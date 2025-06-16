Німецький уряд не планує запускати російський "Північний потік". Проте влада не має впливу на рішення приватних компаній

Німецький уряд не планує перезапускати газопровід для транспортування російського газу "Північний потік-1" та запускати "Північний потік-2".

Про це заявив заступник речника уряду Німеччини Себастьян Гілле на пресконференції, передає Укрінформ.

"Ви знаєте нашу позицію з цього питання: федеральний уряд чітко виходить з того, що "Північний потік" не буде запущений в експлуатацію", – сказав Гілле й додав, що така коротка відповідь свідчить про ставлення уряду до проблеми.

Заява пролунала на тлі повідомлень, що борг оператора газопроводу, компанії Nord Stream 2 AG (дочірньої структури російського монополіста "Газпром"), перед кредиторами нібито погасив американський бізнесмен Стівен Лінч. Цей крок, мовляв, дозволить формально вивести трубопровід з-під російського впливу та використовувати його для поставок газу в Європу. Лінч, за повідомленнями ЗМІ, прибув до Берліна для переговорів з цього приводу.

Втім, уряд не може впливати на рішення приватних компаній.

Наприкінці травня федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина зробить усе можливе, щоб російський газопровід "Північний потік-2" не був знову введений в експлуатацію.

Раніше того місяця суд швейцарського кантону Цуг затвердив мирову угоду, укладену між оператором російського газопроводу "Північний потік-2" компанією Nord Stream 2 AG і її кредиторами.

Як повідомлялося, компанія Nord Stream 2 AG перебуває на стадії банкрутства з березня 2022 року через відмову в сертифікації проєкту та американські санкції.

Компанія Nord Stream 2 AG, що на 100% належить "Газпрому", була оператором газопроводу "Північний потік-2". До повномасштабної російсько-української війни партнерами "Газпрому" в проєкті виступали п'ять енергетичних гігантів Європи: британська Shell, австрійська OMV, французька Engie та німецькі Uniper і Wintershall. Партнери фінансували будівництво газопроводу 50% на 50%.

Нагадаємо, 26 вересня на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".