3 094 9

Украинец, подозреваемый в подрыве "Северных потоков", отказался от экстрадиции и отверг обвинения

Украинец, подозреваемый во взрыве

Гражданин Украины, которого накануне задержали в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопровода "Северный поток" в 2022 году, отрицает обвинения и отказался от экстрадиции в Германию.

Об этом пишет итальянское агентство ANSA, передает Цензор.НЕТ.

Судебное заседание проходило в Апелляционном суде Болоньи. Мужчина в суде заявил, что на момент подрыва трубопроводов находился в Украине. Во время этих слов он показал трезубец тремя пальцами.

В конце концов, судья перенес слушание дела, поскольку Сергей Кузнецов требовал предоставить ему украинского переводчика.

Кроме того, на заседании прокурор сообщила, что удовлетворила запрос немецких судебных органов о выдаче Кузнецова. Однако сам украинец заявил, что не дает согласия на экстрадицию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинец, задержанный по подозрению в подрыве "Северных потоков", ранее был сотрудником СБУ, - WSJ

Напомним, 21 августа федеральная прокуратура Германии сообщила, что в Италии задержали гражданина Украины Сергея К. по подозрению в причастности к подрыву "Северных потоков" в 2022 году.

Подрывы "Северных потоков"

26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", которые пролегают по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые вызвали массовые утечки газа.

Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.

В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будем усиливать давление на Россию и сделаем все, чтобы Nordstream-2 не заработал, - Мерц

украинцы (3899) экстрадиция (570) Северный поток (1459)
Головне, щоб не провели слідчий експеримент, шляхом занурення на 150-метрову глибину…
22.08.2025 20:50 Ответить
Трубопровід в місці підриву 37 метрів...
22.08.2025 22:14 Ответить
Головне щоб в Україну не видали, бо буде сидіти разом з Червінським, Дудіним, Марченко та інш. патріотами...
22.08.2025 20:51 Ответить
Та ну! Посадять до плохіша (коломойського) у якого є "банка варенья і корзина пєчєнья"...
22.08.2025 20:56 Ответить
...показав тризуб трьома пальцями...

Ну всьо -дєла раскрита...
22.08.2025 20:52 Ответить
Ну один адвокат вже повідомив що він з ССО в не з СБУ, і його справа займатися зовсім іншими справами!!!! Зараз слово за МЗС, но щось як завжди, не рухаються!!!
22.08.2025 21:35 Ответить
А ти докажи, як пародія на свєтлакова
22.08.2025 21:36 Ответить
От одного не розумію, невже так важко видати документи на інше ім'я?
22.08.2025 22:08 Ответить
 
 