диаспоры в России, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти Молдовы якобы помешали "сотням тысяч" молдаван в России принять участие в парламентских выборах, открыв там только два избирательных участка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Песков подчеркнул, что Кремль даст политическую оценку выборам в Молдове только после того, как свои позиции выскажут местные политические силы.

Он добавил, что часть партий в Молдове уже заявляет о нарушениях и несогласии с результатами, однако Москва пока воздерживается от оценок.

"Из того, что мы видим и знаем, сотни тысяч молдаван были лишены возможности проголосовать на территории Российской Федерации в связи с тем, что для них было открыто только два избирательных участка, что, конечно, было недостаточно и не могло, собственно, дать возможность проголосовать всем желающим. Вот это то, что можно констатировать", - отметил Песков.

Напомним, Центр противодействия дезинформации обнародовал прогноз ключевых информационных угроз на первую половину октября 2025 года. Среди направлений - дискредитация парламентских выборов в Молдове и попытки дестабилизировать ситуацию в стране

Молдавские СМИ получили переписки, которые свидетельствуют об организации пророссийскими силами проплаченных протестов в Кишиневе.

