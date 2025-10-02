Франція, Німеччина, Італія та Іспанія обережні щодо "стіни дронів" , - Euractiv

Лідери Франції, Німеччини, Іспанії та Італії висловлюють обережність щодо проєкту "стіни дронів" ЄС у той час, як Балтійські країни закликають до швидкої реалізації для захисту від загроз з Росії та Білорусі.

На неформальному саміті ЄС у Копенгагені лідери країн висловили різні позиції щодо пропозиції Єврокомісії посилити безпеку повітряного простору вздовж східного флангу, відомого як "стіна дронів".

Французький президент Емманюель Макрон наголосив на складності проєкту та закликав не поспішати з його реалізацією. Він підкреслив необхідність сучасних систем попередження для своєчасного виявлення загроз.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уникнув коментарів щодо проєкту, зосередившись на підтримці України та конкурентоспроможності ЄС. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус раніше заявив, що стіна дронів не буде реалізована ще кілька років.

Іспанський прем’єр Педро Санчес також ухилився від теми, наголосивши на вразливості Європи до гібридних атак.

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що проєкт має враховувати всі кордони ЄС, а не лише східний фланг, інакше він буде неефективним.

Водночас лідери країн Балтії закликали до прискорення реалізації: прем’єрка Латвії Евіка Сіліня вважає, що проєкт можна реалізувати за рік-півтора, а президент Литви Гітанас Науседа підкреслив необхідність швидких заходів для виявлення дронів, що надлітають із Росії та Білорусі.

Різні підходи чотирьох найбільших економік ЄС та східних країн свідчать про значну дистанцію у позиціях щодо безпеки повітряного простору.

