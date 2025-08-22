УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10876 відвідувачів онлайн
Новини Підрив Північних потоків
1 872 7

Українець, якого підозрюють у підриві "Північних потоків", відмовився від екстрадиції та відкинув звинувачення

Українець, якого підозрюють у підриві

Громадянин України, якого напередодні затримали в Італії за підозрою у причетності до підриву газопроводу "Північний потік" 2022 року, заперечив звинувачення й відмовився від екстрадиції до Німеччини.

Про це пише італійське агентство ANSA, передає Цензор.НЕТ.

Судове засідання проходило в Апеляційному суді Болоньї. Чоловік у суді заявив, що на момент підриву трубопроводів перебував в Україні. Під час цих слів він показав тризуб трьома пальцями.

Зрештою, суддя переніс слухання справи, оскільки Сергій Кузнєцов вимагав надати йому українського перекладача.

Крім того, на засіданні прокурорка повідомила, що задовольнила запит німецьких судових органів про видачу Кузнєцова. Однак сам українець заявив, що не дає згоди на екстрадицію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українець, затриманий за підозрою у підриві "Північних потоків", раніше був співробітником СБУ, - WSJ

Нагадаємо, 21 серпня федеральна прокуратура Німеччини повідомила, що в Італії затримали громадянина України Сергія К. за підозрою у причетності до підриву "Північних потоків" у 2022 році.

Підриви "Північних потоків"

26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік — 1" та "Північний потік — 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будемо посилювати тиск на Росію і зробимо все, щоб Nordstream-2 не запрацював, - Мерц

Автор: 

українці (2574) екстрадиція (439) Північний потік (2477)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Головне, щоб не провели слідчий експеримент, шляхом занурення на 150-метрову глибину…
показати весь коментар
22.08.2025 20:50 Відповісти
Головне щоб в Україну не видали, бо буде сидіти разом з Червінським, Дудіним, Марченко та інш. патріотами...
показати весь коментар
22.08.2025 20:51 Відповісти
Та ну! Посадять до плохіша (коломойського) у якого є "банка варенья і корзина пєчєнья"...
показати весь коментар
22.08.2025 20:56 Відповісти
...показав тризуб трьома пальцями...

Ну всьо -дєла раскрита...
показати весь коментар
22.08.2025 20:52 Відповісти
Ну один адвокат вже повідомив що він з ССО в не з СБУ, і його справа займатися зовсім іншими справами!!!! Зараз слово за МЗС, но щось як завжди, не рухаються!!!
показати весь коментар
22.08.2025 21:35 Відповісти
А ти докажи, як пародія на свєтлакова
показати весь коментар
22.08.2025 21:36 Відповісти
 
 