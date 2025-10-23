Зеленський і Туск обговорили спільні оборонні проєкти й інструмент SAFE
У межах засідання Європейської ради президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.
інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський розповів про посилення російських повітряних атак на українські енергетичні об’єкти та потребу в зміцненні ППО.
Теми обговорення
"Українське небо потребує додаткового захисту. Від цього залежить і безпека повітряного простору всієї Європи. Торкнулися питання військової підтримки України. Наша країна зацікавлена в інвестиціях польських компаній в український ОПК", - наголосив президент.
Крім того, сторони говорили про використання кредитного механізму Євросоюзу SAFE для реалізації спільного виробництва в оборонно-промисловому секторі, яке буде однаково вигідним усім його учасникам.
