Украинец, подозреваемый в подрыве "Северных потоков", отказался от экстрадиции и отверг обвинения

Гражданин Украины, которого накануне задержали в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопровода "Северный поток" в 2022 году, отрицает обвинения и отказался от экстрадиции в Германию.

Судебное заседание проходило в Апелляционном суде Болоньи. Мужчина в суде заявил, что на момент подрыва трубопроводов находился в Украине. Во время этих слов он показал трезубец тремя пальцами.

В конце концов, судья перенес слушание дела, поскольку Сергей Кузнецов требовал предоставить ему украинского переводчика.

Кроме того, на заседании прокурор сообщила, что удовлетворила запрос немецких судебных органов о выдаче Кузнецова. Однако сам украинец заявил, что не дает согласия на экстрадицию.

Напомним, 21 августа федеральная прокуратура Германии сообщила, что в Италии задержали гражданина Украины Сергея К. по подозрению в причастности к подрыву "Северных потоков" в 2022 году.

Подрывы "Северных потоков"

26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", которые пролегают по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые вызвали массовые утечки газа.

Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.

В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.

