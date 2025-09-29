Молдова помешала голосованию диаспоры в России, - Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти Молдовы якобы помешали "сотням тысяч" молдаван в России принять участие в парламентских выборах, открыв там только два избирательных участка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
Песков подчеркнул, что Кремль даст политическую оценку выборам в Молдове только после того, как свои позиции выскажут местные политические силы.
Он добавил, что часть партий в Молдове уже заявляет о нарушениях и несогласии с результатами, однако Москва пока воздерживается от оценок.
"Из того, что мы видим и знаем, сотни тысяч молдаван были лишены возможности проголосовать на территории Российской Федерации в связи с тем, что для них было открыто только два избирательных участка, что, конечно, было недостаточно и не могло, собственно, дать возможность проголосовать всем желающим. Вот это то, что можно констатировать", - отметил Песков.
Напомним, Центр противодействия дезинформации обнародовал прогноз ключевых информационных угроз на первую половину октября 2025 года. Среди направлений - дискредитация парламентских выборов в Молдове и попытки дестабилизировать ситуацию в стране
Молдавские СМИ получили переписки, которые свидетельствуют об организации пророссийскими силами проплаченных протестов в Кишиневе.
Нав Соссії - манкурти молдавського походження.
Кого цікавлять оцінки кремля? Най свої оцінкі собі в дупу засуне.
Якщо коротко: цього разу молдавани - реально молодці. Навіть безвідносно до результату виборів, які подобається українцям - організували блискуче і зуміли втримати ситуацію під власним контролем!
Хіба нє?