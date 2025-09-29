РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9057 посетителей онлайн
Новости Парламентские выборы в Молдове
2 531 17

Молдова помешала голосованию диаспоры в России, - Песков

пєсков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти Молдовы якобы помешали "сотням тысяч" молдаван в России принять участие в парламентских выборах, открыв там только два избирательных участка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Песков подчеркнул, что Кремль даст политическую оценку выборам в Молдове только после того, как свои позиции выскажут местные политические силы.

Он добавил, что часть партий в Молдове уже заявляет о нарушениях и несогласии с результатами, однако Москва пока воздерживается от оценок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Молдове посчитали 100% бюллетеней: партия власти набрала 50,2%

"Из того, что мы видим и знаем, сотни тысяч молдаван были лишены возможности проголосовать на территории Российской Федерации в связи с тем, что для них было открыто только два избирательных участка, что, конечно, было недостаточно и не могло, собственно, дать возможность проголосовать всем желающим. Вот это то, что можно констатировать", - отметил Песков.

Напомним, Центр противодействия дезинформации обнародовал прогноз ключевых информационных угроз на первую половину октября 2025 года. Среди направлений - дискредитация парламентских выборов в Молдове и попытки дестабилизировать ситуацию в стране

Молдавские СМИ получили переписки, которые свидетельствуют об организации пророссийскими силами проплаченных протестов в Кишиневе.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Автор: 

выборы (24803) Молдова (1937) Песков Дмитрий (2010)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Всі молдавани - у Молдові та інших вільних країнах світу!
Нав Соссії - манкурти молдавського походження.
показать весь комментарий
29.09.2025 17:11 Ответить
+12
У раше живуть тількі кацапи , так що не , письков, НЕ БРЕШИ
показать весь комментарий
29.09.2025 17:11 Ответить
+11
Вже Молдова прітєсняєт рускагаварящіх мальчіков в трусіках?
показать весь комментарий
29.09.2025 17:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всі молдавани - у Молдові та інших вільних країнах світу!
Нав Соссії - манкурти молдавського походження.
показать весь комментарий
29.09.2025 17:11 Ответить
У раше живуть тількі кацапи , так що не , письков, НЕ БРЕШИ
показать весь комментарий
29.09.2025 17:11 Ответить
чурка ботоксного хавало відкрила
показать весь комментарий
29.09.2025 17:11 Ответить
Оце зараз гази підуть із кацапів .
показать весь комментарий
29.09.2025 17:11 Ответить
так говорит как будто в этом есть чтото плохое.
показать весь комментарий
29.09.2025 17:14 Ответить
Вже Молдова прітєсняєт рускагаварящіх мальчіков в трусіках?
показать весь комментарий
29.09.2025 17:14 Ответить
"Сотні тисяч" молдаван в росії А що молдавани всі живуть в параші,що воно порахувало "сотні тися" не змогли проголосувати?
показать весь комментарий
29.09.2025 17:16 Ответить
"Кремль дасть політичну оцінку виборам у Молдові"

Кого цікавлять оцінки кремля? Най свої оцінкі собі в дупу засуне.
показать весь комментарий
29.09.2025 17:16 Ответить
Та треба тих, хто виїхав й пристосувався на болотах взагалі позбавляти громадянства, або хоч права голосу. Й не відкривати там жодних дільниць. Бо - або наголосують хз що, або намалюють..
показать весь комментарий
29.09.2025 17:19 Ответить
А кого цікавить мНЄніє кацапсячого йоршика і його хАзяїна *****. Які, мля, сотні тисяч?! В Молдові взагалі 2,4 млн населення. З них відсотків 60 нехай має право голосу, це десь приблизно 1,2 - 1,5 мільйона. Якщо припустити, що на кацапстані зараз сотні тисяч молдаван які мають право голосу то тоді виникає питання, а хто ж залишився в Молдові?
показать весь комментарий
29.09.2025 17:23 Ответить
А яким боком діаспора Сосії так же як і придністровські сепари мають відношення до голосування в Молдові? Молдова ж не їздить на шабаші в придністров'я чи як вони там вибирають ватажка
показать весь комментарий
29.09.2025 17:24 Ответить
Пічалька для ***** - уряд Молдови не дозволив організувати "карусєлі вкидів" в неконтрольованих виборчих дільницях, організувавши їх тільки в приміщеннях посольства та консульства в засрашці, а також суттєво обмежив кількість виборчих дільниць (аж до лише 12 штук - для порівняння навіть в Гагаузії, де за додона проголосували 82%, було організвоано 68 дільниць) на весь сепаратистський "округ" Придністров'я...

Якщо коротко: цього разу молдавани - реально молодці. Навіть безвідносно до результату виборів, які подобається українцям - організували блискуче і зуміли втримати ситуацію під власним контролем!
показать весь комментарий
29.09.2025 17:28 Ответить
Ай-я-яй, Ой-ё-ёй, ты диви як бывает...кацапы видать не в курсе, что на ихнюю хитрою жопу всегда найдётся хер с резьбой...
показать весь комментарий
29.09.2025 17:34 Ответить
Сюрпрайз, мазафака
показать весь комментарий
29.09.2025 17:37 Ответить
Пачтальйон Печкін ти про що? Невже про обділених рускагаварящіх
показать весь комментарий
29.09.2025 17:43 Ответить
Так це ж русофобія!
Хіба нє?
показать весь комментарий
29.09.2025 17:47 Ответить
Щось мені здається що в ппо України буде додаткове навантаження
показать весь комментарий
29.09.2025 17:50 Ответить
 
 