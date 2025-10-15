Верховный суд Италии отменил экстрадицию украинца Кузнецова, которого Германия подозревает в подрыве "Северных потоков"

Верховный суд Италии отменил решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в сентябре 2022 года

"Верховный суд отменил с возвращением на повторное рассмотрение решение Апелляционного суда о выдаче Германии Сергея Кузнецова, бывшего капитана украинской армии, арестованного по европейскому ордеру в Римини 21 августа по обвинению в диверсии на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 в сентябре 2022 года", - сообщили итальянские журналисты.

Кроме того, судьи приняли постановление о том, что дело Кузнецова должно быть пересмотрено новым коллегиальным составом.

Также во время заседания Генпрокуратура Италии просила Верховный суд удовлетворить одно из оснований апелляции защиты, представленной адвокатом Никола Канестрини, - о неправильной юридической квалификации фактов в европейском ордере на арест.

Подрывы "Северных потоков"

26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", которые пролегают по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые вызвали массовые утечки газа.

27 августа 2025 года немецкие СМИ опубликовали расследование, в котором отмечалось, что в Германии установили личности всех подозреваемых в подрыве "Северных потоков". Шестерым гражданам Украины выдали ордера на арест.

3 сентября Reuters сообщило, что в августе возле итальянского прибрежного города Римини арестовали 49-летнего подозреваемого по этому делу - украинца Сергея Кузнецова. Сам он в суде сообщил, что на момент взрыва на газопроводах служил на командном посту в ВСУ, а в 2023 году уволился из армии - как отец троих несовершеннолетних детей. Кузнецов также отметил, что приехал в Италию, чтобы присоединиться к своей семье, которая отдыхала на Романской Ривьере.

9 сентября Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции Кузнецова в Германию.

