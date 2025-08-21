РУС
Новости Подрыв Северных потоков
2 374 8

Украинец, задержанный по подозрению в подрыве "Северных потоков", ранее был сотрудником СБУ, - WSJ

В Италии задержали украинца за подрыв Северных потоков

21 августа в Италии арестовали гражданина Украины по подозрению в координации подрыва "Северных потоков" в 2022 году. Он оказался капитаном ВСУ в отставке и бывшим сотрудником Службы безопасности Украины.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

По данным итальянской полиции, украинец, по имени Сергей (его фамилия не разглашается), якобы принадлежал к группе людей, которые в 2022 году подорвали "Северные потоки".

"Сергей К., ныне капитан ВСУ в отставке, ранее служил в СБУ, а также элитном подразделении, которое защищало Киев в 2022 году. Он командовал небольшим подразделением, деятельность которого была связана с ПВО", - говорится в статье.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия может изменить законодательство, чтобы предотвратить восстановление "Северного потока-2"

По словам следователей, мужчина якобы возглавлял группу из двух солдат и четырех гражданских водолазов, тайно завербованных специальным военным подразделением Украины для установки взрывчатки, которая повредила подводные трубопроводы.

Германская прокуратура обвиняет мужчину в координации операции по подрыву ниток трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" вблизи острова Борнхольм в сентябре 2022 года.

Теперь итальянские власти должны экстрадировать подозреваемого в Германию, где ему предъявят официальные обвинения.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет, но в случае сотрудничества со следствием срок могут уменьшить.

Читайте также: Немецкое правительство не планирует запускать российский "Северный поток". Однако власть не имеет влияния на решение частных компаний

Напомним, 21 августа федеральная прокуратура Германии сообщила, что в Италии задержали гражданина Украины Сергея К. по подозрению в причастности к подрыву "Северных потоков" в 2022 году.

Автор: 

Германия (7222) Италия (1676) СБУ (20328) украинцы (3898) Северный поток (1458)
А якого ж він буя по Італіях? - був би дома - ціліший був би
21.08.2025 22:42 Ответить
21.08.2025 22:42 Ответить
Да его наградить надо, если это правда.
21.08.2025 22:42 Ответить
21.08.2025 22:42 Ответить
Героїчно виконав таке складне завдання і так нікчемно, як клуша, потрапив лапета поліції. Дивно.
21.08.2025 22:43 Ответить
21.08.2025 22:43 Ответить
Хтось таки продав героя.
21.08.2025 22:47 Ответить
21.08.2025 22:47 Ответить
Чиста кацапська провокація
на лубянці вміють ксіви малювати та справи шити
на Червінського вже «вішали» підрив північних потоків
21.08.2025 22:48 Ответить
21.08.2025 22:48 Ответить
Майже всі колишні співробітники Служби безпеки України, з часів союзу, стали російськими козачками.

Подивимось яку пісню Сергій заспіває (виїхав за кордон, знаючи, що його розшукують).
21.08.2025 22:50 Ответить
21.08.2025 22:50 Ответить
Італія вже давно затримує колишніх військових Українців на замовлення х*йла це вже не перший випадок.
21.08.2025 22:51 Ответить
21.08.2025 22:51 Ответить
Схоже на вкид.
1. Ніхто достеменно не знає, хто був замовником і виконовцем.
2. Навіть якщо уявити, що людина із спєцслужби була причетна, то як вона могла опинитися в Італії,
3 Італія вже неодноразово затримує українських військових за сфальсифікованими звинуваченнями
21.08.2025 22:59 Ответить
21.08.2025 22:59 Ответить
 
 