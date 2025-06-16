БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
906 8

Німецький уряд не планує запускати російський "Північний потік". Проте влада не має впливу на рішення приватних компаній

Німецький уряд не планує запускати російський "Північний потік"

Німецький уряд не планує перезапускати газопровід для транспортування російського газу "Північний потік-1" та запускати "Північний потік-2".

Про це заявив заступник речника уряду Німеччини Себастьян Гілле на пресконференції, передає Укрінформ.

"Ви знаєте нашу позицію з цього питання: федеральний уряд чітко виходить з того, що "Північний потік" не буде запущений в експлуатацію", – сказав Гілле й додав, що така коротка відповідь свідчить про ставлення уряду до проблеми.

Заява пролунала на тлі повідомлень, що борг оператора газопроводу, компанії Nord Stream 2 AG (дочірньої структури російського монополіста "Газпром"), перед кредиторами нібито погасив американський бізнесмен Стівен Лінч. Цей крок, мовляв, дозволить формально вивести трубопровід з-під російського впливу та використовувати його для поставок газу в Європу. Лінч, за повідомленнями ЗМІ, прибув до Берліна для переговорів з цього приводу.

Втім, уряд не може впливати на рішення приватних компаній.

Наприкінці травня федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина зробить усе можливе, щоб російський газопровід "Північний потік-2" не був знову введений в експлуатацію.

Раніше того місяця суд швейцарського кантону Цуг затвердив мирову угоду, укладену між оператором російського газопроводу "Північний потік-2" компанією Nord Stream 2 AG і її кредиторами.

Як повідомлялося, компанія Nord Stream 2 AG перебуває на стадії банкрутства з березня 2022 року через відмову в сертифікації проєкту та американські санкції.

Компанія Nord Stream 2 AG, що на 100% належить "Газпрому", була оператором газопроводу "Північний потік-2". До повномасштабної російсько-української війни партнерами "Газпрому" в проєкті виступали п'ять енергетичних гігантів Європи: британська Shell, австрійська OMV, французька Engie та німецькі Uniper і Wintershall. Партнери фінансували будівництво газопроводу 50% на 50%.

Нагадаємо, 26 вересня на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Автор: 

газ (8107) Німеччина (1934) росія (15160) Північний потік (1087)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Німецький уряд не планує запускати "Північний потік" але не може впливати на приватні компанії. А що приватні компанії існують і ведуть свою діяльність не по німецьким законам?Можливо по па-рашинським?
показати весь коментар
16.06.2025 19:07 Відповісти
Якшо уряд не може впливати на рішення приватних компаній, котрі мають негативне політичне значення для усього ЄС, то такий уряд працює на ворога.
показати весь коментар
16.06.2025 19:08 Відповісти
Я так розумію, вибухівки мало заклали минулого разу.
показати весь коментар
16.06.2025 19:10 Відповісти
Не купуавав би безнадійних борг, якщоб заздалегідь не знав про домовленість Трампа з Путлером про купівлю російського газу американською компанією з подальшим продажем до Європи
показати весь коментар
16.06.2025 19:15 Відповісти
"влада не має впливу на рішення приватних компаній" - це зрадницька БРЕХНЯ Меркель!
Все вони мають і все вони можуть!
Потік - міжнародний проект перетинаючий кордон та маючий стратегічне значення для Германії.
І влада має ВСІ ВАЖЕЛІ на такі проекти!
показати весь коментар
16.06.2025 19:26 Відповісти
Влада Германії бажає сказати, що вона "НЕ МАЄ ВЛАДИ":
у своїй економічній зоні?
на своєму кордоні?
на своєї землі (прикордонна земля не продається)?
у своєї митниці?
над своїми податками/митами/ліцензіями?
Та це ГОНИВО для ЛОХІВ!!!
показати весь коментар
16.06.2025 19:31 Відповісти
Уряд ЗАВЖДИ ПОВИНЕН мати можливість впливати на рішення приватних компаній. Особливо, коли йдеться про угоди з потенційними супротивниками. В іншому випадку західна демократія не зрівняється з жодною диктатурою.
показати весь коментар
16.06.2025 19:31 Відповісти
Руководство страны разрешает эти вещи частному бизнесу, запад скоро сдасть нас полностью,как и США.
показати весь коментар
17.06.2025 08:10 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 