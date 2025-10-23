Зеленський і Туск обговорили спільні оборонні проєкти й інструмент SAFE

У межах засідання Європейської ради президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський розповів про посилення російських повітряних атак на українські енергетичні об’єкти та потребу в зміцненні ППО.

Теми обговорення

"Українське небо потребує додаткового захисту. Від цього залежить і безпека повітряного простору всієї Європи. Торкнулися питання військової підтримки України. Наша країна зацікавлена в інвестиціях польських компаній в український ОПК", - наголосив президент.

Крім того, сторони говорили про використання кредитного механізму Євросоюзу SAFE для реалізації спільного виробництва в оборонно-промисловому секторі, яке буде однаково вигідним усім його учасникам.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Макрон скоординували позиції напередодні зустрічі "Коаліції охочих". ВІДЕО