Українець, затриманий за підозрою у підриві "Північних потоків", раніше був співробітником СБУ, - WSJ
21 серпня в Італії заарештували громадянина України за підозрою в координації підриву "Північних потоків" у 2022 році. Він виявився капітаном ЗСУ у відставці та колишнім співробітником Служби безпеки України.
Про це пише видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
За даними італійської поліції, українець, на ім’я Сергій (його прізвище не розголошують), нібито належав до групи людей, які у 2022 році підірвали "Північні потоки".
"Сергій К., нині відставний капітан ЗСУ, раніше служив у СБУ, а також елітному підрозділі, який захищав Київ у 2022 році. Він командував невеликим підрозділом, діяльність якого була пов'язана з ППО", - йдеться у статті.
За словами слідчих, чоловік нібито очолював групу з двох солдатів і чотирьох цивільних водолазів, таємно завербованих спеціальним військовим підрозділом України для встановлення вибухівки, яка пошкодила підводні трубопроводи.
Німецька прокуратура звинувачує чоловіка у координації операції з підриву ниток трубопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2" поблизу острова Борнхольм у вересні 2022 року.
Тепер італійська влада повинна екстрадувати підозрюваного до Німеччини, де йому висунуть офіційні звинувачення.
Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років, але у разі співпраці зі слідством термін можуть зменшити.
Нагадаємо, 21 серпня федеральна прокуратура Німеччини повідомила, що в Італії затримали громадянина України Сергія К. за підозрою у причетності до підриву "Північних потоків" у 2022 році.
на лубянці вміють ксіви малювати та справи шити
на Червінського вже «вішали» підрив північних потоків
Подивимось яку пісню Сергій заспіває (виїхав за кордон, знаючи, що його розшукують).
1. Ніхто достеменно не знає, хто був замовником і виконовцем.
2. Навіть якщо уявити, що людина із спєцслужби була причетна, то як вона могла опинитися в Італії,
3 Італія вже неодноразово затримує українських військових за сфальсифікованими звинуваченнями