Німеччина може змінити законодавство, щоб запобігти відновленню "Північного потоку-2"

Німецький уряд розглядає можливість зміни законодавства, щоб запобігти потенційному поглинанню компанії, яка управляє російським газопроводом "Північний потік-2".

Про це пише Reuters, передає Європейська правда.

Наразі швейцарська компанія Nord Stream 2 AG, яка управляє російським газопроводом, проходить процедуру банкрутства, що може призвести до продажу її активів. Водночас окремі інвестори, зокрема американські, повідомляли про зацікавленість у купівлі цих активів.

Проте у відповіді депутатам Бундестагу Міністерство економіки Німеччини заявило, що обговорює внесення поправок до закону про зовнішню торгівлю.

Зміни мають призвести до того, що в разі поглинання німецьких компаній уряд Німеччини зможе перевіряти джерело інвестицій і потенційно блокувати їх – чого наразі не передбачено.

Колишній державний секретар Міністерства економіки Німеччини Міхаель Келнер заявив, що уряд повинен усунути цю лазівку, аби газопроводи в Німеччині чи Європі "не належали російським чи американським компаніям".

Раніше повідомлялося, що німецький уряд не планує перезапускати газопровід для транспортування російського газу "Північний потік-1" та запускати "Північний потік-2", однак уряд не може впливати на рішення приватних компаній.

Наприкінці травня федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина зробить усе можливе, щоб російський газопровід "Північний потік-2" не був знову введений в експлуатацію.

Раніше того місяця суд швейцарського кантону Цуг затвердив мирову угоду, укладену між оператором російського газопроводу "Північний потік-2" компанією Nord Stream 2 AG і її кредиторами.

Як повідомлялося, компанія Nord Stream 2 AG перебуває на стадії банкрутства з березня 2022 року через відмову в сертифікації проєкту та американські санкції.

Компанія Nord Stream 2 AG, що на 100% належить "Газпрому", була оператором газопроводу "Північний потік-2". До повномасштабної російсько-української війни партнерами "Газпрому" в проєкті виступали п'ять енергетичних гігантів Європи: британська Shell, австрійська OMV, французька Engie та німецькі Uniper і Wintershall. Партнери фінансували будівництво газопроводу 50% на 50%.

Нагадаємо, 26 вересня на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

У листопаді минулого року повідомлялося, що американський інвестор Стівен Лінч просить уряд США дозволити йому взяти участь у торгах із купівлі газопроводу "Північний потік-2", коли його виставлять на продаж.