Рим розглядає можливість допомогти Україні через програму придбання зброї у США

Італія висловила готовність брати участь у програмі PURL для постачання американської зброї Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, цю пропозицію озвучив міністр оборони Італії Ґвідо Крозетто під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

Водночас Міністерство оборони Італії не відповіло на прохання прокоментувати це питання, тож журналісти написали про "непублічну" готовність країни допомогти з озброєнням Києву.

Раніше Італія виступала проти участі в програмі й заявляла, що для України доступні інші шляхи постачання озброєння.

Зміна позиції частково пов’язана з побоюванням, що країну можуть "обійти" при розподілі допомоги серед союзників. Італія вже підготувала щонайменше 10 пакетів військової допомоги, включно з обладнанням для протиповітряної оборони, таким як батареї SAMP/T.

Тим часом генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що понад половину країн Альянсу погодилися фінансувати закупівлю американської зброї для України. Водночас є й такі, що не приєдналися до програми - Польща й Велика Британія.

Раніше міністр оборони Італії Ґвідо Крозетто заявив, що його країна зараз не готова до нападу з боку Росії чи будь-якої іншої держави.

"Ми не готові, тому що за останні 20 років ми не інвестували більше в оборону, і тому ці 20 років неможливо надолужити за рік чи два", - уточнив він.

