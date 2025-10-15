Верховний суд Італії скасував екстрадицію українця Кузнєцова, якого Німеччина підозрює у підриві "Північних потоків"

Верховний суд Італії скасував рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у вересні 2022 року

"Верховний суд скасував із поверненням на повторний розгляд рішення Апеляційного суду про видачу Німеччині Сергія Кузнєцова, колишнього капітана української армії, заарештованого за європейським ордером у Ріміні 21 серпня за обвинуваченням у диверсії на газопроводах Північний потік-1 і Північний потік-2 у вересні 2022 року", — повідомили італійські журналісти.

Крім того, судді ухвалили постанову про те, що справа Кузнєцова має бути переглянута новим колегіальним складом.

Також під час засідання Генпрокуратура Італії просила Верховний суд задовольнити одну з підстав апеляції захисту, представленої адвокатом Нікола Канестріні, — про неправильну юридичну кваліфікацію фактів у європейському ордері на арешт.

Підриви "Північних потоків"

26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.

27 серпня 2025 року німецькі ЗМІ опублікували розслідування, у якому зазначалося, що в Німеччині встановили особи всіх підозрюваних у підриві Північних потоків. Шістьом громадянам України видали ордери на арешт.

3 вересня Reuters повідомило, що в серпні біля італійського прибережного міста Ріміні заарештували 49-річного підозрюваного у цій справі — українця Сергія Кузнєцова. Сам він у суді повідомив, що на момент вибуху на газопроводах служив на командному посту в ЗСУ, а 2023 року звільнився з армії — як батько трьох неповнолітніх дітей. Кузнєцов також зазначив, що приїхав до Італії, щоб приєднатися до своєї сім'ї, яка відпочивала на Романській Рив'єрі.

9 вересня Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію Кузнєцова до Німеччини.

